Mit dem Abendblatt-Chef ins Hansa-Theater

Hamburg. Was macht so ein Chefredakteur eigentlich, wenn er mal frei hat? Nun, Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider, steht auf der Bühne des legendären Hansa-Theaters. Am 9. November wird er, als erster Chefredakteur überhaupt in 125 Jahren Hansa-Theater-Geschichte, durch das Varieté-Programm führen.

Das kann sehr lustig werden! Und wenn nicht, dann bleiben zumindest die spektakulären Aufführungen der richtigen Künstler…

Hansa-Theater wurde erfolgreich wiederbelebt

Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider (Mitte) mit Hermann Reichenspurner (l.) und John Neumeier auf der Bühne im Hotel Elysée

Foto: Marcelo Hernandez

Kleiner Scherz. Haiders Auftritte beim Abendblatt-Neujahrsempfang oder bei seinen Moderationen in der Elbphilharmonie sind so beliebt wie gefürchtet, nun hat er Premiere im Hansa-Theater – und damit in dem Haus, das das Hamburger Abendblatt vor zehn Jahren zusammen mit dem St. Pauli Theater und dem Fischereihafen Restaurant wiederbelebt hat.

Karten für die Show, die um 20 Uhr beginnt, gibt es in der Abendblatt-Geschäftsstelle, Großer Burstah 18 – 32, oder telefonisch unter 040/30 30 98 98. Sie kosten 65 oder 75 Euro, inkl. Begrüßungsdrink, Theaterplatte und Garderobe. Viel Spaß!