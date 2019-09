Hamburg. Den Cowboy wird sie nicht mehr los. 1963 feierte Gitte, damals 17 Jahre alt, mit „Ich will ’nen Cowboy als Mann“ ihren ersten Nummer-eins-Hit in Deutschland. Mehr als eine Million Singles wurden damals von dem Schlager der jungen Dänin verkauft, längst ist das Lied zum Evergreen geworden. Als sie die Bühne des Hansa-Theaters betritt, weiß Gitte, dass das Gala-Publikum von ihr das berühmte Cowboylied erwartet, und sie erfüllt diesen Wunsch: Mit einer Country-Version auf Englisch und ein paar Jodlern stimmt sie sich ein, dann folgt das deutschsprachige Original, allerdings nicht als Schlager, sondern in ein jazziges Arrangement verpackt.

Bemerkenswert ist an diesem Abend nicht nur ihre Stimme, sondern auch ihr Bühnenoutfit. Gitte trägt eine aufgeplusterte weiße Kreation aus Kleid, Pluderhose und Matrosenanzug. Zum Schluss des Auftritts liefert sie zusammen mit ihrer Band ein Medley aus berühmten Swing-Nummern. Seit vielen Jahren ist Jazz das Metier, das ihr am meisten am Herzen liegt.

Das geladene Publikum feiert die Sängerin bei der Eröffnung der zwölften Spielzeit im Varieté-Theater am Steindamm. Die Atmosphäre ist so locker und entspannt wie immer, seit die Gastgeber Thomas Collien und Ulli Waller (diesmal bei der Eröffnungsrede im Eisbärkostüm) das ehrwürdige Haus 2009 wieder belebt haben. Die Idee dazu hatte Vivian Hecker, Marketing-Chefin des Hamburger Abendblatts. Am Ende des dreistündigen Abends hängt sie den Premieregästen Lebkuchenherzen mit der Inschrift „Herzenssache Hansa“ um – ein Slogan, dem viele Hamburger bereits gefolgt sind.

Varieté setzt auf Nostalgie

Mehr als 660.000 Besucher kamen seit der Wiedereröffnung in die vor 126 Jahren gegründete Bühne. Zwar hat das Haus gerade mit Unterstützung der Kulturbehörde eine neue Ton- und Lichtanlage bekommen, doch die Idee eines unmittelbaren Theatererlebnisses aus vordigitalen Zeiten ist geblieben. Das Varieté setzt auf Nostalgie, aber auch auf erstklassige Artistik aus der ganzen Welt. Auch heute geht es darum, das Publikum zum Staunen zu bringen. Das gelingt vielen der eingeladenen Artisten.

Ulrich Waller (links) und Thomas Collien, die Betreiber des Hansa-Theaters, eröffneten die Saison in Eisbär-Kostümen.

Foto: Jürgen Joost

Aurélie Brua zum Beispiel zeigt, dass ein Mensch an zwei matt glänzenden Pole­stangen herumturnen kann, ohne dabei die Hände zu benutzen. Muskelkraft, Körperspannung und viel Training sind die Voraussetzung für die Figuren, die von der zierlichen Französin in schneller Folge präsentiert werden. Wenn sie kopfüber hängt und sich nur mit einem Fuß festhält, fürchtet man um die Gesundheit der Artistin, doch sie fällt nicht, sondern absolviert ihr Programm mit geradezu lässiger Leichtigkeit. Gleiches lässt sich von Oleg Izossimov sagen. Der Russe zeigt auf einer handtellergroßen Fläche, welche Formen von Handständen möglich sind, wenn man ein Ausnahmekönner ist. Die Gesetze der Schwerkraft scheinen ausgehebelt zu sein, wenn er mit der Eleganz eines Balletttänzers balanciert.

Magier mit dem Fußball und den Keulen

Luftanhalten heißt es, wenn das ukrainische Duo Kuskov die Bühne betritt. Oleksandr Kuskov und Vladyslav Koshovyi gehören zur Gruppe der Ikarier. Das sind Artisten, bei denen der eine auf einer gepolsterten Fläche liegt und seinen Partner nur mit den Füßen in die Luft schleudert. Der sogenannte Flieger absolviert Salti und Schrauben und muss sich völlig auf seinen Partner verlassen können. Gleiches gilt für das Duo Tribertis.

Spektakulär: Der Argentinier Paul Ponce jonglierte mit Keulen und Fußbällen.

Foto: Hansa Theater

Carlino Triberti, ein hünenhafter Italiener, steht auf Rollschuhen auf einer kreisrunden Fläche von nur eineinhalb Meter Durchmesser und schleudert seine Partnerin Emi mit so viel Verve herum, dass einem beim Zusehen angst und bange wird. Ein weiterer Höhepunkt ist die Show des Argentiniers Paul Ponce. Dass Argentinier gut am Ball sind, weiß man nicht erst seit Diego Maradonas Zeiten. Ponce ist ein Magier mit dem Fußball und den Keulen und dabei ein amüsanter Entertainer wie er bei einer clownesken Sommerhut-Jonglage zeigt.

Viel gelacht wird an diesem Abend: bisweilen über die politischen Pointen des Moderators Arnulf Rating, aber mehr noch über den Bauchredner Willer Nicolodi und seine sprechende Maus Joselito. Mit den frechen Bemerkungen seiner Handpuppe bringt er das Publikum zum Toben. Kommentar einer Zuschauerin: „Das wäre ein famoser Moderator.“

12. Spielzeit Hansa Varieté Theater, täglich außer montags bis 2.2. und vom 3.3. bis 15.3., Steindamm 17, Karten ab 39,90 in der Abendblatt-Geschäftstelle (Gr. Burstah 18–32) und unter T. 30 30 98 98. Auch Karten für die exklusive Veranstaltung am 9.11. mit Chefredakteur Lars Haider als Conférencier sind erhältlich.