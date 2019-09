Hamburg. Die Erfolgsgeschichte des Hansa-Theaters geht weiter! Thomas Collien und Ulrich Waller, die beiden Impresarios hinter der Wiederauferstehung des traditionellen Varieté-Theaters, hatten beste Laune, als sie gestern ihre Gäste zur Eröffnung der Spielzeit am Steindamm begrüßen konnten – und zwar im Eisbär-Kostüm. Das Thema liegt auf der Hand. „Diese Woche ist Klimawoche in Hamburg und da wollten wir nicht fehlen“, so Thomas Collien. „Das Hansa-Theater wird mit Ökostrom betrieben und Artistik ist garantiert CO 2 -frei“, ergänzte Ulrich Waller.

Der Hinweis, dass es seit Jahren keine Tiernummern mehr im Programm des Theaters gibt, durfte nicht fehlen. Mit dem ihnen eigenen Charme versäumten die beiden Gastgeber es nicht, sich bei Förderern zu bedanken und auf das nächste große Projekt hinzuweisen, das im kommenden Februar im Hansa-Theater laufen wird: das Musical „Cabaret“ mit Tim Fischer in der Hauptrolle.

Uwe Seeler und Udo Lindenberg unter den Gästen

Fischer musste gestern zwar absagen, doch viele andere Prominente waren an den Steindamm gekommen, um sich von einem neuen Programm mit Artistik, Jonglage und Zauberei verzaubern zu lassen. Zu den Gästen zählten in diesem Jahr unter anderem Fußball-Idol Uwe Seeler, TV-Moderator Gerhard Delling sowie Konzertveranstalter Karsten Jahnke – und natürlich Udo Lindenberg. Zwischen ihm und Ulrich Waller besteht eine enge Verbindung, nicht zuletzt durch das Musical „Hinterm Horizont“, das Waller mit Lindenberg-Songs inszeniert hat und das sehr erfolgreich in Berlin und Hamburg gelaufen ist.

Uwe Seeler (l.), Fußball-Legende, Udo Lindenberg (r.), Sänger, und Kabarettist Horst Schroth bei der Eröffnung der 12. Spielzeit im Hansa-Theater.

Foto: Georg Wendt / dpa

Stargast des Abends war Gitte Haenning, die im vergangenen Jahr im Musical „Flash­dance“ im Mehr!-Theater gespielt hat. Haenning zählt zu den herausragenden Pop- und Jazzsängerinnen der vergangenen Jahrzehnte in Deutschland. „Ich bin zum ersten Mal hier. Ich finde es toll, dass dieses Theater wiederbelebt worden ist. Es ist doch auch gut für Hamburg, dass dieser Kiez wieder etwas leuchten kann“, sagte sie am roten Teppich. Zaubern oder jonglieren könne sie leider nicht, „aber als Kind habe ich die größten Clowns auf der Bühne gesehen".

Dagmar Berghoff, ehemalige Tagesschausprecherin, kam zur Eröffnung der 12. Spielzeit im Hansa Varieté Theater.

Foto: Georg Wendt / dpa

Nachdem Waller und Collien das 125 Jahre alte Haus 2009 aus seinem Dornröschenschlaf erweckt haben, sind 660.000 Zuschauer in die Vorstellungen der bisherigen elf Spielzeiten gekommen. Das auf purer Nostalgie basierende Konzept funktioniert, weil sich auf der Bühne die Besten der Besten abwechseln. Hautnah erlebt das Publikum jede Nummer und staunt genauso wie vor 100 Jahren, als hier Artisten wie der Entfesselungskünstler Houdini, der Komiker W.C. Fields oder Josephine Baker auf der Bühne standen. In diesem Jahr gehören unter anderem der argentinische Jongleur Paul Ponce und der russische Artist Oleg Izossimov zu den Künstlern. Auch die Moderatoren sind erstklassig. Bei der Eröffnungsgala führte der Kabarettist Arnulf Rating durchs Programm.

12. Spielzeit im Hansa Varieté Theater, täglich außer montags bis 2.2. und 3.3. bis 15.3., (U/S Hauptbahnhof), Steindamm 17, Karten ab 39,90 in der Abendblatt-Geschäftstelle (Großer Burstah 18–32), unter der Hotline T. 30 30 98 98 und www.hansa-theater.com