Abendblatt-Strandreporter geht am Montag für Sie auf Tour

Hamburg Hamburg mag die schönste Stadt der Welt sein, aber Zehntausende lassen sie zurzeit gern hinter sich: Die Nord- und die Ostsee rufen, die Küste und die Inseln mit kleinen Häfen und gemütlichen Dorfzentren, ihrer Natur und vor allem: ihren Stränden. Das Abendblatt sucht in dieser Woche nach dem feinsten Sand und den größten Höhepunkten drum herum. Unser Reporter Christoph Heinemann (31) spricht mit den Einwohnern und Gästen der großen Badezen­tren, geht den Tipps und Hinweisen von Abendblatt-Lesern nach und vergleicht die beliebtesten Orte miteinander. Und er schreibt im Hamburg-Teil des Abendblatts – und auf abendblatt.de – täglich darüber, was die Menschen an der See bewegt. Die Reise wird in Timmendorfer Strand beginnen. Die Gemeinde kämpft derzeit gegen wild geparkte Autos der Touristen, während sich der etwas beschaulichere Nachbarort Scharbeutz weiter herausputzt.

Anschließend geht es nach Fehmarn, die drittgrößte deutsche Insel, die Sport zu ihrem Motto erklärt hat. Zur Wochenmitte wechselt der Reporter an die Nordsee – aber erst nach einem Abstecher nach Kalifornien und Brasilien (eine Erklärung, was es damit auf sich hat, folgt). Natürlich steht Sylt auf dem Programm – danach prüfen wir, ob Amrum wirklich die karibischsten Strände des Landes hat. Nach einer Station in St. Peter-Ording endet die Reise in Büsum. Der Abendblatt-Strandreporter freut sich über Ihre (Geheim-)Tipps, was er entlang der Strecke sehen und den Lesern vorstellen muss – genauso wie über Ihre besonderen Geschichten von den Orten an der Nord- und Ostsee. Sie erreichen ihn direkt per E-Mail unter christoph.heinemann@abendblatt.de