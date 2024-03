Hamburg. Am Hamburger Elbufer sollen am Sonnabend vier Feuer entzündet werden. Doch auch in Groß Flottbek und Stellingen wird gefeiert.

Osterfeuer in Hamburg, damit verbinden die meisten natürlich die großen Feuer am Blankeneser Elbstrand. Doch im Westen gibt es – so wie im Osten der Stadt, im Süden – zum Beispiel in Moorwerder – und natürlich auch im Norden kleinere Osterfeuer, die von Vereinen oder freiwilligen Feuerwehren veranstaltet werden.

In diesem Jahr wird in Groß Flottbek und in Stellingen jeweils bei Kirchengemeinden gefeiert, einmal im Rahmen eines Gottesdienstes.

Osterfeuer 2024 in Hamburg: In Blankenese sind vier Feuer am Strand geplant

Die Osterfeuer in Blankenese sind die wohl bekanntesten in ganz Hamburg – und sorgten in den vergangenen Jahren immer wieder für Zündstoff im Stadtteil. Wegen Uneinigkeiten zwischen Feuerbauern und dem Bezirksamt Altona mussten Blankeneser und Besucher mehr als nur einmal um ihre beliebte Tradition bangen.

Diesmal herrscht Einigkeit: Laut Bezirksamt dürfen die Osterfeuer Viereck, Knüll, Osten und Mühlenberg am Sonnabend, 30. März, brennen. Hintergrund dieser Entscheidung ist ein Konsenspapier aus dem vorvergangenen Jahr, das auch noch für 2024 gilt. Zwischen 18 und 19 Uhr sollen die aufwendig getürmten Holzhaufen entzündet werden – unter der Voraussetzung, dass die Wetterbedingungen es zulassen. Diese Entscheidung solle laut Behörde am Sonnabendmorgen fallen. Geben die Verantwortlichen ihre Zustimmung, können Hamburger und Hamburgerinnen dann gemütlich den Abend mit Feuerschein und Elbblick ausklingen lassen.

Elbstrand Blankenese, Viereck (Höhe Strandweg 58), Knüll (Höhe Strandweg 40), Osten (Höhe Strandweg 3), Mühlenberg (Elbuferweg Höhe In de Boost)

Groß Flottbek: Kirche lädt zum Gottesdienst mit anschließendem Osterfeuer

Wer das Osterfeuer lieber in einem religiösen Kontext zelebrieren möchte, ist am Ostersonntag in der Groß Flottbeker Melanchthonkirche gut aufgehoben. Um 6 Uhr morgens beginnt hier der Osterfrühgottesdienst und wird mit einem Abendmahl sowie einem kleinen Osterfeuer gefeiert.

Melanchthonkirche Groß Flottbek, Ebertallee 30

Osterfeuer 2024 in Hamburg: Feier mit Bratwurst an der Stellinger Kirche

Auch die Stellinger Kirche lädt zu einem Osterfeuer ein, allerdings schon am Sonnabend, 30. März, und ohne begleitenden Gottesdienst. Ab 19 Uhr sind Gäste herzlich eingeladen, bei Würstchen vom Grill, Getränken und einem gemütlich flackernden Feuer zusammenzukommen.

Stellinger Kirche, Molkenbuhrstraße 8