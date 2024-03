Hamburg. Die meisten Feuer brennen am Sonnabend, in Moorwerder aber schon früher. Auch am Sonntag wird in Hamburgs Süden noch gefeiert.

Wenn am Osterwochenende am Blankeneser Elbstrand die Feuer entzündet werden und die Freiwilligen Feuerwehren im Osten und im Norden zum gemütlichen Zusammentreffen einladen, gibt es auch im Süden von Hamburg ein buntes Programm.

In Kirchwerder, Moorwerder und Hausbruch werden kleine und größe Osterfeuer entzündet. Ein Überblick.

Osterfeuer 2024 in Hamburg: In Kirchwerder lodern Flammen an der Elbe

Die Vorbereitungen für das Osterfeuer in Kirchwerder sind in vollem Gange. Am Sonnabend, 30. März, sollen die Flammen am Deichvorland (Höhe Sander Deichweg) direkt neben der Elbe den Nachthimmel leuchten. Beginn ist um 20 Uhr.

Neben Ständen mit gastronomischen Angeboten (Crêpes, Schmalzgebäck und Co.) soll es laut dem Veranstalter, dem Unterhaltungsclub Gambrinus 1885 e.V., auch Spielangbote für Kinder wie zum Beispiel Dosenwerfen geben.

Deichvorland, Ecke Sander Deichweg/Hower Hauptdeich, Bergedorf

Osterfeuer in Moorwerder findet schon am Gründonnerstag statt

In Moorwerder will die freiwillige Feuerwehr – wie jedes Jahr – schon am Gründonnerstag in die Osterfeierlichkeiten starten. Deshalb sind Interessierte am 28. März dazu eingeladen, zum Osterfeuer auf der Wiese am Feuerwehrhaus zusammenzukommen.

Neben Snacks vom Grill und diversen Getränken wird es auch Waffeln im Angebot geben. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, das Feuer soll gegen 20.30 Uhr entzündet werden.

Wiese am Feuerwehrhaus, Bauernstegel 2, Wilhelmsburg

Osterfeuer 2024: Freiwillige Feuerwehr Hausbruch lädt zum Fest für Kinder

Wenn am Ostersonntag die Leckereien des Frühstücks verspeist und alle bunten Osternester aufgespürt sind, lädt die Freiwillige Feuerwehr Hausbruch zum familiären Kinderosterfeuer ein. Um 15 Uhr beginnt die Veranstaltung am Rehrstieg 1, versprochen wird „gemütliche Atmosphäre mit einem imposanten Feuer“.

Mehr zum Thema

In diesem Rahmen will das Team der Freiwilligen Feuerwehr auch Nachwuchskräfte ansprechen. Wer Interesse hat, sich zu engagieren, kann sich am Ostersonntag bei den Kameraden und Kameradinnen am Löschfahrzeug melden. Hier gibt es dann alle Infos.

Freiwillige Feuerwehr Hausbruch, Rehrstieg 1, Neugraben-Fischbek