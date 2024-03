Hamburg. Ob Volksdorf, Langenhorn oder Wellingsbüttel: Die Stadtteile im Norden haben sich für die Osterfeiertage einiges einfallen lassen.

Schon seit Jahrhunderten werden rund um den Karfreitag, Ostersonnabend und Ostersonntag die alljährlichen Osterfeuer angezündet. Und egal, ob als christliche Tradition oder familiäres Zusammenkommen: Für viele Hamburgerinnen und Hamburger gehört der Brauch zum Osterfest einfach dazu.

Aus diesem Grund gibt es am letzten Märzwochenende wieder viele Veranstalter in der ganzen Stadt, die zu Bratwurst und Bier am gemütlichen Osterfeuer laden – auch abseits der beliebten Feuer am Blankeneser Elbstrand. Eine Auswahl für Ostern im Hamburger Norden:

Osterfeuer 2024: Livemusik und Fahrzeugschau in Hamburg-Wellingsbüttel

Livemusik, Stockbrot, Fahrzeugschau und Drinks – klingt gut? Dann ab zum Osterfeuer der Freiwilligen Feuerwehr Wellingsbüttel am Ostersonnabend. Ab 17.30 Uhr laden die Veranstalter dazu ein, auf dem Feuerwehrgelände „die lodernden Flammen des Osterfeuers zu bestaunen“.

Neben „diversen kulinarischen Highlights“ soll es auch ein buntes – und familienfreundliches – Abendprogramm geben. Auch ohne Auto ist das Feuer übrigens gut zu erreichen: Das Gelände befindet sich nur wenige Minuten entfernt von der S-BahnStation Wellingsbüttel.

Schulteßdamm 18, 22391 Hamburg

Osterfeuer in Bergstedt lockt mit Stockbrot und Getränken

Von einem idyllischen Stadtteil in den nächsten: Auch in Bergstedt, Teil der Walddörfer im Bezirk Wandsbek, wird es am Ostersonnabend ein Osterfeuer geben. Die lokale freiwillige Feuerwehr kündigt an, das Feuer ab 18.30 Uhr auf der Wiese am Volksdorfer Damm Ecke Stüffel zu entzünden.

Einem gemütlichen Abend steht dabei nichts im Wege: Neben kühlen Getränken und Snacks vom Grill wird es für die Kleinen schon ab 17 Uhr Stockbrot zum Selbermachen geben. Das Holz zum Aufschichten nimmt die freiwillige Feuerwehr laut eigenen Angaben Karfreitag und Ostersonnabend jeweils von 10 bis 14 Uhr entgegen.

Volksdorfer Damm Ecke Stüffel, 22359 Hamburg

Erst Osterlauf, dann Osterfeuer am See in Hamburg-Volksdorf

In Volksdorf heißt es: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Am Ostersonnabend ruft der Lions Club Hamburg 67 gemeinsam mit dem Walddörfer Sportverein ab 12.30 Uhr zu Osterläufen auf unterschiedlichen Distanzen auf.

Im Anschluss, ab circa 17 Uhr, soll dann unter Begleitung der freiwilligen Feuerwehr auf der Horstwiese das Osterfeuer angezündet werden. Hier können sich Gäste auf ein paar gastronomische Angebote freuen.

Volksdorfer See Allhorndiek, Waldredder, 22359 Hamburg

Freiwillige Feuerwehr lädt zu Osterfeuer im Saseler Park

Auch in Sasel wird am diesjährigen Osterwochenende wieder Rauch durch die beschaulichen Straßen ziehen. Die freiwillige Feuerwehr lädt am Ostersonnabend ab 18 Uhr in den Saseler Park ein, um hier gemeinsam bei Feuerschein den Abend zu verbringen. Für Essen und Getränke ist gesorgt, versprechen die Veranstalter.

Saseler Parkweg 1, 22393 Hamburg

Bier und Bratwurst beim Osterfeuer in Wohldorf-Ohlstedt

Ganz im Norden, direkt an der Grenze zu Schleswig-Holstein, feiert die Freiwillige Feuerwehr Wohldorf ihr Osterfest. Bei Bier und Bratwurst vom Grill soll am Ostersonnabend um 18.30 Uhr das Treffen rund ums Osterfeuer beginnen.

„Nachbarn, Freunde, Bekannte, alle sind herzlich willkommen, um mit uns zusammen den Ostersonnabend bei gemütlicher Stimmung ausklingen zu lassen“, schreiben die Veranstalter auf Facebook.

Herrenhausallee 42, 22397 Hamburg

Osterfeuer 2024: In Langenhorn wird traditionell Erbsensuppe serviert

Die Freiwillige Feuerwehr Langenhorn-Nord pflegt neben dem Osterfeuer gleich noch eine weitere Tradition: Jedes Jahr wird im Rahmen des fröhlichen Zusammentreffens heiße Erbsensuppe serviert. So auch am diesjährigen Ostersonnabend ab 17 Uhr. Zusätzlich gibt es Snacks vom Grill, Bier vom Fass und Cocktails.

Neubergerweg 158, 22419 Hamburg