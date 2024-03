Hamburg. Kinderdisco, Live-Musik und Snacks vom Grill: Viele Ausrichter bieten schon längst mehr als nur loderne Flammen. Ein Überblick.

Es ist so eine Sache mit den Traditionen wie dem Osterfeuer. Ursprünglich als christlicher Brauch aus dem Mittelalter hervorgegangen, ist das Anzünden des Feuers aber schon längst nicht mehr nur der Kirche vorbehalten.

Ob diese Tradition hinsichtlich Feinstaubbelastung, Tierschutz und Co. wirklich noch zeitgemäß ist, wird jedoch immer wieder diskutiert. Unstrittig ist: Rund ums Osterwochenende gibt es in Hamburg auch neben dem Elbufer wieder einige Plätze, an denen Schaulustige zusammenkommen können. Eine Auswahl der Osterfeuer im Hamburger Osten.

Osterfeuer 2024: Familienveranstaltung in Farmsen-Berne

Fast lässt sich hier schon ein Hauch von Sommer, Sonne, Freibad-Pommes und Sonnencreme erahnen, doch planmäßig steht erst einmal die alljährliche Ostertradition an: Am Ostersonnabend findet auf dem Parkplatz des Strandbads Farmsen das große Familienosterfeuer statt.

Das Event startet um 16 Uhr mit einer Kinderdisco, eine Stunde später soll das Feuer angezündet werden. Gastronomische Angebote und sanitäre Einrichtungen gibt es genug, versprechen die Veranstalter. Überwacht wird das Feuer von der Freiwilligen Feuerwehr Berne.

Parkplatz Strandbad Farmsen, Neusurenland 67

Osterfeuer in Oldenfelde findet im Hanni Park statt

Genauso familienfreundlich wie in Farmsen-Berne soll es am Ostersonnabend in Oldenfelde zugehen. Gemeinsam mit dem THW Hamburg-Wandsbek und dem Bürgerverein Oldenfelde veranstaltet der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Oldenfelde-Siedlung das traditionelle Osterfeuer im Hanni Park. Auch hier sind die kleinen Gäste eingeladen, ab 18 Uhr im Rahmen der Kinderdisco etwas überschüssige Energie loszuwerden. Ab 18.30 Uhr soll das Feuer dann bei Getränken und Snacks entfacht werden.

„Unser Moderationsteam wird an diesem Abend für Unterhaltung sorgen, begleitet von Musik für jeden Geschmack. Ein Highlight ist die Verlosung des traditionellen Oldenfelder Korbes“, kündigen die Veranstalter an.

Berner Heerweg / Stargarder Straße, 22147 Hamburg

Beim Bramfelder Osterfeuer gibt es Stockbrot und Marshmallows

Nach einem Jahr Pause kann in Bramfeld wieder gefeiert werden: Am Ostersonnabend, 30. März, können Groß und Klein auf dem Außengelände des Bramfelder Kultur- und Kommunikationszentrums zusammenkommen und einen gemütlichen Abend am Osterfeuer verbringen.

Um 17 Uhr wird das Kinderfeuer entfacht, an dem die kleinen Gäste Stockbrot und Marshmallows über den Flammen rösten können. Ab 18 Uhr heißt es dann auch für die Erwachsenen „Feuer frei“ – mit Snacks, Musik und Getränken. Aufgepasst: Das Mitbringen von eigenen Speisen oder Getränken sowie großen Rucksäcken ist nicht erwünscht.

Bramfelder Chaussee 265, 22177 Hamburg

Mehr zum Thema

Erst Osterfeuer, dann Gottesdienst in Hamburg-Dulsberg

Das Osterfeuer an der Frohbotschaftskirche in Dulsberg ist nur etwas für echte Frühaufsteher: Am Ostersonntag, 31. März, wird hier in Vorbereitung auf eine Morgenandacht schon um 5.30 Uhr ein kleines Feuerchen brennen. Eine halbe Stunde später geht es dann in das Innere der Kirche, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern.

Straßburger Platz 6, 22049 Hamburg