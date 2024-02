Hamburg. Türkische Spezialitäten, Burger oder Pizza: In dem belebten Stadtteil in Altona bieten viele Restaurants vegane Gerichte an.

Saftige Burger, leckere Pizza oder gefüllte Teigtaschen: Leckeres Essen wie dieses gibt es in Hamburg auch in veganen Varianten. Wer sich ohne tierische Produkte ernährt, muss in der Hansestadt längst nicht mehr lange auf die Suche gehen, um ein passendes Restaurant zu finden.

Auch in Ottensen gibt es Restaurants und Cafés, die vegane Gerichte auf ihrer Speisekarte anbieten. Hier können Veganer orientalische Spezialitäten, leckere Pasta oder auch ein üppiges Frühstück genießen (die Auflistung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit).

1. Restaurant Hamburg: Vincent Vegan bietet Burger ohne Fleisch

Fast Food muss nicht automatisch fleischlastig sein. Das beweist die Restaurant-Kette Vincent Vegan. Bekannt ist das Lokal vor allem für rein pflanzlich zubereitete Burger-Kreationen. Das „No Meatorious Patty“ ist auf Basis von Soja hergestellt. Den „Cheesy One“-Burger mit veganem Käse gibt es für 8,99 Euro.

Für hungrige Gäste, die mehr Lust auf ausgefallene Pommes haben, gibt es bei der Fastfood-Kette Vincent Vegan außerdem Fritten mit Topping. Unter anderem werden sie serviert mit einer veganen Fisch-Alternative aus Kartoffeln und Sonnenblumenöl oder einem Dip aus Chili, Erdnüssen und Frühlingszwiebeln.

Vincent Vegan, Ottenser Hauptstraße 10, Öffnungszeiten: Montag bis Sonnabend 11.30 bis 19.30 Uhr, Sonntag geschlossen

2. Vegan essen in Ottensen: Türkische Teigtaschen bei Mr. Dumpling Manti

Das Team von Mr. Dumpling Manti hat es sich zur Aufgabe gemacht, „ein Stück Istanbul nach Hamburg“ zu bringen. Denn das Restaurant ist bekannt für „Manti“, eine türkische Teigtaschen-Spezialität. Diese gibt es dort auch in veganen, vegetarischen und glutenfreien Variationen.

Die veganen Teigtaschen sind zum Beispiel gefüllt mit Spinat und Zwiebeln oder Karotten und Zucchini oder mit grünen Linsen. Dazu gibt es jeweils eine leckere Olivenöl-Paprikasoße. Sie sind für 14,90 Euro zu haben. Darüber hinaus bietet das Restaurant auch andere Teigtaschen der internationalen Küche wie etwa polnische Pirogi und russische Pelmeni.

Mr. Dumpling Manti, Ottenser Hauptstraße 34, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 12 bis 22 Uhr, Sonnabend bis Sonntag 13 bis 22 Uhr

3. Vegane Pizza, Bowls und Co. bei Froindlichst in Ottensen

Das Restaurant Froindlichst hat sich auf ausschließlich vegane Gerichte spezialisiert. Freunde der fleischlosen und pflanzenbasierten Ernährung finden hier also alles, was das Herz begehrt. Es gibt Bowls, Pizza, Burger und sogar veganen Ofenkäse.

Wer Lust hat, sich durch eine größere Auswahl zu probieren, bekommt zum Beispiel auf der „Streetfood Platte“ für 24,50 Euro Pommes mit hausgemachtem „Pulled Pork“ auf Pflanzenbasis, dazu Camembert aus Cashews mit Preiselbeeren, hausgemachten Krautsalat und gegrillte Süßkartoffel mit Tahinisoße, marinierte Champignons und leckeres Pita-Brot.

Das Hamburger Restaurant Froindlichst bietet ausschließlich vegane Speisen an. Unter anderem gibt es dort Burger, Pizza und Bowls. © Froindlichst | Froindlichst

Auch Fans vom süßen Genuss kommen im Froindlichst auf ihre Kosten: Leckere vegane Backwaren von der Hamburger Bäckerei Kjeks wie Zimtschnecken, Donuts oder Erdnuss-Karamell-Riegel werden dort serviert. Dazu schmecken Kaffeespezialitäten mit Hafer- oder Sojamilch.

Froindlichst, Daimlerstr. 12, Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 12 bis 22 Uhr

4. Vegan essen in Ottensen: Lily of the Valley bietet wechselnde Mittagsgerichte

Das Motto von Lily of the Valley lautet „Natürlich mit Liebe gemacht“, und das spiegelt sich auf der Speisekarte aus wöchentlich wechselnden vegetarischen und veganen Gerichten wider. Wer also regelmäßig zum Mittagstisch kommt, findet immer wieder etwas Neues.

So gab es schon einmal italienische Rigatoni mit einer veganen Soja-Bolognese und einem Beilagensalat mit Beeren und Nüssen für 10,50 Euro oder einen gemischten Salat mit Soja-Geschnetzeltem und fruchtig-karamellisiertem Kürbis aus der Pfanne für 13,50 Euro. Am Wochenende öffnet das Restaurant seine Türen außerdem für ein veganes Frühstück.

Lily of the Valley, Bahrenfelder Straße 212, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 12 bis 16, Sonnabend und Sonntag 10 bis 17 Uhr