Vegane Restaurants in Hamburg: Tipps rund um den Eppendorfer Weg

Bich Nguyen ist Mitarbeiterin im Restaurant Soy Vegan Tapas am Straßenbahnring in Hamburg-Hoheluft – nicht weit entfernt vom Eppendorfer Weg.

Hamburg. Döner mit Jackfruit statt Kalbsfleisch, veganeTapas oder Soja-Wraps: Immer mehr Menschen entscheiden sich heutzutage dazu, kein Fleisch mehr zu essen und ganz ohne tierische Produkte zu ernähren – auf alles verzichten müssen sie deshalb aber schon lange nicht mehr.

Doch wo gibt es vegane Restaurants und Cafés in Hamburg? Hier gibt es die Übersicht über vegane Lokale an und rund um den Eppendorfer Weg – mit den Angeboten, Preisen und Öffnungszeiten (die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit).

1. Restaurant Hamburg: Vegane Ente bei Cam On am Eppendorfer Weg

Das vietnamesische Restaurant Cam On am Eppendorfer Weg bietet neben veganen Tapas unter anderem auch Pho-Suppe mit veganem Chicken und eine vegane Variante von Ente. Seit Ende Februar 2022 gibt es hier vietnamesische Gerichte in fleischlosen Variationen.

Im Cam On am Eppendorfer Weg in Hamburg-Eimsbüttel stehen unter anderem vegane Suppen und Currys auf der Speisekarte.

Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services

Für die einzelnen Tapas-Gerichte zahlen Gäste zwischen 5,70 und 5,90 Euro, Nudelsuppen, Nudel- und Reisgerichte sowie vietnamesisches Curry gibt es in verschiedenen Variationen zum Preis von 13,20 Euro. Für veganes Chicken mit Beilagen zahlen Restaurantbesucherinnen und -besucher 14,20 Euro, für die Gerichte mit veganer Ente 14,70 Euro.

Cam On, Eppendorfer Weg 73. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 12 bis 15.30 und von 17 bis 22 Uhr. Sonnabend und Sonntag von 17 und 22 Uhr.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

2. Vegan essen: Döner ohne Fleisch – „Vöner“ bei None Meat

Wer auf der Suche nach einem Döner ganz ohne Fleisch ist, ist bei None Meat an der richtigen Adresse. Seit Oktober 2021 bietet das Unternehmen aus Lübeck auch in Hamburg den „Vöner“ an – eine Alternative, bei der statt Fleisch Soja-Geschnetzeltes oder Bio-Jackfruit – eine aus Südostasien stammendes exotische Baumfrucht – ins Brot kommt. Auch Wraps und Burger mit Falafel, Jackfruit, Soja oder Kichererbsen steht bei None Meat auf der Speisekarte.

None Meat, Hoheluftchaussee 83. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 12 bis 21 Uhr, Sonnabend und Sonntag von 14 bis 21 Uhr (Montag ist Ruhetag).

Bei None Meat an der Hoheluftchaussee Ecke Eppendorfer Weg gibt es den sogenannten „Vöner“ – mit Jackfruit statt Fleisch.

Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services

3. Essen in Hoheluft: Vegane Stullen im Café Roots am Eppendorfer Weg

Geröstetes Bauernbrot mit Cashew-Burrata oder veganes Bananenbrot mit salzigem Mandelmus: Das Café Roots in Hoheluft-West hat so einiges auf der Speisekarte für diejenigen, die sich vegan ernähren möchten. Neben belegten Stullen und einer Auswahl an Kuchen bietet das Café die Möglichkeit, Frühstücksboxen zu bestellen – beispielsweise mit Joghurt, Aufstrichen, Salat und Brot. Kostenpunkt: 40 Euro.

Den Kuchen im Café gibt es ab 2,50 Euro, für die verschiedenen Bowls wie beispielsweise das Schoko-Dattel-Porridge zahlen Kundinnen und Kunden zwischen 9,50 und 15,50 Euro.

Café Roots, Eppendorfer Weg 193. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 17 Uhr, Sonnabend und Sonntag 9 bis 17 Uhr (Mittwoch ist Ruhetag). Bestellungen der Frühstücksboxen per E-Mail unter bestellung@caferoots.de.

Das vegane Café Roots am Eppendorfer Weg in Hamburg-Hoheluft bietet nicht nur verschiedene Kuchen, sondern auch Frühstücksboxen an.

Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services

4. Restaurant Hamburg: Viel Gemüse bei Tassajara in Eppendorf

Bereits seit 1976 zaubern die Betreiber des Tassajara in Eppendorf vegetarische und vegane Speisen und stellen dabei vor allem das Gemüse in den Mittelpunkt. In dem asiatischen Restaurant gibt es zur Vorspeise beispielsweise Rohkost- und Antipasti-Platten, zur Hauptspeise die Tassajara-Pfanne mit Zuckerschoten, gegrilltem Seitan und viel Gemüse oder Dinkelvollkornspätzle.

Von Montag bis Freitag ab 11.30 bis 16 Uhr bietet das Lokal außerdem einen Mittagstisch mit wechselnden Gerichten.

Tassajara, Eppendorfer Landstraße 4. Öffnungszeiten: Montag bis Sonnabend zwischen 12 und 22 Uhr (Sonntag geschlossen).

Das Tassajara an der Eppendorfer Landstraße bietet bereits seit 1976 veganes Essen an und setzt dabei vor allem auf ganz viel Gemüse.

Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services

5. Vegan essen in Hamburg: „Hot Pot“ bei Soy Vegan Tapas

Erst im vergangenen Jahr hat das Lokal Soy Vegan Tapas in Eppendorf seinen Platz gefunden. Der Betreiber Tuan Ngoc Dinh verbindet hier die klassische vietnamesische Küche mit moderner, pflanzlicher Wendung. Hier gibt es beispielsweise Bowls mit grünem Papayasalat, Tofu und Seitan, Pho-Suppe als Hauptspeise oder „Hot Pot“ – eine Art vietnamesisches Fondue aus Brühe mit Tofu und Gemüse.

Für den „Hot Pot“ zahlen Gäste im Soy Vegan Tapas je nach Größe entweder 45 oder 65 Euro. Die Preise für die Bowls liegen zwischen 6,20 Euro und 7,50 Euro. Eine vegane Pho-Suppe kostet 15,90 Euro.

Soy Vegan Tapas, Straßenbahnring 15. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 12 bis 22.30 Uhr. Sonnabend und Sonntag von 15 bis 22.30 Uhr. An Feiertagen öffnet das Lokal ebenfalls zwischen 15 und 22.30 Uhr. Küche und Bar schließen um 21.45 Uhr.

Papayasalat, Pho-Suppe und „Hot-Pot“: Im Soy Vegan Tapas am Straßenbahnring in Hoheluft-Ost gibt es – anders als der Name erst einmal vermuten lässt – mehr als nur Tapas.

Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services

6. Restaurant Hamburg: Vegan essen – vietnamesische Suppen bei Bao Bao

Seit Mai 2019 bietet das Bao Bao in Eppendorf vegane vietnamesische Küche an. „Für die perfekte Zusammenführung von vietnamesischer und veganer Küche haben wir uns noch einmal auf den Weg in unsere Heimat gemacht“, erklären die Betreiber des Restaurants. Bei dem Trip hätten sie sich die Inspiration für die Gerichte und die Einrichtung des Restaurants geholt.

Im Bao Bao am Schrammsweg gibt es neben Wan-Tan-Suppe auch die klassischen Sommerrollen – alles vegan, versteht sich.

Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services

Auf der Speisekarte stehen neben Wan-Tan-Suppe, Bowls und Pho auch die klassischen Sommerrollen. Jede Woche bietet das Lokal seine eigens ausgewählten „Tapas der Woche“ und verschiedene Wochen-Höhepunkte.

Mehr zum Thema

Vorspeisen gibt es ab 5,90 Euro, Hauptgerichte ab 13,90 Euro. Den Mittagstisch mit verschiedenen Suppen, Fingerfood-Variationen, Salaten und Reis- sowie Nudelgerichten können Gäste von Montag bis Freitag zwischen 12 und 16 Uhr bestellen.

Bao Bao, Schrammsweg 10. Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag von 12 bis 22 Uhr, Freitag von 12 bis 23 Uhr, Sonnabend von 16 bis 23 Uhr.