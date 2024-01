Hamburg. Ob asiatische, türkische oder israelische Küche – in der beliebten Einkaufsstraße werden auch Veganer satt. Eine Auswahl.

Im Mühlenkamp in Winterhude kann man wunderbar shoppen, Kaffee trinken und gut essen. Zahlreiche Bars, Cafés und Restaurants liegen an der beliebten Einkaufsstraße nordöstlich der Außenalster. So auch eine der wohl besten Pizzerien Hamburgs.

Auch Menschen, die sich vegan ernähren oder einfach mal zwischendurch auf tierische Produkte verzichten möchten, finden am Mühlenkamp Lokale mit einem entsprechenden Angebot. Alle Informationen zum Essen, den Preisen und Öffnungszeiten gibt es in der Übersicht (die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat).

1. Restaurant Hamburg: Vegan essen am Mühlenkamp – das Mirou

Gerösteter Blumenkohl, Pitabrot mit Hummus, Aubergine und Falafel oder Zimt-Basmatireis mit Grantapfel und Datteln – so vielfältig kann die israelische Küche sein. Leckere Gerichte wie diese und viele mehr gibt es im vegetarisch-veganen Restaurant Mirou.

Montags bis freitags können Gäste in der Zeit von 12 bis 15 Uhr zum Mittagstisch in das israelische Restaurant kommen, das laut einem Ranking der Reservierungsplattform OpenTable sogar zu den Top-50-Lokalen mit dem bundesweit gesündesten Essen gehört.

Für 11,50 Euro gibt es unter anderem die Wahl zwischen Grünkohl mit Hummus, Kartoffeln und Karotten in einem Pitabrot oder Safranreis mit Zucchini, Datteln und einem Nussmix in pikanter Tomaten-Estragon-Soße. Auf der Abendkarte hat das Restaurant weitere leckere israelische Spezialitäten zu bieten.

Mirou, Mühlenkamp 9, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 12 bis 23 Uhr, Sonnabend 13 bis 23 Uhr, Sonntag 13 bis 22 Uhr

2. Mad About Juice – hier gibt es vegane Snacks und frische Säfte

Wer Lust auf frisch gepresste Säfte oder einen gesunden Snack für zwischendurch hat, ist bei Mad About Juice an der richtigen Adresse. Neben einer Filiale in Winterhude hat die Bistro-Kette auch in der Hamburger City und in Eimsbüttel ein Lokal. Spezialisiert hat sich Mad About Juice auf saisonal wechselndes „Superfood“ (Lebensmittel, die besonders gesund sein sollen).

Jan Jucknat, Inhaber von Mad About Juice, bietet frisch gepresste Säfte und gesunde Snacks in seinem Lokal am Mühlenkamp in Winterhude an. © Michael Rauhe / FUNKE Foto Services | Michael Rauhe

Vor allem ist das Lokal für frisch gepresste Smoothies ab 6,20 Euro bekannt. Es gibt sie in sauren, süßen oder grünen Variationen als Sorten wie „Mad About You“ mit Gurke, Apfel, Zitrone und Ingwer oder „Sweet Dream“ mit Erdbeere, Apfel und Ananas. Wer Hunger auf einen kleinen Snack hat, kann vegane Sandwiches mit Avocado und Hummus oder Acai Bowls schlemmen.

Mad About Juice, Mühlenkamp 12, Öffnungezeiten: Montag bis Sonntag 9.15 bis 16.45 Uhr

3. Mühlenkamp in Hamburg: Vegane asiatische Gerichte bei An Vegan House

An Vegan House bietet eine große Auswahl an leckeren veganen Gerichten der asiatischen Küche. Mit den „Big Five“ stehen für 10,90 Euro fünf verschiedene Bowls auf der Speisekarte zur Auswahl. Unter anderem gibt es sie mit hausgemachten Wan-Tans, würzig mariniertem Tofu oder dicken Udon-Nudeln.

Udon-Nudeln, würziger Tofu oder leckere Wan-Tans: Asiatische Spezialitäten wie diese gibt es in einer veganen Variante im Hamburger Restaurant An Vegan House am Mühlenkamp. © MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services | Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services

Zum Dessert serviert das asiatische Restaurant gedämpfte Banane in Klebereis, warmen Kürbiskuchen mit einer Kokoscreme oder leckeres Mochi Eis (Eiscreme in einem Teig aus Reismehl).

An Vegan House, Mühlenkamp 19, Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch 11.30 bis 22.30 Uhr, Donnerstag bis Sonnabend 11.30 bis 23 Uhr, Sonntag 11.30 bis 22.30 Uhr

4. Leckeres „Superfood“ der türkischen Küche bei Sour Kitchen

Türkische Fusionsküche und leckeres „Superfood“ bietet das vegane Restaurant Sour Kitchen an. Hungrige Hamburger finden dort frische Wraps mit veganen Cig Köften oder leckeren Falafeln ab 11,50 Euro.

Lesen Sie auch:

Das Brot, die Cig Köfte und die Soßen sind bei Sour Kitchen hausgemacht. Für ein fruchtiges Aroma können Gäste die Soßen mit Granatapfelsirup kombinieren. Darüber hinaus gibt es frisch gepresste Säfte.

Sour Kitchen, Mühlenkamp 59, Öffnungszeiten: täglich 11.30 bis 20.30 Uhr

5. Restaurant Hamburg: Vegan essen von morgens bis abends im Cotidiano

Ob ein ausgewogenes Frühstück, ein leckerer Snack zum Mittag oder ein Dinner am Abend: Das in unmittelbarer Nähe zum Mühlenkamp gelegenene Restaurant Cotidiano hat für alle Tagesformen das passende Gericht zu bieten. Auf der Speisekarte gibt es auch für Veganer eine große Auswahl. In den Tag starten lässt es sich zum Beispiel mit dem Vegan-Deluxe-Frühstück für 14,90 Euro.

Unter anderem gibt es dabei als Rührei-Alternative Tofu-Scramble mit gerösteten Walnüssen, Rote-Bete-Hummus, Avocado und Dinkel-Vollkornbrot sowie hausgebackenes Bananenbrot. Mittags oder abends können Gäste gegrillte Aubergine in Tomatensoße, Sandwiches mit Falafeln oder Flammkuchen belegt mit pflanzlichem Kebab bestellen.

Cotidiano, Hofweg 104, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 9.30 bis 21 Uhr, Freitag 9.30 bis 22 Uhr, Sonnabend 9 bis 22 Uhr, Sonntag 9 bis 18 Uhr