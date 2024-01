Restaurant Hamburg: Vegan essen – acht Tipps für Lokale in der Innenstadt

In der Hamburger City gibt es einige Adressen für Fans von veganen Speisen. Alle Infos zu den Restaurants in der Übersicht.

Hamburg. Wer sich rein pflanzlich ernährt oder einfach mal auf tierische Produkte verzichten möchte, findet in der Hamburger City einige Angebote für ein leckeres veganes Essen. Von Bowls über frische Sommerrollen bis zu deftigen Ofenkartoffeln mit leckeren Toppings ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Doch wo lässt es sich in der Innenstadt während der Mittagspause, nach einem Shoppingtag rund um die Mönckebergstraße oder nach einem Spaziergang entlang der Landungsbrücken am besten vegan schlemmen? Eine Übersicht zeigt eine Auswahl an veganen Cafés und Restaurants in der Hamburger City (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) mit allen wichtigen Infos zu Öffnungszeiten und Co.

1. Restaurant Hamburg: Veganes Sushi und mehr im Chay Vegan

Vegane Gerichte hat die asiatische Küche fast schon von Natur aus zu bieten, da Milchprodukte wie Käse oder Sahne eher selten als Zutaten verwendet werden. Im Restaurant Chay Vegan gibt es eine Auswahl an authentischen asiatischen Gerichten, die ausschließlich vegan auf Basis von Gemüse, Tofu und Sojamilch zubereitet werden.

Das Chay Vegan liegt in der Hamburger Innenstadt.

Foto: Michael Rauhe / Funke Foto Services

Auf der Speisekarte stehen zum Beispiel mit Mango und Avocado gefüllte Sommerrollen, eine traditionelle vietnamesische Reisbandnudelsuppe und Sushi mit Tofu und Gemüse. Für den Durst gibt es frisch gepresste Säfte, Smoothies, hausgemachten Eistee und frisch aufgegossenen Tee.

Chay Vegan, Lilienstraße 9, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 11.30 bis 22 Uhr, Sonnabend und Sonntag 13 bis 22 Uhr

2. Ta Vegan House: Auf der Speisekarte stehen vietnamesische „Super Bowls“

Vegane Gerichte der vietnamesischen Küche finden Gäste im Ta Vegan House. Nach eigenen Angaben steht Inhaber Ta seit seinem siebten Lebensjahr in der Küche. Heute betreibt er ein eigenes Restaurant im Herzen Hamburgs und bietet dort vor allem „Super Bowls“ an.

Knusprig gebackene Teigtaschen, gedämpfte Udon Nudeln mit Tofu oder geschmorte Sojabällchen mit frischem Kürbis sind nur einige der leckeren Besonderheiten auf seiner Speisekarte. Zum Nachtisch können sich Gäste im Ta Vegan House unter anderem durch verschiedene Sorten Mochi-Eis (Eiscreme mit einer Hülle aus Reismehl) probieren.

Ta Vegan House, Reimarusstraße 13, Öffnungszeiten: täglich 11.30 bis 22 Uhr

3. Restaurant Hamburg: Vincent Vegan bietet pflanzliche Burger

Rein pflanzlich zubereitetes Fastfood ist in der Hamburger Innenstadt bei Vincent Vegan zu finden. Die Food-Kette ist vor allem bekannt für vegane Burger. Im Mittelpunkt steht das „No Meatorious Patty“, das auf Basis von Soja hergestellt ist.

Wer mehr Lust auf Pommes hat, wird hier ebenfalls fündig. Es gibt sie serviert mit einer veganen Fisch-Alternative aus Kartoffeln und Sonnenblumenöl oder einem Dip aus Chili, Erdnüssen und Frühlingszwiebeln. Für Gäste, die nach dem salzigen Essen noch etwas Süßes brauchen, gibt es bei Vincent Vegan veganes Eis oder einen veganen Milchshake.

Vincent Vegan, Ballindamm 40 (Europa Passage), Öffnungszeiten: Montag bis Sonnabend 11.30 bis 20 Uhr (Sonntag geschlossen)

4. Von Quiche bis „Vörek“: Das gibt es im Hamburger Café Nasch

Im Gängeviertel liegt das Café Nasch. Das Angebot des gemütlichen Hamburger Lokals ist ausschließlich vegan. Von Quiche bis Wraps und „Vörek“ (veganer Börek) gibt es dort alles, was das Herz begeht.

Im Café Nasch in der Caffamacherreihe gibt es auch veganen Börek.

Foto: Michael Rauhe / Funke Foto Services

An den Wochenenden können die Gäste dort mit einem leckeren und ausgewogenen Frühstück in den Tag starten. Wie wäre es zum Beispiel mit einem hausgemachten Granola oder veganem Rührtofu, dazu hausgemachte Aufstriche und Humus? Das Frühstücksangebot gibt es sonnabends und sonntags von 9.30 bis 15.30 Uhr. Unter der Woche gibt es ab 12 Uhr einen regelmäßig wechselnden Mittagstisch.

Café Nasch, Caffamacherreihe 49, Öffnungszeiten: täglich 9.30 bis 18 Uhr

5. Nicht nur vegan – auch Allergiker werden im Piccolo Paradiso fündig

In erster Linie ist das Piccolo Paradiso am Großneumarkt ein vegetarisches Biorestaurant, das außerdem Weine aus ökologischem Anbau führt. Eine Vielzahl der Gerichte auf der Speisekarte können darüber hinaus auch als vegane Variante bestellt werden.

Das vegetarische Biorestaurant Piccolo Paradiso am Hamburger Großneumarkt hat sich auf Weine aus ökologischem Anbau spezialisiert. Außerdem gibt es eine Auswahl an veganen Speisen.

Foto: Bernhard von Nethen

Unter anderem gibt es spanische Tapas, orientalische Mezze und Gyros ganz ohne tierische Produkte. Zusätzlich zeigen die Inhaber des Biorestaurants „ein Herz für Allergiker“, wie es auf der Internetseite heißt. Demnach können im Piccolo Paradiso fast alle angebotenen Gerichte milcheiweißfrei oder auch mit glutenfreien Zutaten zubereitet werden.

Piccolo Paradiso, Brüderstraße 27, Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonnabend 17 bis 23 Uhr (Montag und Sonntag geschlossen)

6. Restaurant Hamburg: Erdapfel – leckere Ofenkartoffeln schlemmen

Im historischen Chilehaus des Kontorhausviertels können Besucher vegetarische und vegane Kartoffelvariationen genießen: Das Restaurant Erdapfel bietet Ofenkartoffeln mit verschiedenen Toppings sowie Kleinigkeiten wie Nachos mit Guacamole an.

Selina Tikiz Mingorance ist Mitarbeiterin im Erdapfel.

Foto: Michael Rauhe / Funke Foto Services

Es gibt eine vielfältige Auswahl an Kartoffeln mit Bulgur, Mais, Spinat, Soja-Hack oder veganem Pulled Pork. Darüber hinaus können sich Gäste ihre Ofenkartoffel je nach Belieben mit zwei Füllungen und einer Soße nach Wahl selbst zusammenstellen. Wer Lust auf frischen Blattsalat hat, wird dort ebenfalls fündig.

Erdapfel, Burchardstraße 10, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 11.30 bis 21 Uhr, Freitag und Sonnabend 11.30 bis 21.30 Uhr (Sonntag geschlossen)

7. Regionale und frische Zutaten bei Rå Bowls in der Hamburger City

Bunte und vor allem gesunde Bowls finden Hamburger bei Rå Bowls. Hier gibt es eine kleine, aber feine Auswahl an reichhaltigen Bowls mit Curry, Chili oder Kichererbsen. Daneben bietet die Restaurant-Kette frische Smoothies und Bananenbrot für den kleinen Hunger an.

Till Lagemann ist Inhaber der Rå Bowl-Restaurants. Neben der Filiale in der ABC-Straße soll im ersten Quartal des Jahres ein weiteres Restaurant in der Großen Johannisstraße eröffnen.

Foto: Thorsten Ahlf / FUNKE Foto Services

Die Produkte sind nicht nur gesund und vegan, sondern auch regional. Denn ihre Zutaten beziehen die Betreiber von Gemüsehändlern aus der Stadt und dem Umland. Eine erste Filiale gibt es in Hamburg bereits in der ABC-Straße. Im ersten Quartal des Jahres soll darüber hinaus ein weiteres Restaurant von „Rå Bowls“ in der Großen Johannisstraße eröffnen.

Rå Bowls, ABC-Straße 52, Öffnungszeiten: Montag bis Sonnabend 11 bis 19.30 Uhr (Sonntag geschlossen)

8. Restaurant Hamburg: Green Table bietet Bowls, Wan-Tans und Co.

Direkt am Hamburger Rathaus lädt das Green Table zum veganen Schmaus ein. Egal ob man mehr Lust auf Süß hat oder doch lieber scharf und würzig isst: Die Speisekarte bietet eine große Auswahl an leckeren Bowls, hausgemachten Frühlingsrollen und Wan-Tans an.

Alle Bowls kosten dort 5,50 Euro. Es gibt Variationen mit gedämpften Teigtaschen aus Reismehl, gebackenen Tofu-Rollen oder mit Gemüse gefüllten Dumplings. Von 12 bis 15 Uhr bietet das vegane Restaurant außerdem ein Mittagsangebot an. Bei den Getränken können Gäste zwischen Weinen, Cocktails, hausgemachten Limonaden, Eistees und frischen Smoothies wählen.

Green Table, Schauenburgerstraße 55, Öffnungszeiten: Montag bis Sonnabend 12 bis 22 Uhr, Sonntag von 12 bis 21.30 Uhr