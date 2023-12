Verrückt nach Meer: TV-Kreuzfahrtschiff muss Reise nach Hamburg abbrechen

Die aus der ARD-Serie bekannte MS Artania kehrt vorzeitig nach Hamburg zurück. Was das für die Passagiere an Bord bedeutet.

Hamburg. Das hatten sich die Gäste der Kreuzfahrt bei der Buchung ihrer Reise anders vorgestellt. Statt planmäßig am 23. Dezember in Hamburg anzukommen, erreicht die MS Artania, bekannt aus der ARD-Doku-Serie „Verrückt nach Meer“, die Hansestadt bereits heute. Grund ist das aufziehende Sturmtief, das auch eine Sturmflut mit sich bringt.

„Wir lassen lieber Vorsicht walten und haben uns deshalb dafür entschieden, heute schon nach Hamburg zu fahren“, sagt Benjamin Krumpen, Geschäftsführer von Phoenix Reisen, dem Abendblatt. Die Aufenthalte in Warnemünde und Kiel habe man deshalb ausfallen lassen.

Verrückt nach Meer: Auf der MS Artania wurde Kreuzfahrt-Doku gedreht

Die etwa 100 Passagiere, die nur eine siebentägige Reise bis Kiel gebucht hatten, könnten nun in Hamburg aussteigen. Die anderen etwa 900 Passagiere hätten eine neuntägige Reise bis Hamburg gebucht.

Die MS Artania ist nicht irgendein Schiff, sondern gleichzeitig Drehort der beliebten Serie Verrückt nach Meer. Darin geht es um den Alltag von Gästen und Besatzung an Bord von Kreuzfahrtschiffen des deutschen Reiseveranstalters Phoenix Reisen. Die Doku-Serie wurde in zehn Staffeln mit 500 Folgen im Nachmittagsprogramm der ARD ausgestrahlt.

Sturm: Passagiere der MS Artania sorgen sich um das Wetter auf See

Die Stimmung unter den Passagieren sei trotz der Änderung entspannt, sagt Krumpen. Einige seien schon von sich aus auf die Besatzung zugegangen, als sie die Wettervorhersage gesehen hatten. „Kreuzfahrtpassagiere wissen, dass so etwas passieren kann“, so der Phoenix-Reisen-Geschäftsführer.

Er gehe davon aus, dass die Gäste alle planmäßig bis zum Sonnabendmorgen an Bord bleiben. „Sie haben die Reise bezahlt, kriegen Essen und sehr guten Service“, so Krumpen. Und Hamburg sei eine attraktive Stadt.

Kreuzfahrt: MS Artania startet von Hamburg aus zu einer Weltreise

Am Sonnabend geht es für die MS Artania dann vom Cruise Center Altona los zu einer Weltreise. Laut Krumpen wird sie 143 Tage dauern und über San Francisco, Hawaii, Japan, Hongkong, Singapur und Dubai zurück ins Mittelmeer führen. Am 14. Mai kommen die Weltreisenden in Italien an.

„Es sind 300 Durchfahrer an Bord“, sagt Krumpen, also Menschen, die auf der gesamten Tour dabei sind. In der Doppelkabine koste diese Reise pro Person 23.399 Euro.