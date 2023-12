A7: Vollsperrung im Elbtunnel in Hamburg – was für 2024 geplant ist

Autofahrer in Hamburg müssen den Bereich großräumig umfahren. Möglicherweise funkt das Wetter bei den Plänen aber noch dazwischen.

Hamburg. Schnell voran kommt man auf der A7 in Hamburg nur selten. Mitte Februar 2024 wird der Verkehr auf der stark befahren Autobahn an einem Wochenende allerdings erneut komplett zum Erliegen kommen. Von Freitag (16. Februar, 22 Uhr) bis Montag (19. Februar, 5 Uhr) ist zwischen den Anschlussstellen Heimfeld und Volkspark eine 55-Stunden-Vollsperrung geplant. Zuletzt war die Autobahn im Bereich des Elbtunnels im November so lange gesperrt worden.

Die Arbeiten für den Neubau des Autobahnkreuzes Hamburg-Hafen und die dazugehörige Erweiterung der A7 auf acht Fahrstreifen im Bereich Heimfeld gehen laut Karina Fischer von der Projekt- und Verkehrskoordination der Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nord, weiter voran. In der Februarvollsperrung soll ein wichtiger Meilenstein für das Projekt umgesetzt werden.

Verkehr Hamburg: Vollsperrung auf der A7 – wenn das Wetter mitspielt

Während der Vollsperrung soll für die zukünftige Anbindung der A26 an die A7 ein sogenannter Überflieger – eine Verbindungsrampe zwischen den beiden Autobahnen – über der A7 hergestellt werden. „Zudem muss eine neue, beide Fahrbahnen überspannende, Verkehrszeichenbrücke eingehoben werden. Für diese Arbeiten ist zwingend eine Vollsperrung der A7 erforderlich“, so Fischer.

Die Detailplanung für die Vollsperrung liefen auf Hochtouren, würden allerdings durch die Witterungsverhältnisse der vergangenen Wochen erschwert. „Aus diesem Grund kann aktuell eine witterungsbedingte Verschiebung für die Maßnahmen nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Die Terminierung für ein gegebenenfalls erforderliches Ersatzwochenende ist bereits angeschoben“, so die Sprecherin.

55-Stunden-Sperrung im Februar 2024: Anschlussstellen an A7 sind schon früher dicht

Sollte der aktuelle Zeitplan Bestand haben, wird die Vollsperrung der A7 zwischen Heimfeld und Volkspark in beiden Richtungen ab 22 Uhr am 16. Februar 2024 eingerichtet.

Die Sperrungen an den Anschlussstellen Volkspark, Othmarschen, Waltershof und Hausbruch und Heimfeld beginnen bereits ab 21 Uhr und erfolgen nach und nach. Großraum- und Schwerlasttransporte müssen die A7-Vollsperrung weiträumig umfahren, da eine Durchfahrt in beiden Fahrtrichtungen nicht möglich ist.

Verkehr Hamburg: Autobahn GmbH weist auf zwei Umleitungsstrecken hin

Die großräumige Umleitung während der Vollsperrung über die A1, A21 und B205 steht für den Durchgangsverkehr in beiden Fahrtrichtungen zur Verfügung.

Aus Süden kommend verläuft die Umleitung ab Buchholzer Dreieck (43) / Horster Dreieck (40) über das Maschener Kreuz (39) weiter auf der A1.

Aus Norden kommend verläuft die Umleitung ab der AS Neumünster-Süd (15) auf die B205.

Die großräumige Umleitung wird an der Strecke über die vorhandene LED-Beschilderung durchgängig ausgewiesen. Weitere Informationen und Details werden laut Fischer frühzeitig in den nächsten Wochen bekannt geben.