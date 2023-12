Wetter: Sturm in Hamburg – müssen Weihnachtsmärkte schließen?

Hamburg. Stürmisch und regnerisch statt still und besinnlich: An den letzten Tagen vor Weihnachten wirbelt das Tief „Zoltan“ noch mal die Pläne vieler Menschen in Hamburg und Norddeutschland durcheinander.

Für die Nordsee und Hamburg bestehen Sturmflutwarnungen, teilweise wird Wind in Orkanstärke erwartet. Auch die ersten Flüge sind schon wegen des Unwetters gestrichen worden.

Den Überblick über Wetterlage und Prognosen für Weihnachten finden Sie hier im Blog.

Sturmtief hinterlässt seine Spuren in Hamburg

Sturmtief "Zoltan" fegt über Hamburg hinweg und in Ottensen auch schon mal eine Dixie-Toilette auf die Straße. In der Eggersallee wurde das blaue Häuschen in die Mitte der Straße geweht, wo es anschließend den Verkehr blockierte.

In Ottensen wurde eine Dixie-Toilette mitten auf die Straße geweht und blieb aufrecht stehen.

Foto: HA

Anwohner beobachteten, wie die mobile Toilette davon geweht wurde und dann aufrecht stehen blieb. "Wir dachten, ein Zug rauscht durch." 45 Minuten später war der Spuk dann wieder vorbei und das Verkehrshindernis dank unbekannter Helfer wieder an seinem rechtmäßigen Ort.

Weihnachtsmärkte in Hamburg bald geschlossen?

Auch die Weihnachtsmärkte in Hamburg bleiben vom Wetter nicht verschont. Zwangsweise geschlossen, werden die Buden deswegen aber nicht. Entscheidend sei die Sicherheit der Besucher. Die könne nicht gewährleistet werden, wenn Teile durch die Gegend flögen.

Aber Robert Kirchheker, Präsident des Schaustellerverbandes Hamburg von 1884, der auch die Weihnachtsmärkte auf dem Gerhart-Hauptmann-Platz und an der Spitalerstraße in der Innenstadt betreibt, zeigte sich am Donnerstagmittag gegenüber dem Abendblatt optimistisch. "Wir gehen davon aus, dass wir heute die Weihnachtsmärkte nicht schließen werden aufgrund der Wetterlage."

Ganz ausschließen wollte er das Szenario aber nicht: "Sollte es aber zu stürmisch werden, dann machen wir zu – das ist auch schon mal vorgekommen."

Zunächst sollen die Buden aber wie geplant geöffnet bleiben und auch die Öffnungszeiten nicht angepasst werden. An anderer Stelle dürften dem Roncalli-Weihnachtsmarkt am Rathaus durch seine gut geschützte Lage keine großen Einschränkungen drohen, wie ein Sprecher bekannt gab. Katja Dieckmann-Zerbe, Betreiberin der Märkte am Gänsemarkt und an der Petrikirche, hingegen beobachtet die Auswirkungen des Sturms aufmerksam. "Wir behalten das im Auge. Die ersten dürfen ihre Klappen schon runter machen, wenn es zu schlimm wird."

Bremerhaven schließt Weihnachtsmarkt und Schulen

In Bremerhaven und Bremen sind die Märkte währenddessen bereits dicht. Ein sicheres Erleben sei unmöglich. In Bremerhaven fällt kurz vor Heiligabend aber nicht nur der Weihnachtsmarktbummel, sondern auch der Schulunterricht aus. Für Freitag wurde hier der Unterricht abgesagt. Hamburger Schüler betrifft ein derartiger Ausfall allerdings nicht. Seit Mittwoch sind Winterferien in der Hansestadt.

Unwetter – Flüge nach Hamburg gestrichen

Wegen der widrigen Wetterverhältnisse sind am Donnerstag offenbar schon die ersten Flüge nach Hamburg gestrichen worden. So fiel beispielsweise eine Verbindung von London nach Hamburg am frühen Morgen aus. In der Hansestadt selbst laufe der Betrieb aber normal, wie eine Sprecherin des Hamburg Airport sagte.

Am Amsterdamer Flughafen Schiphol wurden schon am Mittwochabend wegen des erwarteten Sturms rund 200 Flüge abgesagt. Bei Windstößen von bis zu 90 km/h könne ab Donnerstagmittag nur eine der Start-und-Lande-Bahnen genutzt werden. Auch der Umschlag von Gepäck von Maschinen am Boden könne beeinträchtigt sein, hieß es.

Wetter: Tief „Zoltan“ sorgt für Orkan und Sturmflut

Der Deutsche Wetterdienst hat am Donnerstagmorgen vor orkanartigen Böen des Tiefs „Zoltan“ gewarnt. Im Norden und Nordwesten Deutschlands besteht ab diesem Donnerstag Sturmflutgefahr. Schwerpunkt wird nach Angaben einer BSH-Sprecherin das Weser- und Elbegebiet sein.

Land unter an der Elbe in Hamburg am Mittwochabend.

Foto: dpa

In Hamburg wird am Pegel St. Pauli gegen 23.35 Uhr ein Wasserstand von 4,12 bis 4,62 Metern über Normalhöhennull erwartet, das entspricht zwei bis 2,50 Meter über dem mittleren Hochwasser.

Schon von 21.30 Uhr an dürfte dadurch auch der Fischmarkt überflutet werden, wie die Sprecherin dem Abendblatt sagte. Autofahrer sollten ihre Fahrzeuge möglichst rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Auf diesem Parkplatz in Övelgönne schaute am Mittwochabend nur noch die Schranke aus dem Wasser.

Foto: dpa

Aber auch an der Nordseeküste müssen sich die Menschen auf Hochwasser einstellen, einige Fährfahrten fallen in den kommenden Tagen aus. Für Sylt gab der Deutsche Wetterdienst eine Meldung über die App Katwarn heraus. Hier werden orkanartige Böen mit einer Geschwindigkeit von 105 Kilometern pro Stunde, in der Spitze sogar bis 115 Kilometern pro Stunde erwartet.

Wetter: Rekordwärme und Sturm zu Weihnachten erwartet

Weihnachten wird in diesem Jahr in Hamburg vor allem grau, stürmisch, regnerisch und sehr warm. Für Heiligabend rechnet Wetterexperte Dominik Jung vom Portal Wetter.net mit extrem warmen Höchsttemperaturen von zehn Grad, dazu bleibt es regnerisch und windig in der Stadt. „Die Tiefstwerte werden bei maximal drei bis fünf Grad liegen, da gibt es keine Chance auf Schnee“, so der Meteorologe.

Bundesweit dürften die Temperaturen sogar bis auf frühlingshafte zwölf bis 13 Grad klettern. Damit liegt Weihnachten im Jahrestrend. Denn nach den jüngsten Zahlen von Wetter.net war 2023 das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881. Mit einer mittleren Temperatur von 10,81 Grad in Deutschland liegt es mehr als zwei Zehntel über dem bisherigen Rekordjahr 2022.

Richtig stürmisch wird es am ersten Weihnachtstag mit Böen von 70 bis 80 Kilometern in der Stunde in der Hansestadt und erneuten orkanartigen Böen (bis 120 Kilometer pro Stunde) an der Nordsee. „Kleine Randtiefs können dabei noch für die eine oder andere stürmische Überraschung sorgen“, sagt Jung.

Für den zweiten Feiertag sieht es dann kaum besser aus: sieben Grad, Wolken, Regen, nur etwas weniger Sturm soll es geben. „Weihnachten wird wohl vom Winde verweht“, meint der Experte.