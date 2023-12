Wetter Hamburg: Weihnachten wird hinweggefegt – diese Überraschungen drohen

Beim Wetter drohen zu Weihnachten in diesem Jahr stürmische Überraschungen in Hamburg. Einen Regenschirm mitzunehmen ist auf jeden Fall eine gute Idee.

Hamburg. Der gemeine Hamburger hat in der Regel eher geringe Erwartungen an das Wetter zu Weihnachten: Zu oft schon hat der Regen alle Träume von klirrender Kälte, schneebedeckten Dächern und wie gepudert aussehenden Bäumen davongewaschen.

Schnee, Schnee und noch mehr Schnee: Am Hafen waren am Dienstag die schönen Seiten des Winters zu erleben. Foto: Thorsten Ahlf/Funke Foto Services

Das verschneite Museumsschiff "Rickmer Rickmers". Foto: Thorsten Ahlf/Funke Foto Services

Die Landungsbrücken tragen eine Puderzuckerdecke. Foto: Thorsten Ahlf/Funke Foto Services

So wie die Barkassen. Foto: Thorsten Ahlf/Funke Foto Services

Für diesen Schneemann auf einem Balkon in Ottensen war die weiße Pracht etwas zu viel ... Foto: Bob Geisler

Die Stadtreinigung Hamburg hatte am Dienstagvormittag Mühe, dem Schneechaos Herr zu werden. Foto: dpa

Auch der Hamburger Flughafen versank am Dienstagmorgen im Schnee. Foto: dpa

Keine gute Idee: Mit dem E-Roller unterwegs in Hamburg. Foto: dpa

Im Volkspark sind die ersten Hamburger am Dienstag mit Skiern unterwegs. Foto: Roland Magunia

Die Wege an der Alster sind unter einer dichten Schneedecke verschwunden. Foto: Genevieve Wood

Die Brücken an der Alster sind am Dienstagmorgen glücklicherweise gestreut. Foto: Genevieve Wood

Dienstagmorgen an einer Haltestelle der Linie 22 in Hamburg: Kein Bus weit und breit. Foto: Frank Mares

Die Autofahrer brauchten viel Geduld am Dienstagmorgen. Foto: TV Newskontor

Der Verkehr staute sich auf der A7 Richtung Norden. Foto: TV Newskontor

Auf den Autobahnen ging kaum etwas. Foto: TV Newskontor

Ski und Rodel gut: Winterspaß in Hamburg Foto: dpa

Eine Kindergartengruppe nutzte am Montag den Schneefall für eine Schlittenpartie. Foto: dpa

In Eimsbüttel sind die Autos unter einer dichten Schneedecke verschwunden. Foto: dpa

Die Stadtreinigung ist auf den glatten Straßen im Dauereinsatz. Foto: dpa

, keimte selbst bei den größten Skeptikern wieder etwas Hoffnung auf: weiße Weihnachten, vielleicht doch in diesem Jahr?

Wenige Tage vor dem Fest lautet die ernüchternde Prognose der Meteorologen sehr eindeutig: nein. Vielmehr wird Santa Claus beim Verteilen der Geschenke wohl aufpassen müssen, dass er nicht von einer Orkanböe vom Schlitten gefegt wird. „Weihnachten in Hamburg wird in diesem Jahr nass, grau und stürmisch“, sagt Dominik Jung von der Informationsplattform wetter.net dem Abendblatt am Dienstag.

Wetter Hamburg: Weihnachten wird hinweggefegt

Schuld daran ist der Jetstream, der ein Tief nach dem anderen nach Norddeutschland schaufelt. „Die Tiefs kommen hier wie auf einer Perlenkette aufgereiht an“, so Jung. „Und sie bringen jede Menge ungemütliches Wetter mit.“

Die kommenden Tage bis Heiligabend geben bereits einen Vorgeschmack auf das, was kommt: Durchgehend Wolken und Regen, am Donnerstag können schon erste Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten bis 80 Kilometern pro Stunde auftreten. Am Freitag können sich bei Temperaturen von fünf bis sechs Grad noch vereinzelt nasse Schneeflocken zwischen den Regen mischen, doch dann ist es mit dem Weiß endgültig vorbei.

Wetter Hamburg: zehn Grad zu Heiligabend, Sturm am 1. Feiertag

Zu Heiligabend rechnet Wetterexperte Jung mit extrem warmen Höchsttemperaturen von zehn Grad, dazu bleibt es regnerisch und windig in Hamburg. „Die Tiefstwerte werden bei maximal drei bis fünf Grad liegen, da gibt es keine Chance auf Schnee“, so der Meteorologe.

Richtig stürmisch wird es dann am 1. Weihnachtstag mit Böen von 70 bis 80 Kilometern in der Stunde in der Hansestadt und orkanartigen Böen (bis 120 Kilometer pro Stunde) an der Nordsee. „Kleine Randtiefs können dabei noch für die eine oder andere stürmische Überraschung sorgen“, sagt Jung.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie auch diese Weihnachtsthemen:

Am 2. Feiertag sieht es dann kaum besser aus: sieben Grad, Wolken, Regen, nur etwas weniger Sturm soll es geben. „Weihnachten wird wohl vom Winde verweht“, meint der Experte.