Hamburg. Die Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB) hat im vergangenen Jahr unter anderem mit dem sogenannten Hamburg-Kredit insgesamt 223 Neugründungen von Unternehmen oder Firmen-Übernahmen gefördert. Mit 27 Millionen Euro Fördergeld seien Investitionen von mehr als 61 Millionen Euro realisiert worden, teilte Hamburgs Förderbank mit.

Dadurch seien 1178 Arbeitsplätze neu entstanden oder erhalten geblieben. In dem speziell für innovative Geschäftsideen eingerichteten Geschäftsfeld Innovation sei das Fördervolumen seit dem Jahr 2013 von 4,7 Millionen auf zuletzt 10,7 Millionen Euro gestiegen, 300 Start-ups, schon länger bestehende Unternehmen und Forschungseinrichtungen seien so gefördert worden, erklärte die IFB. Mit ihrer Tochter IFB Innovationsstarter GmbH sei sie mittlerweile der aktivste Kapitalgeber für innovative Firmen in der Hansestadt.

Auch die Effektivität der Innovationsförderung habe sich deutlich erhöht. „Im Geschäftsjahr 2019 wurden mit jedem eingesetzten Förder-Euro zwei zusätzliche Euro an Privatinvestitionen angestoßen. Das ist eine Verdopplung gegenüber dem Startjahr 2013“, erklärte IFB-Sprecher Zedahrt Kapoor. Seit der Gründung im Jahr 2013 seien insgesamt 540 Millionen Euro in gut 2000 Darlehen an neu gegründete sowie kleine und mittlere Unternehmen vergeben worden.