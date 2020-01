Hamburg. Gibt es in Hamburg bald ein neues börsennotiertes Unternehmen? Die Lufthansa plant angeblich die Abspaltung des Wartungsgeschäfts. Sie denke über einen Börsengang der Tochter Lufthansa Technik mit Sitz am Hamburger Flughafen nach, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. Die Abtrennung solle den Börsenwert des Kranich-Konzerns nach oben treiben. Die Lufthansa wollte sich nicht äußern. „Wir kommentieren die aktuelle Meldung nicht“, sagte ein Konzernsprecher dem Abendblatt.

Klar scheint, dass die Lufthansa vor einem Umbau steht. Langfristig könnte das DAX-Unternehmen eine Holding-Struktur erhalten. Darunter würden verschiedene Gesellschaften gebündelt – wie die Airlines, die ohnehin schon relativ eigenständig operieren. Lufthansa könnte sich komplett auf das Fliegen fokussieren. Von der profitablen, aber margenschwachen Catering-Tochter LSG Sky Chefs will man sich trennen.

Lufthansa Technik legt bei Umsatz und Gewinn zu

Die Technik-Tochter wächst hingegen kräftig. Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten 2019 im Vergleich zum Vorjahresraum um 14 Prozent auf 5,15 Milliarden Euro. Bei der Gewinngröße Ebit gab es ein Plus von zehn Prozent auf 371 Millionen Euro.

Laut Bloomberg hat das gut 26.000 Mitarbeiter zählende Unternehmen – davon rund 8500 in Hamburg – einen Wert von rund 7,5 Milliarden Euro. Der Börsenwert des gesamten Lufthansa-Konzerns liegt nur bei knapp sieben Milliarden Euro. Die Aktie legte am Donnerstag zunächst rund drei Prozent zu, notierte später aber nur noch leicht im Plus.

Ein Börsianer hält Lufthansa Technik für den attraktivsten Teil des Konzerns. Laut einem Insider will Lufthansa in jedem Fall die Mehrheit an der Technik-Tochter behalten.