Luxuriös, praktisch, nachhaltig: Die Produkte und Konzepte, die in den acht Kategorien des Crystal Cabin Awards eingereicht wurden, sind unterschiedlich, aber alle äußerst innovativ – sie zeigen, wie das Fliegen der Zukunft aussieht. Nach eigenen Angaben wurden noch nie mehr Ideen für den "Flugzeugkabinen-Oscar" eingereicht, der als weltweit führende Auszeichnung in der Branche gilt. 105 Konzepte aus 21 Ländern haben es auf die Shortlist geschafft, darunter auch eine Hamburger Hochschule und ein Start-Up aus Hamburg – und natürlich ist auch Airbus auf der Liste vertreten.

Komfortable, futuristische Sitze mit viel Beinfreiheit: Bei dem Konzept von Airbus steht die flexible Kabinenkonfiguration im Vordergrund. Der Flugzeugbauer stellt mit seiner „Cabin Vision 2030“ eine Erweiterung seines „Airspace“-Konzepts vor, das die Kabine mit flexibleren Sitz- und Schlafkonfigurationen sowie Lounges mit auswechselbaren Modulen ausstattet.

Flugzeugkabinen der Zukunft: Auch HAW mischt mit

Auch die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg hat sich (Zukunfts-) Gedanken rund ums Fliegen gemacht. Sie entwickelte mit Isotravel einen Adapter, der sich der Isofix-Technik bedient und es ermöglichen könnte, den eigenen Kindersitz fürs Auto sicher in der Flugzeugkabine zu befestigen. Viele Eltern dürfte das sicher freuen.

Eine neuartige Befestigungsmethode für Kabinenwände liefern SFS Intech und das Hamburger Startup jetlite mit lite2fix. Die Wandschalen lassen sich so künftig nicht nur einfacher in den Flugzeugrumpf integrieren, sondern auch um eigens entwickelte LED-Panele ergänzen. Wer die begehrten Trophäen der Luftfahrt-Branche für sich verbuchen darf, entscheidet die internationale Experten-Jury am 31. März bei der Weltleitmesse Aircraft Interiors Expo in Hamburg.

Crystal Cabin Award: Auszeichnungen in acht Kategorien:

„Kabinenkonzepte“

„Kabinensysteme“

„Inflight Entertainment und Connectivity“

„Grünere Kabine, Gesundheit, Sicherheit und Umwelt“

„Materialien & Komponenten“

„Passagierkomfort-Hardware“

„Universität“

„Visionäre Konzepte“

Bereits Anfang März wird bekannt gegeben, wen die 27-köpfige Expertenjury aus der Shortlist unter die drei Finalisten pro Kategorie gewählt hat. Die Sieger der Crystal Cabin Awards 2019 werden am 31. März bei einem feierlichen Galadinner im Großen Börsensaal der Hamburger Handelskammer geehrt.

Vergangenes Jahr hatte Airbus in der Kategorie Kabinenkonzepte einen Crystal Cabin Award erhalten. Dahinter verbergen sich „Lower Deck Pax Experience“-Module – flexible Abteile für den bislang für Gepäck genutzten Bereich des Passagierflugzeugs. Im Handumdrehen können so Betten, Lounge- oder Spielfläche entstehen, wo bis dato Koffer ihren Platz fanden.