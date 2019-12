Hamburgs Senat muss sich enger mit der Politik der norddeutschen Nachbarländer zusammenschließen. Das fordert der amtierende Präses der Handelskammer Hamburg, André Mücke. Insgesamt müsse die Zusammenarbeit in der Metropolregion verbessert werden, forderte Mücke bei der traditionellen Jahresschlussansprache der Hamburger Wirtschaft, bei der "Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg".

In der Clusterpolitik und der Wissenschaftsstrategie würden sich Hamburg und die norddeutschen Länder zu viele eigene Sonderwege leisten, die die Region, ihre Menschen um Wohlstand bringe, sagte Mücke unter Bezugnahme auf die jüngste OECD-Studie zur Metropolregion. "Wir wünschen uns, dass das Klein-Klein beendet wird und in der Politik – so wie es in der Wirtschaft längst der Fall ist – über Kreis- und Ländergrenzen hinweg ein Schulterschluss hergestellt wird", sagte Mücke bei der Feierstunde am Silverstermittag vor rund 1300 Unternehmern in der Handelskammer. Mehr Zusammenarbeit sei auch möglich, ohne an den Ländergrenzen zu rütteln.

Mengers beklagt fehlende Konzepte der Bundesregierung

Mit Blick auf den bevorstehenden Bürgerschaftswahlkampf forderte Mücke Verbesserungen in der Infrastruktur- und Verkehrspolitik sowie in der Bereitsstellung von Wirtschaftsflächen. "Ein Thema, das uns große Sorge bereitet, ist die Frage, wo Arbeitsplätze geschaffen werden können. Leider haben wir den Eindruck, dass es an einigen Stellen der Verwaltung noch hakt", sagte Mücke in Richtung des anwesenden Bürgermeisters Peter Tschentscher (SPD), der mit sechs Senatoren, darunter der Zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank, zum Jahresschlusstreffen gekommen war. Der Senat spricht bei der Veranstaltung traditionell nicht.

Der Vorsitzende der "Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg", Gunter Mengers, beklagte fehlende Konzepte der Bundesregierung, um dem tiefgreifenden Strukturwandel durch die Digitalisierung aufzugreifen. "Wie Sie wissen, ist die derzeitige Koalition in Berlin geprägt von kurzfristigen persönlichen Überlebensstrategien. Eine langfristige Konzeption – also heute Weichen stellen für Morgen – ist beim besten Willen nicht erkennbar."

Positiver sieht Mengers die Hamburger Ansätze, wie den Bau des Digital-Campus Hammerbrooklyn. Der Senat habe "endlich mehr Gas" gegeben. Trotz des Bürgerschaftswahlkampfs gingen beide Redner vergleichsweise unkritisch mit dem Senat um. Mengers warnte die Parteien allerdings vor weiteren regulatorischen Ansätzen, insbesondere in der Umweltpolitik: "Lassen Sie uns Luft zum Atmen und zur weiteren Entfaltung."