Hamburg. TUI fly will im Winter 2020/21 den umfangreichsten Winterflugplan der Firmengeschichte anbieten. Das Angebot steige um elf Prozent, teilte die Airline aus Hannover mit. Besonders im Fokus steht der Helmut-Schmidt-Flughafen. „Zum kommenden Winter werden wir unsere Kapazitäten ab Hamburg mehr als verdoppeln“, sagte TUI fly-Geschäftsführer Oliver Lackmann. Mehr als 100.000 Sitzplätze will die Airline anbieten. Zum Vergleich: In diesem Winter sind es 38.000 Plätze.

„Möglich wird das durch die Stationierung einer zweiten Boeing 737“, sagte Lackmann. Die Maschine soll dann zweimal die Woche – und zwar dienstags und donnerstags – Kurs auf Madeira nehmen. Am Donnerstag waren Hin- und Rückflüge nach und von Funchal zum Beispiel für 175 Euro zu haben. Das Ziel fliegt die Fluglinie in diesem Winter nicht ab Fuhlsbüttel an. Ab dem 9. Mai steht die portugiesische Insel einmal wöchentlich im Flugplan.

Frequenzen zu bestehenden Zielen werden erhöht

Zudem werden ab Ende Oktober die Frequenzen zu bestehenden Zielen erhöht. Gran Canaria soll dann dreimal statt zweimal pro Woche angeflogen werden, Teneriffa dreimal statt einmal und Hurghada (Ägypten) zweimal statt einmal. Unverändert bleibt das Angebot zu den übrigen Hamburg-Zielen nach Fuerteventura (zweimal wöchentlich) und auf die Kapverden (einmal wöchentlich).

Die Stationierung der zweiten Boeing 737 solle im übrigen unabhängig davon erfolgen, ob das Startverbot der 737 Max – von denen TUI einige bestellt hat – wieder aufgehoben werde, sagte ein TUI fly-Sprecher auf Nachfrage. Derzeit sind alle dieser Jets nach zwei Abstürzen mit 346 Toten mit einem Flugverbot versehen.