Hamburg. In Windeseile formt die Maschine die Tüte, dann fällt das Mehl hinein. Die offene Tüte fährt an einem Nachdosierer vorbei, das Gewicht wird überprüft und wenige Gramm bei Bedarf nachgefüllt. „80 bis 100 Packungen pro Minute schafft die Maschine“, sagt Dirk Kühl, Werksleiter der Aurora Mühle Hamburg GmbH in Wilhelmsburg, die zur GoodMills-Gruppe gehört.

Gerade laufen in Norddeutschlands größter Mühle Packungen der Marke Aurora vom Band. Gleich nebenan wird Diamant-Mehl verpackt. Die Marke feiert im kommenden Jahr ihr 125. Jubiläum. Anlagenfahrer Adam Kehl überwacht die Maschine und muss regelmäßig eine neue Rolle Verpackungspapier einrichten. Die Qualitätskontrolle übernimmt die Maschine weitgehend selbst. Mitunter wird eine gefüllte und schon verschlossene Tüte vom Band in einen Behälter geschubst. Kühl nimmt sie auf und zeigt den Fehler. Die Tüte ist nicht richtig verschlossen.

Wer in einem Hamburger Supermarkt nach einer Tüte Mehl der Marken Diamant, Aurora oder Gloria greift, kann sicher sein, dass sie aus der Hamburger Mühle kommt – weil diese Marken nur hier hergestellt werden. „Nur in Hamburg und dem Standort Ergolding in Bayern produzieren wir auch für Endverbraucher“, sagt Christoph Klöpper, Geschäftsführer der GoodMills Deutschland GmbH, der diese Aufgabe erst am 1. Oktober übernommen hat.

Neuer Chef hat große Pläne

Für sein erstes Wirtschaftsjahr 2019/2020 hat der neue Chef, der von Hamburg aus sechs weitere Getreidemühlen in Deutschland steuert, große Pläne. „Wir werden den Standort Hamburg erweitern und hier 15 Millionen Euro investieren“, sagt der 43-Jährige. 185.000 Tonnen Getreide kann die Hamburger Mühle jährlich verarbeiten. Nach der Erweiterung sollen es 265.000 Tonnen sein. Aus der Hamburger Mühle geht ein Drittel der Produkte in den Lebensmitteleinzelhandel und zwei Drittel gehen an Großabnehmer wie Bäckereien.

In der Abfüllanlage laufen Mehltüten der Marke Diamant vom Band.

Foto: Mark Sandten

Die Mühlen-Branche in Deutschland unterliegt einem starken Konzentrationsprozess. Gab es 1950 noch rund 19.000 Mühlen, hat ihre Zahl seither beständig abgenommen. Derzeit gibt es noch etwa 550 aktive Mühlen in Deutschland, doch nur knapp 200 davon vermahlen mehr als 1000 Tonnen im Jahr. GoodMills, deren größter Gesellschafter die österreichische Raiffeisengruppe ist, ist die größte Mühlengruppe Europas und in der Welt Nummer vier. „Niedrige Margen und nach wie vor bestehende Überkapazitäten sind das Hauptproblem der Mühlenbranche“, sagt Klöpper.

„Nur große Standorte haben Zukunft, denn wir müssen immer effizienter werden.“ Hamburg profitiert von dieser Entwicklung, doch der Standort Jarmen in Mecklenburg-Vorpommern mit 28 Beschäftigten gehört zu den Verlierern und wird Ende 2020 geschlossen. „Wir befinden uns gegenwärtig in den Sozialplanverhandlungen mit dem Betriebsrat. Wir werden versuchen, allen Beschäftigten einen Ersatzarbeitsplatz anzubieten.

Zahl der Bäckereibetriebe ist rückläufig

Aber das erfordert eine große Mobilitätsbereitschaft, die man nicht von jedem Mitarbeiter erwarten kann“, sagt Markus Green, kaufmännischer Geschäftsführer GoodMills Deutschland GmbH. In Jarmen werden 70.000 Tonnen Weizen, Roggen und Dinkel vermahlen. Seit Jahren ist in Mecklenburg-Vorpommern die Zahl der Bäckereibetriebe rückläufig. Auch große, industrielle Backbetriebe sind in der Folge von dieser Entwicklung betroffen.

In diesen Maschinen, den Walzenstühlen, wird das Korn zerkleinert.

Foto: Mark Sandten

Das Getreide, das in Hamburg verarbeitet wird, kommt aus einem Umkreis von rund 200 Kilometern. „Wir machen aus einem Agrarprodukt ein Lebensmittel, und die Anforderungen daran werden immer höher“, sagt Klöpper. Die große Herausforderung ist, aus einer unterschiedlichen Rohware stets die gleiche Mehlqualität mit identischen Eigenschaften zu liefern, die für Großbäckereien wie Harry Brot unerlässlich für eine stetige Produktion sind.

Die Aurora-Mühle läuft in drei Schichten an sieben Tagen in der Woche. Das Mahlen des Korns ist so stark automatisiert, dass die Kapazitätserweiterung in Hamburg nicht zu einem höheren Personalbedarf führt. 270 Mitarbeiter sind am Standort Hamburg beschäftigt. Über eine Rutsche fließt das Getreide durch einen optischen Sortierer. „Verschiedene Kameras erkennen Fremdkörper wie Strohteile, Spelzen oder Unkrautsamen“, sagt Kühl. Im Walzenstuhl reißen die Walzen das Korn auseinander. Die Kornbestandteile durchlaufen die Mühlenaggregate mehrmals. Ein Korn legt in der Hamburger Mühle einen Weg von rund einem Kilometer zurück, bevor es als Mehl in der Tüte landet.

Couscous und Bulgur aus eigener Produktion

Neben Hamburg investiert Good Mills auch an anderen Standorten in Deutschland. Die Mühle in Köln wird nach Krefeld verlegt. „Mit unserem Standortwechsel geben wir Köln einen größeren Spielraum bei der Stadtplanung und der dringend benötigten Wohnbebauung“, sagt Gunnar Steffek, Mitglied des Vorstands der GoodMills Group in Wien, der bis zur Stabübergabe an Christoph Klöpper die deutsche Gruppe leitete. Auch die Mühle in Ergolding wird nach einem Brandschaden erweitert. In Mannheim wird eine eigene Produktionsstätte für Couscous und Bulgur bis 2021 aufgebaut.

Couscous ist ein gedämpfter und vorgekochter Grieß, der als Hauptspeise oder Beilage immer stärker gefragt ist. Bulgur ist ein gemahlener vorgekochter Hartweizen, der zu Fleisch oder Fisch gereicht wird. Bisher kommen diese im Trend liegenden Produkte ausschließlich aus dem Ausland. „Auf die verändernden Ernährungsgewohnheiten reagieren wir mit neuen Produkten“, sagt Klöpper. „Insgesamt werden wir in der Gruppe etwa 130 Millionen Euro in den Bereich unserer Mühlen in Deutschland investieren“, so Steffek. So soll die Marktposition weiter ausgebaut werden. Insgesamt werden knapp drei Millionen Tonnen Getreide jährlich in der GoodMills-Gruppe verarbeitet.

In Hamburg wächst noch ein anderer Bereich

Neben der Mühle wächst in Hamburg noch ein anderer Bereich. Bei GoodMills Innovation sieht es aus wie in einer Bäckerei. Brote und Brötchen, gerade frisch gebacken, liegen auf den Tischen. Doch es ist eher eine Versuchsküche, in der nach Kundenwünschen veredelte Getreideerzeugnisse entwickelt werden, etwa ein Pizzateig oder eine Backmischung für Brötchen. Hier entstand auch ein helles Vollkornmehl, „das die gleichen Eigenschaften wie ein dunkles Vollkornmehl hat“, sagt Klöpper.

Denn Kuchen mit weißem Mehl kommt vor allem bei Kindern besser an. In den Regalen in Süddeutschland stehen schon Mehlpackungen, die beim Anfassen nicht mehr stauben. „Diese staubfreie Verpackung werden wir auch in Hamburg einführen“, sagt Klöpper. Dazu wird in neue Verpackungsmaschinen investiert. GoodMills Innovation wird mit sieben Millionen Euro ausgebaut und zehn weitere Mitarbeiter eingestellt. Denn im Bereich Produktinnovationen sieht GoodMills noch viel Wachstumspotenzial.