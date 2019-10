Hamburg. Der Hamburger Flughafen setzt ein neues Programm auf, das den Lärmschutz für die Anwohner rund um Fuhlsbüttel deutlich verbessern soll. Nach Informationen des Hamburger Abendblattes, die der Airport Helmut Schmidt am Dienstag bestätigte, werde erstmals gemeinsam mit den Fluggesellschaften ein freiwilliges Lärmschutzprogramm aufgelegt.

Flughafen-Chef Michael Eggenschwiler sagte: „Wir werden aus einem gemeinsamen Topf – einer Art einmaligem Sonderfonds – 1,2 Millionen Euro für Lärmschutzmaßnahmen an Gebäuden bereitstellen, die in unmittelbarer Nähe des Bahnkreuzes stehen.“

Lärmschutz am Flughafen Hamburg: Hier gibt's Infos

Das Programm soll am 1. Dezember 2019 starten. Das neue "Fördergebiet" enthalte Häuser im Umkreis von 1300 Metern um das Startbahnkreuz. 1600 Haushalte außerhalb der gesetzlichen Schutzzonen würden somit zusätzlich gefördert.

Derv Hamburger Verkehrssenator Michael Westhagemann (parteilos) forderte die Bürger auf, die neue Förderung in Anspruch zu nehmen. Alte Anträge sollen neu geprüft werden. Auf der Internetseite des Flughafens sollen weitere Informationen zur Verfügung gestellt werden. Zur Förderung zählen etwa Schallschutzfenster in Schlafräumen und automatische Schließeinrichtungen für Fenster sowie Schalldämmlüfter in Schlaf- und Kinderzimmern.