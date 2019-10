Hamburg. Ab dem 27. Oktober gilt am Hamburg Airport ein neuer Winterflugplan. Einige Neuerungen hält der Plan bereit, insgesamt bleibt das Angebot aber auf dem bisherigen Niveau und wird nicht ausgeweitet.

„Pünktlich zur Umstellung der Uhren startet unser neuer Winterflugplan", sagt Jörgen Kearsley, Leiter Aviation Marketing am Hamburg Airport. Der Luftfahrtmarkt sei auf Konsolidierungskurs. "Das Streckenangebot ab Hamburg liegt auf dem Niveau des Vorjahres“, sagte Kearsley.

Flughafen Hamburg: 330 Flüge pro Tag

Der Plan ist bis zum 28. März 2020 gültig. In der Wintersaison sind 53.000 Flüge am Flughafen Hamburg geplant, das entspricht rund 330 Flügen pro Tag. Fast 8,3 Millionen Sitze sind im Verkauf, also durchschnittlich 157 Sitze pro Flug. Insgesamt steuern 60 Airlines etwa 130 Ziele direkt ab Hamburg an.

Auf drei Verbindungen vergrößert sich das Angebot für Hamburger Passagiere, weil weitere Fluggesellschaften dorthin fliegen. So nimmt Ryanair ab dem 27. Oktober eine Flugverbindung ins polnische Danzig auf. Ebenfalls ab dem 27. Oktober fliegt Eurowings einmal täglich nach Oslo.

Frequenzerhöhung nach Istanbul ab Hamburg Airport

Corendon Airlines steuert ab dem 7. November einmal pro Woche immer donnerstags Hurghada an. Der ägyptische Badeort am Roten Meer lockt Hamburger Passagiere auch im Winter mit weiten Sandstränden und bunten Tauchrevieren.

Zudem stockt Pegasus Airlines ihre bestehende Verbindung nach Istanbul-Sabiha Gökçen von sieben auf zehn wöchentliche Flüge auf. In Istanbul profitieren Flugreisende von einer umfangreichen Auswahl an Umsteigeverbindungen, zum Beispiel nach Zentralasien, in den Nahen Osten und zu weiteren Zielen in der Türkei, aber auch Städtereisende kommen auf ihre Kosten.

Ski-Flüge ab Hamburg Airport weiterhin im Trend

Insgesamt zehn Ziele, die ab Hamburg Airport angeflogen werden, bieten Ausgangspunkte in nahegelegene Skigebiete, wirbt der Flughafen. Bei vielen Airlines sei die Mitnahme von Skigepäck je nach Verfügbarkeit zudem im Ticketpreis enthalten.

Ins österreichische Innsbruck kommen Hamburger ab dem 28. November mit Eurowings. Die Kulturstadt Salzburg wird von zwei Fluggesellschaften angesteuert: Sowohl Eurowings als auch easyJet fliegen ab Hamburg direkt dorthin. Auch die österreichische Hauptstadt Wien kann als Ausgangspunkt für Skiurlaube dienen und wird sowohl von Eurowings als auch von Austrian Airlines angeflogen.

Flüge in die schweizerischen Alpen

Ab Hamburg fliegt easyJet die Passagiere nach Basel und Genf. Auf der Strecke nach Zürich können Schneeliebhaber zwischen verschiedenen Airlines wählen: SWISS und Eurowings steuern die Schweizer Metropole an.

Ab München gelangt man in die Skigebiete der bayerischen Alpen – in die Landeshauptstadt kommen die Hamburger mit Lufthansa und Eurowings. British Airways Franchise SUN-AIR bringt Schneeliebhaber zudem nach Friedrichshafen, von wo es nicht mehr weit in den Vorarlberg (Österreich) ist.

Flughafen Hamburg steuert auch Skigebiete fernab der Alpen an

Zudem fliegen Eurowings und Ryanair im Winter nach Mailand und bringen Skiurlauber damit an den Rand der italienischen Alpen.

Auch fernab der Alpen existieren attraktive Skigebiete in Europa: Schöne und selten überfüllte Skipisten finden sich beispielsweise in Norwegen, gut angebunden ab Oslo, welches von Eurowings, SAS und Norwegian mit Hamburg verbunden wird.

Ryanair bleibt starker Partner von Hamburg Airport

Ryanair wird mit Wirkung zum 8. Januar 2020 ihre Basis am Hamburg Airport schließen. Das bedeutet, dass Ryanair ihre zwei fest stationierten Flugzeuge sowie die in Hamburg stationierten Beschäftigten vom Flughafen abziehen wird.

Trotzdem bleibt Ryanair ein starker Partner des Hamburger Flughafens und fliegt auch nach der Basisschließung ab Hamburg zu zahlreichen Zielen: Im Winter 19/20 wird die Airline 17 Ziele ab Hamburg anfliegen, im Sommer 2020 sind es immer noch 14 Ziele.