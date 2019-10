Hamburg. Airbus hat erneut ein Triebwerksproblem: Die Schweizer Lufthansa-Tochter Swiss hat 29 Flugzeuge des Typs A220 zur Überprüfung aus dem Verkehr gezogen. Der Jet war vom kanadischen Unternehmen Bombardier unter der Bezeichnung CSeries entwickelt worden. 2018 hatte Airbus die Mehrheit an dem Programm übernommen und in A220 umbenannt.

Zahlreiche Flüge mussten annulliert werden, teilte Swiss mit. Es komme zu spürbaren Einschränkungen des Flugbetriebs. Auslöser war ein Zwischenfall am Dienstagmorgen.

Airbus A220 muss außerplanmäßig landen

Ein A220 musste wegen einer Unregelmäßigkeit am Triebwerk auf dem Weg von London nach Genf außerplanmäßig in Paris landen. Die Fluggesellschaft sprach von einem „erneuten Vorfall mit einem CSeries/A220-Triebwerk von Pratt & Whitney“. Seit dem 25. Juli habe es „drei Fälle mit technischen Unregelmäßigkeiten bei den Triebwerken“ gegeben, so ein Sprecher.

Swiss nehme diese Vorfälle sehr ernst und stehe im engen Austausch mit den zuständigen Behörden, Airbus und dem Triebwerkhersteller. Die Sicherheit habe oberste Priorität. Der US-Triebwerksbauer Pratt & Whitney, dessen Motoren auch bei der A320-Familie schon Probleme machten, riet Airlines zu zusätzlichen Untersuchungen. Dabei gehe es um den Niederdruckkompressor.