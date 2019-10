Hamburg. Ryanair zieht seine Maschinen aus Hamburg ab. Die irische Billigflugline will zum 8. Januar 2020 ihre Basis am Helmut-Schmidt-Flughafen schließen. Das teilte der Hamburger Flughafen mit, nachdem er von dem Unternehmen darüber informiert wurde. Mit dem Sommerflugplan sollen sieben Routen gestrichen werden: Faro, Krakau, Lissabon, Gran Canaria, Oslo-Torp, Verona und Zadar. Die Destinationen Krakau und Verona seien damit nicht mehr als Direktflüge von/nach Fuhlsbüttel erreichbar, hieß es.

"Wir bedauern, dass Ryanair zahlreiche Basen in Europa schließt und auch Hamburg davon betroffen ist", sagte Hamburgs Flughafenchef Michael Eggenschwiler. "Ryanair bleibt jedoch ein starker Partner von Hamburg Airport, im Sommer wird die Fluggesellschaft 14 Ziele ab Hamburg anfliegen."

Flughafen Hamburg will Ryanair-Strecken ersetzen

Von den gestrichenen Verbindungen entfielen damit lediglich zwei Nonstop-Strecken komplett aus dem Hamburger Flugplan, alle anderen Ziele hätten ein oder zwei weitere Fluggesellschaften im Programm. "Hamburg ist ein starker Markt, wir werden jetzt für unsere Passagiere daran arbeiten, die Auswahl auf den entfallenen Ryanair-Strecken zu ersetzen", sagte Eggenschwiler. Generell sei der Luftfahrtmarkt in Bewegung gekommen und die Fluggesellschaften auf Konsolidierungskurs.

Ryanair eröffnete seine Basis im November 2016 in Hamburg. Zwei Maschinen vom Typ Boeing 737-800 sind hier stationiert. Ryanair hatte den Erstflug in Hamburg am 26. Oktober 2014 nach Lissabon. Am 28. Oktober 2014 folgte der Erstflug nach Porto.