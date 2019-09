Norderstedt. Norman Goldberg wird vom 1. Januar 2020 an neuer Vorstandschef beim Klebstoffhersteller Tesa. Der 54-Jährige tritt die Nachfolge von Robert Gereke an, der zum 31. Dezember 2019 in den Ruhestand geht. Ebenfalls vom 1. Januar 2020 an hat der Aufsichtsrat Angela Cackovich in den Vorstand bestellt. Sie verantwortet in dieser Position zukünftig das industrielle Direktgeschäft der Tesa.

Goldberg ist nach Unternehmensangaben seit Januar 2017 Mitglied des Vorstands von Tesa und dort für das Ressort Direct Industries verantwortlich. Zuvor war er Geschäftsführer und Co-Geschäftsführer bei der Lohmann GmbH & Co. KG. Der promovierte Chemiker forschte und lehrte zunächst an den Universitäten Cornell, USA, und TU Braunschweig. Seine industrielle Karriere begann er 2000 bei der Henkel KGaA & Co. KG in Düsseldorf.

Im vergangenen Jahr stieg der Tesa-Umsatz um 6,8 Prozent auf insgesamt 1,34 Milliarden Euro. Der Betriebsgewinn (Ebit) erreichte zudem 210 Millionen Euro, das entspricht einer Umsatzrendite von 15,7 Prozent.