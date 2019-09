Jetzt im Livestream: der Hamburger Gründerpreis 2019

Zum 18. Mal wird am Montagabend die wichtige Auszeichnung für Unternehmen verliehen. Verfolgen Sie die Liveübertragung der Gala hier.

Hamburg. Verfolgen Sie Verleihung des diesjährigen Hamburger Gründerpreises live: Haspa-Chef Harald Vogelsang eröffnet die 18. Preisgala an diesem Montagabend zusammen mit Moderatorin Vanessa Seifert vor rund 800 geladenen Gästen in der Fischauktionshalle.

Auch in diesem Jahr wird die Haspa zusammen mit Handels- und Handwerkskammer, Studio Hamburg, Hamburg 1 und dem Abendblatt diesen wichtigsten Preis für Unternehmer in der Stadt verleihen. In den Vorjahren wurden unter anderem das Miniatur Wunderland, das Telekommunikationsunternehmen willy.tel und die Trampolinhalle Jump House ausgezeichnet.

Wer in diesem Jahr von der hochkarätig besetzten Jury ausgewählt wurde, erfahren Sie hier von 19 Uhr an im Livestream.