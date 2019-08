Hamburg. In Hamburg ist die Zahl der Arbeitslosen wieder leicht gesunken. 66.673 Menschen galten im August als arbeitslos, teilte die Agentur für Arbeit am Donnerstag mit. Das sind 654 oder 1,0 Prozent weniger als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, also August 2018, ist sogar ein Rückgang von 1080 Arbeitslosen oder um 1,6 Prozent zu verzeichnen.

Die Arbeitslosenquote lag im August bei 6,3 Prozent. Im gleichen Monat 2018 lag der Wert bei 6,5 Prozent. Diese Entwicklung mag zwar einen positiven Trend abbilden, jedoch liegt die Zahl der Hamburger, die einen Arbeitsplatz suchen, deutlich höher und es melden sich mehr Menschen arbeitslos.

So fallen Menschen, die beispielsweise ein Bewerbungstraining, eine Fortbildung oder Praktikum machen, aus der Statistik. Sie gelten nicht mehr als arbeitslos. Für sie wurde der Begriff "Unterbeschäftigung" kreiert. In dieser Kategorie werden diese Menschen zusammengefasst.

Mehr Menschen melden sich arbeitslos

Rechnet man die "Unterbeschäftigten" zu den Arbeitslosen in Hamburg hinzu, waren 93.799 Hamburger ohne Arbeit und auf der Suche nach einem Job. Im August 2018 waren 93.399 Menschen in dieser Situation, also 400 weniger.

Ein Negativtrend zeichnet sich auch bei der Zahl der Menschen ab, die sich bei der Agentur für Arbeit arbeitslos melden. Seit Anfang dieses Jahres kamen 94.800 Menschen zur Arbeitsagentur oder zum Jobcenter, um sich arbeitslos zu melden. Im Vorjahreszeitraum (Januar bis August 2018) waren es mit 86.600 (minus 8200) deutlich weniger.

Arbeitslose nach Gruppen im August 2019:

54,6 Prozent waren Männer.

63,7 Prozent waren zwischen 25 und 50 Jahre alt, 27,9 Prozent 50 Jahre und älter, 8,4 Prozent zwischen 15 und 25 Jahre alt.

65,7 Prozent haben die deutsche Staatsangehörigkeit

Arbeitslose nach Geschäftsstellenbezirken: