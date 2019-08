Hamburg. Der Hamburger Hafenkonzern kann trotz Handelsstreit ein erfreuliches Halbjahresergebnis präsentieren. Dank der starken Zuwächse im Segment Logistik ist der Konzernumsatz in den ersten sechs Monaten dieses Jahres um 9,6 Prozent auf 693,7 Millionen Euro gestiegen. Der Konzerngewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) legt sogar um 14,4 Prozent auf rund 114,3 Millionen Euro zu.

HHLA-Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath zeigt sich über die Entwicklung zufrieden: „Die im ersten Halbjahr erreichten Ergebnisse

bestärken uns in unserer Erwartung, die prognostizierten Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen." Im Containergeschäft verzeichnet die HHLA ein Plus von 3,8 Prozent. 3,8 Millionen Standardcontainer (TEU) sind im ersten Halbjahr 2019 umgeschlagen worden.

Diesen Zuwachs führt der Konzern insbesondere auf die erfolgreiche Integration des im vergangenen Jahr übernommenen Terminals in Tallin in Estland zurück. Im Hamburger Hafen stagnierte der Containerumschlag hingegen. Lediglich eine marginale Steigerung von 0,1 Prozent auf 3,5 Millionen TEU konnte die HHLA in Hamburg verzeichnen.