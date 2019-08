Markenzeichen: Flughafen saniert das Dach des Terminal 2

Hamburg.. Ende 2017 erlebten Passagiere am Hamburger Flughafen eine unliebsame Überraschung von oben. An einigen Stellen tropfte es vom Dach herunter auf Wartebänke oder ins Restaurant. Betroffen war vor allem das Terminal 2. Der Flughafen reagierte damals mit kurzfristigen Maßnahmen wie Fugensanierungen und kündigte verschiedene Sanierungsmaßnahmen an, deren Großteil 2019 beginnen sollte – nun ist es soweit.