Hamburger versteigern Klopapier und iPads von Germania

Hamburg.. Das Hamburger Auktionshaus HT Hanseatische Industrie-Consult startet die nächste Versteigerungsrunde für Reste der insolventen Fluglinie Germania. In derzeit drei Onlineauktionen werden Autos, Flugzeuginventar sowie Büroausstattung und IT losgeschlagen. Die einst viertgrößte deutsche Fluglinie mit Sitz in Berlin hatte im Februar Insolvenz angemeldet.

Von der Stückzahl sind Trolleys der größte Posten. Rund 2000 Stück der rollbaren Untersätze, aus denen Stewardessen und Stewards Saft ausschenkten und Schokoriegel verkauften, sind insgesamt erhältlich. Das Mindestgebot für das Fünf-Stück-Paket liegt bei 300 Euro. Erhältlich sind auch knapp 80 Tablets vom Typ i-Pad Mini 4. Am Montagmittag mussten mindestens 110 Euro geboten werden, um den Zuschlag für ein Apple-Produkt zu bekommen. Anzeige HamburgerIMMOBILIEN.de Freiraum zum Dasein im Naturpark Westensee Dieses 96,6 m² große Haus mit viel Grundstück in Warder und einer fußläufig zu erreichenden Badestelle bietet eine Welt abseits vom Alltag. mehr Auch Nackenkissen, Salz und Pfeffer erhältlich Eine Palette mit 36 Kartons aufblasbarer Strandbälle soll mindestens 100 Euro bringen. Das Erlösziel 100 Euro gilt jeweils auch für neun Kartons aufblasbarer Nackenkissen, neun Kartons mit Kopfhörern und Ladekabeln, 15 Kartons à 5000 Stück mit Pfeffer- und Salzpäckchen und drei Paletten Klopapier. Zu dem Gebot kommt ein Aufgeld von 18 Prozent, das der Auktionator erhält, und die Mehrwertsteuer. Die Auktionen, bei denen jeder mitmachen kann, laufen noch bis Mitte August. Der Großteil der Trolleys steht in Isernhagen bei Hannover, die Auktion soll am Dienstag oder Mittwoch starten. Das Hamburger Auktionshaus hatte im Mai schon mehrere Versteigerungsrunden von Germania-Resten durchgeführt. Auf der Homepage seines Unternehmens habe es etwa eine halbe Million Klicks gegeben, sagte HT-Chef Holger Haun: „Es ist alles zu ordentlichen Preisen weggegangen.“ Besonders gefragt seien IT-Produkte wie iPads, Notebooks und PCs gewesen sowie Flugzeugsitze und -modelle. Wie hoch die Erlöse sind, die den Gläubigern von Germania zugute kommen, sagte weder er noch ein Sprecher des Insolvenzverwalters. Flugzeugschlepper aus Parchim bald im Angebot Noch in diesem Monat will HT das Anlagevermögen des Flughafens Schwerin-Parchim online versteigern. Gebote können zum Beispiel für eine Kerosin-Tankanlage, Flugzeugschlepper und mobile Fluggasttreppen abgegeben werden.