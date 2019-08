Lufthansa Technik steigert Zahl der Azubis kräftig

Hamburg. Lufthansa Technik hat die Zahl der Ausbildungsplätze im laufenden Jahr deutlich aufgestockt. 246 junge Menschen haben bundesweit entweder eine Lehre oder ein duales Studium bei dem Luftfahrtunternehmen begonnen – ein Plus von 55 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Angesichts der guten wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens und im Vorgriff auf das baldige Erreichen der Altersruhegrenze vieler Mitarbeiter stehe bereits jetzt für das Jahr 2020 eine nochmalige Erhöhung der Ausbildungskapazitäten um weitere 50 Plätze fest, so Lufthansa Technik. Insgesamt sind nun 616 junge Menschen bei der Lufthansa Technik auf dem Weg in einen flugzeugtechnischen, industriellen oder logistischen Beruf.

Allein in Hamburg beginnen in diesem Jahr 135 junge Menschen ihre Ausbildung, in Frankfurt 78, in Arnstadt 14, in Alzey 14 und in München fünf. Die neuen Auszubildenden hatten die Wahl unter 16 Berufen beziehungsweise dualen Studiengängen. Der Frauenanteil an den neuen Auszubildenden liegt im aktuellen Jahrgang bei gut zwölf Prozent – mehr als zwei Punkte über dem Vorjahr. Dies sei „aber weiterhin zu niedrig“, so das Unternehmen. Man wolle sich weiter bemühen, besonders Frauen für technische Zukunftsberufe zu begeistern.