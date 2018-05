Penny leert Regale, um auf Bienensterben aufmerksam zumachen

Hannover. Weltweit gibt es immer weniger Bienen . Eine Filiale von Penny aus Hannover zeigt nun mit einer radikalen Aktion, was passieren würde, wenn der Trend weiter anhält und Bienen komplett aussterben würden.

Die Kunden, die in dem Discounter am Montagmorgen Lebensmittel erwerben wollten, standen vor leeren Regalen – und Postern mit der Aufschrift "Biene weg. Regal leer". Wie Spiegel.de berichtet, sind etwa 60 Prozent der Produkte des Discounters von Bienen abhängig. Um klarzumachen, was eine Welt ohne Bienen bedeuten würde, hat Penny 1600 seiner 2500 Produkte für einige Stunden aus den Regalen genommen.