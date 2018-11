Maike Kohl-Richter: Witwe von Helmut Kohl beklagt sich über ihr schlechtes Image

Berlin/Köln. Maike Kohl-Richter, Witwe des im Juni 2017 verstorbenen Altkanzlers Helmut Kohl, hat sich über die Berichterstattung über ihre Person beklagt: „Gucken Sie sich mal die Debatte um die Witwe an, die auf den Akten sitzt“, sagte Kohl-Richter in einem Interview des Deutschlandfunk, das am Donnerstagabend ausgestrahlt wird. Und weiter: „Das ist respektlos, das ist unwürdig und das Schlimme ist: Es ist unwahr.“

Die 54-jährige Kohl-Richter, zweite Ehefrau und Alleinerbin des Ex-Kanzlers, wurde in der Vergangenheit immer wieder als verschlossen oder egozentrisch kritisiert. Das Verhältnis zwischen ihr und den beiden Söhnen Helmut Kohls gilt als zerrüttet. Beide waren nicht bei der Beerdigung des Vaters erschienen. Der Streit wurde zum Teil auch in den Medien ausgetragen.

Maike-Kohl-Richter setzt Rechtsstreit um Kohl-Buch fort

Schon früher hatte sich Maike Kohl-Richter über ihr Bild in der Öffentlichkeit beklagt. In einem Interview mit dem „Stern“ sagte sie Anfang 2018: „Ich fühle mich wie Freiwild, das zum Abschuss freigegeben ist.“ Sie gelte „als Monster, das die armen Kinder von Vater und Großvater fernhält“.

Im Deutschlandfunk äußerte sich Kohl-Richter jetzt auch zum dem Rechtsstreit um das Buch „Vermächtnis. Die Kohl-Protokolle“ von Heribert Schwan. Darin wurden Zitate veröffentlicht, nach denen sich der Altkanzler abfällig über Politiker und Weggefährten geäußert haben soll. Sie wurden ohne Kohls Zustimmung veröffentlicht, nachdem sich Autor und Altkanzler zerstritten hatten.

Der Kandidat: Bei der Bundestagswahl 1976 trat Helmut Kohl erstmals als Kanzlerkandidat der Union an. Er unterlag gegen Helmut Schmidt. Foto: REUTERS / Str Old / Reuters

Der Tierfreund: Für die Pressefotografen fütterte Helmut Kohl im Sommerurlaub am österreichischen Wolfgangsee 1994 das Wild. Der Wolfgangsee war ein beliebtes Ferienziel der Kohls. Foto: REUTERS / / Reuters

Der Ehrengast: gemeinsam mit seiner zweiten Ehefrau Maike Richter-Kohl kam Helmut Kohl zum Festempfang anlässlich des 150-jährigen Bestehens des Unternehmens BASF in seiner Heimatstadt Ludwigshafen. Rechts Bundeskanzlerin Angela Merkel. Foto: REUTERS / RALPH ORLOWSKI / Reuters

Historischer Händedruck: Beim Gedenken an die Opfer des 1. Weltkriegs gedachten Kanzler Helmut Kohl und Frankreichs Staatspräsident Francois Mitterrand 1984 Hand in Hand der Toten. Die Geste wurde zu einem Symbol der deutsch-französischen Freundschaft. Foto: REUTERS / / Reuters

Der Vater: 2001 reiste Helmut Kohl nach Istanbul, wo Sohn Peter Kohl seine langjährige Partnerin Elif Sozen heiratete. Das Bild zeigt das Hochzeitspaar mit Kohl (r.) und an den Eltern der Braut vor der katholische St.-Antonius-Basilika in Istanbul. Später überwarf sich Helmut Kohl mit seinen Söhnen Peter und Walter. Der Kontakt brach über lange Zeit hinweg ab. Foto: REUTERS / Fatih Saribas / Reuters



Der Einheitskanzler: Helmut Kohl am 3. Oktober 1990 - dem Tag, an dem Deutschland wieder vereint war. Kohl hatte als Kanzler einen großen Anteil an der Vereinigung beider deutscher Staaten knapp ein Jahr nach dem Mauerfall. Foto: REUTERS / Michael Urban / Reuters

Der Freund: Mit Kremlchef Michail Gorbatschow verband Helmut Kohl ein enges Verhältnis. Unvergessen ist das Treffen der beiden Politiker im Kaukasus, bei dem Kohl dem russischen Präsidenten die Zustimmung zur deutschen Einheit abrang. Das Bild zeigt die beiden im Juli 1990 bei diesem Treffen. Foto: REUTERS / POOL Old / Reuters

Der Wahlkämpfer: Eines der Lieblingsbilder Kohl. Es zeigt den Kanzler während im Wahlkampfjahr 1990. Aus der ersten Bundestagswahl nach der Einheit ging Kohls CDU im Dezember 1990 als klarer Sieger hervor. Foto: REUTERS / Michael Urban / REUTERS

Der Gastgeber: Im August 2009 empfing der gesundheitlich schon angeschlagene Kohl in seinem Haus in Oggersheim die Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel. Das Verhältnis zwischen den beiden galt als schwierig. Kohl hatte Merkel zunächst das Kanzleramt nicht zugetraut. Später war es Merkel, die nach Kohls Abtritt von der politischen Bühne auf Distanz zum Ex-CDU-Chef ging. Foto: REUTERS / HO / Reuters

Der Truppenbesucher: Bei einem Besuch deutscher und britischer Soldaten in Norddeutschland im September 1986 kletterte Kohl auf einen Leopard-Panzer. Es war wieder Wahlkampf. Die Bundestagswahl Anfang 1987 gewann Kohls CDU. Foto: REUTERS / Michael Urban / Reuters



Der USA-Freund: Die Freundschaft mit den USA lag Helmut Kohl stets am Herzen. Das Foto zeigt ihn bei einem Treffen mit dem amerikanischen Präsidenten George Bush in Deutschland. Foto: REUTERS / Str Old / Reuters

Der umstrittene Gastgeber: Im Mai 1985 führte Kanzler Kohl (l.) den US-Präsidenten Ronald Reagan (2.v.r.) bei dessen Deutschlandbesuch auf einen Soldatenfriedhof in Bitburg in der Eifel. Der Programmpunkt sorgte weltweit für Schlagzeilen - auf dem Friedhof liegen neben 2000 gefallenen Soldaten des Zweiten Weltkriegs auch 49 Mitglieder der Waffen-SS begraben. Foto: REUTERS / Larry Rubenstein / Reuters

Der Partner: Lothar de Maizière, erster und letzter frei gewählter Regierungschef der DDR, wurde in den Verhandlungen über die Einheit zu einem wichtigen politischen Verbündeten Kohls. Foto: REUTERS / Michael Urban / REUTERS

Der Gefallene. Durch die Spendenaffäre fielt Helmut Kohl im Jahr 2000 auch bei der CDU in Ungnade. Kohl weigerte sich, die Namen von Parteispendern zu nennen. Im Bundestag musste er sich einer Untersuchungskommission stellen. Bei einer spektakulären Pressekonferenz im Juni 2000 verteidigte sich Kohl vor einem Großaufgebot von Journalisten. Foto: REUTERS / Fabrizio Bensch / REUTERS



Kohl hatte dagegen geklagt – mit Erfolg. Das Kölner Landgericht sprach dem Altkanzler im April 2017 wegen Verletzung der Persönlichkeitsrechte die Rekordentschädigung von einer Million Euro zu. Nach Kohls Tod entschied das Oberlandesgericht Köln, dass mit dem Ableben des Ex-Kanzlers auch der Anspruch auf Entschädigung erloschen sei.

Maike Kohl-Richter will sich damit nicht zufrieden geben. Sie führt den Rechtsstreit fort, mit dem sich aktuell der Bundesgerichtshof in Karlsruhe befasst. „Ich halte das für eine sehr gefährliche Zersetzungsstrategie“, sagte Kohl-Richter zu den aus ihrer Sicht falschen Zitaten. Daher überlege sie auch, durch alle Instanzen zu gehen: „Wenn es sein muss und wenn es Sinn macht.“

Maike Kohl-Richter will nicht „allein herrschen“

Die Kohl-Witwe bekräftigte, Ansprechpartnerin für den Nachlass des früheren Bundeskanzlers sein zu wollen. „Es geht nicht darum, dass ich alleine herrsche, was ja schon vermessen genug wäre“, betonte sie. Eine mögliche Helmut-Kohl-Stiftung wäre die siebte sogenannte Bundesstiftung für ehemalige Politiker.

Anders als Kohls Trauerakt, der im Parlament der Europäischen Union in Straßburg stattfand, solle die Stiftung in Deutschland angesiedelt sein: „Ich würde Helmut Kohl nicht sehr gerne aus Deutschland heraustragen“, so Kohl-Richter in dem Interview. Ihr Mann habe immer sehr viel Wert auf Identität und Heimat gelegt. Eine solche Einrichtung könnte in Oggersheim stehen: „Man muss den Leuten auch eine Möglichkeit geben, mal ins Schlafzimmer zu gucken“, so Kohl-Richter. (W.B.)

Straßburg, Ludwigshafen und Speyer heißen die letzten Stationen von Helmut Kohl. Viele Weggefährten nehmen Abschied vom Altkanzler. Am Samstagmorgen wurde der Sarg aus dem Haus von Altkanzler Helmut Kohl in Oggersheim in einen Leichenwagen getragen. Foto: Frank Rumpenhorst / dpa

Auf dem Sarg ist eine Europafahne drapiert. Foto: Frank Rumpenhorst / dpa

Zu dem europäischen Staatsakt gehört die Verabschiedung von Helmut Kohl im Europaparlament in Straßburg. Foto: Sven Hoppe / dpa

Bevor der Sarg ankam, wurde bereits ein Bild des verstorbenen Altkanzlers aufgestellt. Foto: Marijan Murat / dpa

Viele hochrangige Gäste aus der internationalen Politik versammelten sich zu der Feier – unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender. Foto: Sven Hoppe / dpa



„Kohls Mädchen“, wie Angela Merkel früher genannt wurde, kam in Schwarz und mit ihrer Deutschland-Kette um den Hals. Foto: Sven Hoppe / dpa

Auch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz (l.) nahm am Trauerakt teil. Foto: Marijan Murat / dpa

Aktive Politiker wie Innenminister Thomas de Maizière ... Foto: Sven Hoppe / dpa

... sowie unaktive wie die ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler (l.) und Joachim Gauck (r.) waren ebenfalls anwesend. Foto: Sven Hoppe / dpa

„Er wollte eine Welt schaffen, in der niemand niemanden dominiert“, sagte Ex-US-Präsident Bill Clinton. Foto: Sven Hoppe / dpa



Auch europäische Freunde schickten Trauergäste, wie den ehemaligen italienischen Regierungschef Silvio Berlusconi. Foto: ARND WIEGMANN / REUTERS

„Helmut Kohl ist für alle Franzosen der Repräsentant eines Deutschlands, das versucht, aus Ruinen ein Ideal zu schaffen“, heißt es in dem deutschsprachigen Eintrag, der am Samstagmorgen auf die Facebookseite des französischen Präsidenten Emmanuel Macron gestellt wurde. Foto: Sven Hoppe / dpa

Witwe Maike Kohl-Richter wurde von EU-Ratspräsident Donald Tusk (hinten) in das Europaparlament begleitet. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Kohl-Richter kam ganz in Schwarz und mit Trauerschleier. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Der Sarg wurde von acht Soldaten getragen. Foto: Sean Gallup / Getty Images



„Mit Helmut Kohl verlässt uns ein Nachkriegsgigant“, sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Foto: Michael Kappeler / dpa

Russlands Ministerpräsident Dmitri Medwedew erinnerte an die engen Beziehungen Helmut Kohls zu seinem Land. Für den Altkanzler sei Russland Bestandteil eines vereinten Europas gewesen. „Für ihn war das ein Teil eines gemeinsamen Hauses, ohne Stacheldraht“, sagte Medwedew laut Übersetzung aus dem Russischen. „Es war ein Traum von Frieden und Sicherheit für alle.“ Foto: Michael Kappeler / dpa

Bill Clinton und Angela Merkel in trauter Zweisamkeit. Clinton machte Kohl in seiner Rede eine Liebeserklärung. Foto: Marijan Murat / dpa

„Ich habe ihn geliebt. Ich habe ihn sehr gemocht“, sagte Clinton. Kohl habe eine Welt gewollt, in der Zusammenarbeit als besser gilt als der Konflikt. Zum Schluss sagte Clinton: „Du hast das gut gemacht in deinem Leben. Und wir, die wir dabei sein durften, lieben dich dafür.“ Foto: Sean Gallup / Getty Images

Emmanuel Macron erinnerte an die Annäherung von Frankreich und Deutschland in den 1980er Jahren und die Nähe Kohls zum damaligen französischen Präsidenten François Mitterrand. „Helmut Kohl reichte uns die Hand“, sagte Frankreichs Präsident. „Für meine Generation ist Helmut Kohl schon Teil der europäischen Geschichte“, sagte der 39-Jährige. Foto: FRANCOIS LENOIR / REUTERS



Angela Merkel hielt eine bewegende Rede und würdigte Kohl als großen Brückenbauer zwischen Ländern und Menschen: „Er war ein den Menschen zugewandter Weltpolitiker.“ Jetzt müssten die nächsten Generationen sein Vermächtnis bewahren. Das sei der engagierte, unermüdliche Einsatz für Frieden, Freiheit und Einheit. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Merkel verneigte sich vor Kohl und dankte ihm ganz persönlich: „Lieber Bundeskanzler Helmut Kohl, dass ich hier stehe, daran haben Sie entscheidenden Anteil. Danke für die Chancen, die Sie mir gegeben haben. (...) Ich verneige mich vor Ihnen und Ihrem Angedenken in Dankbarkeit und Demut“, sagte die Kanzlerin, die dabei ihren Blick auf den Sarg richtete und später Tränen in den Augen hatte. Foto: Michael Kappeler / dpa

Merkel erinnerte auch an Kohls erste Ehefrau Hannelore, die sich 2001 das Leben genommen hat. „Wir gedenken auch ihrer in Dankbarkeit.“ Über Kohls Witwe Maike Kohl-Richter (Foto) sagte Merkel, sie habe den Altkanzler „voller Hingebung und Liebe begleitet bis zuletzt“. Ihr Mitgefühl gelte Maike Kohl-Richter und „allen, die in Helmut Kohls Familie um ihn trauen“. Mit seinen Söhnen Peter und Walter hatte sich Kohl nicht mehr versöhnt. Foto: Michael Kappeler / dpa

Danach wurde Kohls Sarg aus dem EU-Parlament getragen. Foto: FRANCOIS LENOIR / REUTERS

Ein Hubschrauber der Bundespolizei brachte den Sarg zurück nach Ludwigshafen. Foto: Sven Hoppe / dpa



Auch die Bevölkerung konnte von Altkanzler Kohl Abschied nehmen. Sein Sarg wurde durch Ludwigshafen gefahren. Foto: Frank Rumpenhorst / dpa

„In Liebe Deine Maike“ – Wer genau hinschaute, konnte in einem Auto des Konvois schon einen Blick auf den Trauerkranz von Maike Kohl-Richter erhaschen. Foto: Felix Kästle / dpa

Nach dem Trauerzug durch Ludwigshafen wurde der Sarg von Helmut Kohl – mittlerweile nicht mehr in Europaflagge, sondern in eine Deutschlandfahne gehüllt – auf die MS Mainz getragen. Foto: Uwe Anspach / dpa

Per Schiff wurde der Sarg des Altbundeskanzlers über den Rhein nach Speyer gebracht. Foto: Uwe Anspach / dpa

Am Ufer salutierten Polizisten. Foto: Uwe Anspach / dpa



In Speyer warteten Bürger am Rheinufer auf die Ankunft der MS Mainz. Foto: Felix Kästle / dpa

Die MS Mainz nahm Kurs auf Speyer. Im Hintergrund der Dom, in dem die Trauerfeier am Abend stattfinden sollte. Foto: Uwe Anspach / dpa

Das Schiff, das den Sarg mit Helmut Kohl nach Speyer brachte, legte am späten Nachmittag ganz in der Nähe des Doms an. Foto: Michael Kappeler / dpa

Soldaten trugen den Sarg vom Anleger zum Dom. Foto: RALPH ORLOWSKI / REUTERS

Kohls Witwe Maike Kohl-Richter folgte den Sargträgern. Foto: WOLFGANG RATTAY / REUTERS



Die ersten Gäste der Trauerfeier trafen am frühen Abend ein, wie etwa Bernhard Vogel (CDU), ehemaliger Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz ... Foto: Boris Roessler / dpa

... sowie der ehemalige CDU-Generalsekretär und Bundesfamilienminister Heiner Geißler (l., CDU) und der frühere Bundesarbeitsminister Norbert Blüm (CDU). Foto: Roland Holschneider / dpa

Kardinal Reinhard Marx (M.), der Speyerer Bischof Karl-Heinz-Wiesemann (r.) und Erzbischof Nikola Eterovic kamen vor dem Pontifikalrequiem für Kohl vor dem Dom zu Speyer zusammen. Foto: Roland Holschneider / dpa

Der Sarg von Altkanzler Kohl wurde im Dom aufgestellt. Reiner Haseloff (CDU), Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, nahm Abschied. Foto: Arne Dedert / dpa

Gegen 18 Uhr begann die Totenmesse für Helmut Kohl. Foto: POOL / REUTERS



1500 Gäste kamen, um Abschied zu nehmen, unter anderem hochrangige deutsche Politiker wie Kanzlerin Merkel (3. v. r.), Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (l.) und Bundestagspräsident Norbert Lammert (M.). Foto: Sean Gallup / Getty Images

Neben der Witwe, Maike Kohl-Richter, nahmen der frühere US-Präsident Bill Clinton (l.) und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker platz. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Der Domchor Speyer trat auf. Foto: Marijan Murat / dpa

Bundesverfassungsrichter Andreas Vosskuhle, Bundesratspräsidentin Malu Dreyer, Bundestagspräsident Norbert Lammert, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, seine Frau Elke Büdenbender und Kanzlerin Merkel (v. r.) nahmen am Sarg Abschied. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Die Tränen konnte Maike Kohl-Richter nicht zurückhalten. Foto: Arne Dedert / dpa



Trotz regens versammelten sich Bürger in der Nähe des Doms, um die Totenmesse zu verfolgen. Foto: Thomas Lohnes / Getty Images

Das Requiem wurde auf einem Monitor übertragen. Foto: Thomas Lohnes / Getty Images

Auch Mitglieder der Jungen Union erwiesen dem Altkanzler die letzte Ehre. Foto: Thomas Lohnes / Getty Images

Nach der Totenmesse wurde Kohls Sarg aus dem Dom getragen. Foto: POOL / REUTERS

Soldaten brachten ihn auf den Domplatz. Foto: WOLFGANG RATTAY / REUTERS



Dort fand das militärische Ehrengeleit statt. Foto: Uwe Anspach / dpa

Das Musikkorps der Bundeswehr spielte. Nach dem militärischen Ehrengeleit fand die Beerdigung von Helmut Kohl unter Ausschluss der Öffentlichkeit im engsten Familien- und Freundeskreis statt. Der Altkanzler wurde auf dem Friedhof neben der Speyerer Friedenskirche St. Bernhard beigesetzt. Foto: Uwe Anspach / dpa



