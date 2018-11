Halloween-Kostüm: So sieht Heidi Klum als Oger Fiona aus Shrek aus

In New York hatte Heidi Klum am Mittwoch zum nunmehr 19. mal Stars und Sternchen zur Geisterstunde geladen.

In New York hatte Heidi Klum am Mittwoch zum nunmehr 19. mal Stars und Sternchen zur Geisterstunde geladen.

Heidi und Tom gehen als "Fiona" und "Shrek" In New York hatte Heidi Klum am Mittwoch zum nunmehr 19. mal Stars und Sternchen zur Geisterstunde geladen.

Model So sehen Heidi Klum und Tom Kaulitz an Halloween aus

Los Angeles. Heidi Klums Halloween-Party sind legendär – sie gilt inzwischen als die „Queen of Halloween“. Und auch dieses Mal wird sie ihrem inoffiziellen Titel gerecht: Gemeinsam mit Freund Tom Kaulitz zogen sie alle Blicke im Shrek-Kostüm auf sich. Ein Kinderwagen war auch dabei.

Das Model veranstaltet seit vielen Jahren eine Halloween-Party der Extraklasse. Dabei macht die Deutsche immer ein großes Geheimnis daraus, wie sie auf den roten Teppich tritt. Auch in diesem Jahr warteten viele Grusel-Fans sehnsüchtig darauf, was die 45-Jährige trägt. Oder besser: In was sie sich verwandelt.

In der Nacht zu Donnerstag gab es die Auflösung per Instagram – und bereits am frühen Mittwochabend begann Klum, in den Instagram-Storys kurze Videos von den Vorbereitungen der Kostümierung zu veröffentlichen. Natürlich ohne etwas zu verraten.

Heidi Klums legendäre Halloween-Kostüme:

Heidi Klums Halloween-Kostüme sind wie jedes Jahr ein Highlight

Das deutsche Model ist für verrückte Kostüme bekannt

Dieses Mal zeigt sie sich mit Tom Kaulitz

Mit ihrem Kostüm zogen Tom und Heidi defintiiv die Blicke auf sich.

Foto: Craig Barritt / Getty Images for SVEDKA Vodka

Außer, dass ihr Freund Tom Kaulitz, Gitarrist der Band Tokio Hotel, ebenfalls in der Maske sitzt. Offenbar bereiteten sie ein Paar-Kostüm vor. 2016 ging Klums damaliger Partner Vito Schnabel als Skelett.

Dann, kurz vor der Geisterstunde – zumindest in Heidis alter Heimat – wurde deutlich: Das schöne Paar Tom und Heidi verwandelt sich ins Oger-Pärchen Shrek und Fiona aus dem Animationsfilm „Shrek – Der tollkühne Held“ und seine Fortsetzungen:

Große Nase, große Augen, volle Lippen. Fertig ist das Oger-Gesicht.

Zu dem Outfit gehört auch noch ein Kinderwagen, wie auf weiteren Fotos und Videos zu sehen ist. Das könnte angesichts des frisch verliebten Paares die Gerüchteküche zum Brodeln bringen.

Seit Tagen Countdown zu #HeidiHalloween

Es ist Liebe!

Foto: Evan Agostini / dpa

Klum veröffentlichte seit Tagen ihren persönlichen Halloween-Countdown. Mitte Oktober begann sie ihren Instagram-Account mit Videos und Fotos passend zum Gruselfest am Mittwoch zu bespielen.

Für die Fans gab es unter dem Hashtag #HeidiHalloween einen Rückblick auf ihre Halloween-Kostüme, die sie in den vergangenen Jahren zu ihrer traditionellen Horror-Party trug. Heidi Klum im Werwolf-Look , als Comic-Figur Jessica Rabbit , als runzelige Oma, als Kleopatra oder als Vampir.

Ein Rückblick auf die schönsten Halloween-Kostüme der Deutschen gibt es hier:

Kaum wiederzuerkennen: Heidi Klum zeigte sich im vergangenen Jahr auf ihrer New Yorker Halloween-Party als Comic-Figur „Jessica Rabbit“ mit Brust- und Po-Prothesen, langen roten Haaren und grell geschminkten Lippen. Foto: dpa Picture-Alliance / Charles Sykes / picture alliance / AP Photo

Ihr diesjähriges Kostüm hielt das Topmodel lange Zeit geheim. Foto: dpa Picture-Alliance / Charles Sykes / picture alliance / AP Photo

Genau genommen war es dann aber gar keine Verkleidung von Klum selbst. Stattdessen ließ sie Double auflaufen, die sich wiederum als Heidi Klum verkleidet hatten. Foto: Mike Coppola / Getty Images for Heidi Klum

Auf den ersten Blick ließ sich kaum ausmachen, wer die echte Klum war. Foto: Dimitrios Kambouris / Getty Images for Booking.com

Je ausgefallener, desto besser: So lautete das Motto auch im Jahr 2014. Foto: dpa Picture-Alliance / Evan Agostini / picture alliance / AP Photo



Damals verwandelte sie sich in einen kunterbunten Schmetterling mit riesigen grüngelben Facettenaugen. Foto: dpa Picture-Alliance / Evan Agostini / picture alliance / AP Images

2013 überraschte das Topmodel mit grauen Harren, Falten und Gehstock. Foto: ZUMA Press / imago

Damit hatte sicherlich niemand gerechnet. Foto: ZUMA Press / imago

Grusel-Faktor und Hingucker in Las Vegas 2011. Foto: ZUMA Press / imago

Das Outfit erinnert an die „Körperwelten“-Ausstellung von Gunther von Hagens. Foto: ZUMA Press / imago



Tierisch ging es auf einer zweiten Halloween-Party im selben Jahr zu. Foto: dpa Picture-Alliance / Dennis Van Tine / picture alliance / abaca

2010 verwandelte sich die vierfache Mutter in eine futuristische Transformers-Figur. Foto: dpa Picture-Alliance / Pantaleo-Taamallah / picture alliance / abaca

Das Gehen in den hohen „Schuhen“ dürften der „Germany’s next Topmodel“- Moderatorin keine Schwierigkeiten bereitet haben. Foto: dpa Picture-Alliance / Pantaleo-Taamallah / picture alliance / abaca

Bei Heidi Klums traditionellen Halloween-Partys sind Kostüme Pflicht. Sie ist das beste Beispiel dafür. Foto: ZUMA / imago

2008 begeisterte sie als achtarmige Hindu-Göttin Kali, die für Tod und Zerstörung steht. Foto: dpa Picture-Alliance / Keystone USA h16 / picture-alliance/ dpa



Harmloser ging es 2007 zu. Foto: REUTERS / FRED PROUSER / REUTERS

2006 präsentierte sich die gebürtige Rheinländerin als Schlange aus dem Garten Eden. Foto: REUTERS / FRED PROUSER / REUTERS

Damals war sie noch mit dem britischen Sänger Seal verheiratet. Ein roter Apfel verdeckte ihren schwangeren Bauch. Foto: REUTERS / FRED PROUSER / REUTERS

2005 zeigte sich Heidi Klum als Blutsaugerin. Foto: dpa Picture-Alliance / Abaca MM / picture-alliance/ dpa

In einer Mischung aus Vampir- und Gothic-Kostüm zog das Model alle Blicke auf sich. Foto: dpa Picture-Alliance / Abaca MM / picture-alliance/ dpa



2004 trug sie ein Skelett huckepack. Foto: dpa Picture-Alliance / Keystone Herrick / picture-alliance / dpa

Ex-Gatte Seal kam mit Zorro-Maske. Foto: ZUMA / imago

Goldig: Für ihre Halloween-Party 2003 im schicken Manhattaner Club LQ legte sich Heidi ein futuristisches Outfit zu. Foto: dpa Picture-Alliance / Dan Herrick-Kpa / picture-alliance / dpa

Hingucker: eng anliegendes Kostüm, tiefes Dekolleté und goldene Zähne. Foto: dpa Picture-Alliance / Dan Herrick-Kpa / picture-alliance / dpa

2002 mimte Heidi Klum die Cartoon-Figur „Betty Boop“. Model-Kollegin Karolina Kurkova entzückte mit einem Glitzerkleidchen. Foto: ZUMA Press / imago



Als angelsächsische Adlige „Lady Godiva“ feierte sie 2001 gemeinsam mit „Ritter“ Ric Pipino. Das Model war von 1997 bis 2002 mit dem Starfriseur verheiratet. Foto: dpa Picture-Alliance / Ipol Zissel / picture-alliance / dpa



Halloween wird jedes Jahr am 31. Oktober gefeiert. Das Wort geht auf die englische Bezeichnung „(All) Hallows’ Eve(ning)“ zurück.

Heidi Klum zeigt Fuß ihres Halloween-Kostüms

Um die Spannung zu steigern, postete Klum bereits vor Halloween erste Andeutungen. „Irgendwelche Vermutungen?!“, schrieb das Klum am Montag auf Instagram zu einem kurzen Video von einem modellierten, grauen, klobigen Fuß. „Ihr werdet es bald herausfinden!“, fügte die 45-Jährige mit dem Hashtag „#TwoMoreDays #CantWait“ hinzu.

Ein Fuß mit Thrombose, King Kong, Zombie, Fiona, Freiheitsstatue, Big Foot oder Baby-Klum, rätselten Follower in Kommentaren bei Instagram. (jha/ses/dpa)



© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.