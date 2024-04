Berlin. Ein Erdbeben im US-Bundesstaat New Jersey hat auch in der Metropole an der Ostküste für Erschütterungen gesorgt. Was bekannt ist.

In der Region rund um die Millionenmetropole New York hat es ein Erdbeben gegeben. Nach Angaben der zuständigen US-Behörde hatte das Beben am Freitagvormittag (Ortszeit) eine Stärke von 4,8 und ereignete sich in einer Tiefe von 4,7 Kilometern. Das Epizentrum lag demnach im US-Bundesstaat New Jersey, etwa 65 Kilometer von New York entfernt. In Manhattan war das Beben als leichtes Grummeln zu spüren.

Berichte über Schäden gab es zunächst nicht. New Yorks Bürgermeister Eric Adams wurde lokalen Medienberichten zufolge über die Geschehnisse informiert.

Das Beben weckt noch frische Erinnerungen: Erst vor wenigen Tagen wurde Taiwan von einem Erdbeben der Stärke 7,4 erschüttert. Dabei waren mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen und mehr als tausend weitere verletzt worden, zahlreiche Gebäude wurden beschädigt.

lro/dpa