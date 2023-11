Italien: Hoffnung für todkrankes Baby – Wie Meloni ihm zu Hilfe eilt

Rom. Indi Gregory ist erst acht Monate alt und hatte es in ihrem kurzen Leben schon so schwer: Das Mädchen aus dem englischen Derbyshire leidet an einer fortschreitenden Stoffwechselstörung, die zu einer fortschreitenden Schädigung des Gehirns führt. Ihre Eltern müssen täglich zusehen, wie sie gegen die seltene Krankheit, eine sogenannte Mitochondriopathie, ankämpft. Indi ist auf lebenserhaltende Maßnahmen angewiesen. Doch britische Ärzte plädierten jüngst vor Gericht für einen Abbruch der Behandlung. Indis Familie will das nicht akzeptieren – und erhält nun unerwarteten Beistand aus Italien.

Foto: GoFundMe

Das vom Vatikan betriebene Kinderkrankenhaus „Bambino Gesù“ in Rom hat angeboten, sich um Indi zu kümmern. Doch ein britisches Gericht hatte vergangene Woche entschieden, dass das Baby nicht nach Italien verlegt werden dürfe. Es gebe keinen Beweis dafür, dass experimentelle Behandlungen Indis Lebensqualität verbessern würden, hieß es zur Begründung. Eine Verlegung könne stattdessen „Kummer und ihr Leiden“ verstärken. Nach britischem Recht geht es in solchen Fällen in erster Linie um das Interesse des Kindes, nicht um den Wunsch der Eltern.

Meloni erwirkt italienische Staatsbürgerschaft für krankes Mädchen

In ihrem Kampf gegen den Abbruch der lebenserhaltenden Behandlung für ihre Tochter haben die Eltern, Dean (37) und Claire Gregory (35), jetzt unerwartete Hilfe aus Italien erhalten. So berief die italienische Ministerpräsidentin am Montagnachmittag überraschend eine Ministerratssitzung ein, in deren Rahmn Indi Gregory die italienische Staatsbürgerschaft verliehen wurde. So hofft Meloni, den Weg für eine Verlegung von Baby Indi nach Rom zu erleichtern. Melonis Regierung erklärte, dass sie für jegliche Behandlung aufkommen werde, „die in Italien für notwendig erachtet wird“.

„Wir wollen gegenüber Großbritannien keinesfalls polemisch wirken. Wir wollen aber der kleinen Indi eine Chance geben und sind bereit, sie in Rom aufzunehmen“, erklärte Meloni, die vor der Verleihung der Staatsbürgerschaft an das Kind ihren britischen Amtskollegen Rishi Sunak informiert hatte. „Wir haben Indi Gregory die italienische Staatsbürgerschaft verliehen und hoffen, dass sie nun nach Italien kommen darf“, bestätigte der italienische Gesundheitsminister Orazio Schillaci.

Vater: „Ich schäme mich, Brite zu sein“

„Italien ist für meine Tochter Indi die wirklich letzte Hoffnung. Wir wissen nicht, wie wir Ministerpräsidentin Meloni und den Italienern danken sollen“, betonte der Vater im Interview mit der römischen Tageszeitung „La Repubblica“. Das britische Gesundheitssystem bezeichnete er als „verrückt und gnadenlos“: „Ich schäme mich, Brite zu sein – vor Gericht hat man als Eltern keinerlei Rechte. Das ganze System ist gegen dich. Wir wünschen niemandem, das durchmachen zu müssen, war wir derzeit erleben.“

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat den Eltern des Mädchens ihre Unterstützung angeboten und ihr die italienische Staatsangehörigkeit angeboten.

Foto: Alfredo Zuniga / AFP

Ihnen sei bewusst, so der Vater, dass Indi nicht geheilt werden könne. „Aber es gibt den Fall eines amerikanischen Kindes, das das gleiche Syndrom hat und mit neun Jahren noch lebt.“ Auch Indi könnte mit der richtigen Behandlung in Italien noch Monate oder vielleicht Jahre leben, so die Hoffnung ihrer Eltern. Angesichts der letzten Entwicklungen hofft der Vater auf grünes Licht des englischen Gerichts für die Verlegung seiner Tochter in die römische Kinderklinik, die für Spitzenleistungen im pädiatrischen Bereich weltweit bekannt ist. Ein Beschluss sollte in den nächsten Tagen gefasst werden.

Der Fall Indi erinnert an den von Charlie Gard. Der Junge, der einen extrem seltenen Gendefekt hatte, starb 2017 nach monatelangem juristischen Tauziehen in einem Hospiz in Großbritannien. Er wurde nur elf Monate alt. Dem Wunsch der Eltern, ihn für eine experimentelle Behandlung in die USA auszufliegen, hatten britische Gerichte bis zuletzt nicht stattgegeben. Damals hatte sich der Papst eingeschaltet und eine Behandlung im „Bambino Gesu“-Krankenhaus angeboten.

