Papst Benedikt: Trauerfeier - Zehntausende nehmen Abschied

Zehntausende Menschen haben sich am Morgen auf dem Petersplatz zur Trauerfeier für den emeritierten Papst Benedikt XVI. versammelt.

Papst Benedikt XVI. wird am heutigen Donnerstag in der Krypta des Petersdoms beigesetzt. Sehen Sie hier die Trauerfeier im Livestream.

Vatikan. Zehntausende Menschen haben sich auf dem Petersplatz in Rom zur Trauerfeier für den emeritierten Papst Benedikt XVI. versammelt. Um 9.30 Uhr begann das Requiem unter Leitung von Papst Franziskus. Der Holzsarg mit Benedikts Leichnam wurde bereits vor Beginn des Requiems vor dem Petersdom aufgebahrt. Papst Franziskus steht der Messe zwar vor, zelebriert wird sie wegen der gesundheitlichen Einschränkungen des Papstes aber vom Leiter des Kardinalskollegiums, Giovanni Battista Re. Lesen Sie hier: Beerdigung von Papst Benedikt XVI. – Ablauf, Gäste, Infos

Papst Benedikt XVI.: Kanzler Scholz nimmt an Messe teil

Aus Deutschland, dem Heimatland des Verstorbenen, reisten die Spitzen des Staates zum Trauergottesdienst an, darunter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Olaf Scholz und die Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (beide SPD).

Außerdem waren mindestens zehn katholische Bischöfe aus Deutschland anwesend, darunter der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, der Kölner Erzbischof Kardinal Rainer Maria und der Münchner Kardinal Reinhard Marx.

Im Anschluss an die Trauermesse soll der Leichnam Benedikts XVI. in der Krypta des Petersdoms beigesetzt werden - unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Benedikt war am Samstag im Alter von 95 Jahren gestorben. Er war von 2005 bis zu seinem freiwilligen Rücktritt 2013 Oberhaupt der katholischen Kirche. Er gilt als erster Papst der Neuzeit, der aus Altersgründen zurücktrat. (dpa)