Mannheim jagt "gefährlichstes Tier der Welt" – mit ungewöhnlichen Mitteln

Berlin. Sie ist schwarz-weiß gestreift und kann zahlreiche gefährliche Krankheiten übertragen: Die asiatische Tigermücke. Die Stechmücke, die eigentlich aus dem südostasiatischen Raum stammt, hat sich mittlerweile auch in Deutschland ausgebreitet – unter anderem auch in der Region rund um Mannheim. Um mögliche Tigermücken-Populationen zu finden und einzudämmen, greift die Stadt nun zu ungewöhnlichen Mitteln: Sie fragt die Bürgerinnen und Bürger nach ihrer Mithilfe bei der Jagd nach den winzigen Tieren.

In einen Aufruf bittet die Stadt Mannheim alle Bewohnerinnen und Bewohner, potenzielle Tigermücken zur Untersuchung im Gesundheitsamt abzugeben oder per Post einzuschicken. Auch in den vergangenen Jahren hatte die Stadtverwaltung bereits zu Suche nach Tigermücke aufgerufen. Dabei wurden bereits etwa 50 Exemplare eingereicht – allerdings handelte es sich bei keinem der Tiere tatsächlich um Tigermücken. Auch interessant: Argentinische Ameise breitet sich in deutschen Gärten aus

Tigermücken gelten aus Überträger gefährlicher Krankheiten

Nach Angaben der Stadt könnten Tigermücken leicht mit anderen einheimischen Mückenarten verwechselt werden, etwa mit der Ringelschnake. Diese ist allerdings deutlich größer als die Tigermücke und weist zudem eine andere Färbung auf dem Rücken auf.

Tigermücken können eine Vielzahl von für Menschen gefährlichen Krankheiten übertragen, darunter beispielsweise das Dengue-, das Chikungunya- oder das West-Nil-Virus – aus diesem Grund gilt die Mücke auch als gefährlichstes Tier der Welt. Die kleinen Tiere siedeln sich am liebsten in kleinen Wasseransammlungen, beispielsweise in Regentonnen, Blumentopfuntersetzern oder verstopften Dachrinnen. Potenzielle Brutstellen können daher beseitigt werden, indem Wasseransammlungen vermieden werden. Lesen Sie auch: Mücken-Mythen – Was hilft wirklich gegen die Plagegeister? (csr)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.