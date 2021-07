Japan: Schlammlawine verwüstet Ortschaft – Tote und Vermisste

Berlin. Tagelanger Starkregen hat im japanischen Küstenort Atami eine enorme Schlammlawine ausgelöst, die mehrere Häuser mit sich riss. Helfer bargen in den Trümmern bislang zwei Todesopfer, 20 Menschen gelten als vermisst, Rettungskräfte suchen nach weiteren Vermissten. Die Behörden in Japan gaben die höchste Warnstufe aus und riefen rund 25.000 Haushalte auf, sich in Sicherheit zu bringen.

Der Ferienort Atami liegt rund hundert Kilometer südwestlich von Tokio. Im Fernsehen war zu sehen, wie eine massive Schlammwelle einen Abhang hinunter durch den Ort rast und mehrere Häuser mit sich reißt. Die Bilder erinnerten viele einen Tsunami. "Ich hörte ein schreckliches Geräusch und sah eine Schlammlawine, die sich nach unten bewegte", sagte der Leiter eines Tempels dem Sender NHK. Er habe sich in höher gelegenes Gelände gerettet. Als er zurück kam, seien Häuser und Autos, die vor dem Tempel gestanden hatten, verschwunden gewesen.

In Atami fielen binnen 48 Stunden bis Samstag 313 Millimeter Niederschlag – laut NHK ist das mehr als es sonst im gesamten Monat Juli regnet. Lesen Sie dazu: Für welche Klimaschutz-Maßnahmen Städte mehr Geld brauchen

Japan: Zahl der Erdrutsche hat sich verdoppelt

Auch an anderen Orten entlang der Pazifikküste wurden Bewohner gewarnt, sich vor anschwellenden Flüssen, Überflutungen und möglichen Erdrutschen in Sicherheit zu bringen. Die Regierung in Tokio richtete einen Krisenstab ein und bat das Militär um Unterstützung. Die schweren Niederschläge beeinträchtigen auch den Bahnverkehr, zwischen Tokio und Osaka wurde der Betrieb des Hochgeschwindigkeitszuges Shinkansen unterbrochen.

Das könnte Sie interessieren: Klimawandel – Wie der Alltag in Deutschland 2050 aussieht

Regierungschef Yoshihide Suga will sich am Samstag (Ortszeit) mit Ministern treffen, um über die Katastrophe zu beraten. Im Zuge der Erderwärmung verzeichnet Japan immer mehr starke Regenfälle und Erdrutsche. In den vergangenen zehn Jahren gingen nach amtlichen Angaben jährlich im Schnitt fast 1500 Erdrutsche auf der gebirgigen Insel ab – fast doppelt so viele wie in den zehn Jahren zuvor.

Klimawandel: Rekordtemperaturen in den USA und Kanada Klimawandel: Rekordtemperaturen in den USA und Kanada

Sturzbachartige Regenfälle haben in den vergangenen Wochen auch viele Orte in Deutschland heimgesucht, während die Temperaturen an der kanadischen Westküste auf 49,6 Grad Celsius stiegen. Eine neue Studie der US-Raumfahrtbehörde NASA kommt zu dem Ergebnis, dass sich der menschengemachte Klimawandel in den vergangenen Jahren deutlich beschleunigt hat. (küp/dpa/AFP)