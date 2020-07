Corona: Spahn kündigt Testpflicht für Reiserückkehrer an, Söder und WHO warnen

Berlin. Die wichtigsten Nachrichten im Newsblog zur Corona-Krise:

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die Einführung einer Testpflicht für Einreisende aus Corona-Risikogebieten angekündigt

Donald Trumps Sicherheitsberater wurde positiv auf Covid-19 getestet

Beim ersten deutschen Corona-Patient waren bereits drei Monate nach der Infektion keine Antikörper mehr nachzuweisen

In Bayern und Österreich gibt es neue Corona-Hotspots. Ministerpräsident Markus Söder kündigt an: Auch Auto- und Bahnfahrer, die aus dem Urlaub zurückkehren, sollen getestet werden

Britische Spanien-Urlauber müssen ab sofort in Quarantäne

China verzeichnet den stärksten Anstieg von Corona-Infektionen seit April

Die WHO warnen vor einer stärkeren Corona-Ausbreitung bei kälteren Temperaturen

In Österreich gibt es im bei Touristen beliebten St. Wolfgang einen Corona-Ausbruch

In Deutschland gab es unseren Recherchen zufolge bislang mehr als 206.600 registrierte Corona-Infektionen und mehr als 9100 Todesfälle

Weltweit sind mehr als 16,2 Millionen Corona-Infektionen registriert worden, mehr als 649.000 Menschen starben an der Lungenerkrankung Covid-19 – davon allein mehr als 146.000 in den USA

Berlin. Auch wenn sich die Zahlen der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland wieder etwas entspannt haben, liegen sie noch immer über dem Durchschnitt der vergangenen Wochen. Das liegt auch an lokalen Ausbrüchen. Im niederbayerischen Mamming wurden 174 Erntehelfer eines landwirtschaftlichen Betriebes positiv auf das Coronavirus getestet. Knapp 500 Menschen befinden sich nun in Quarantäne.

Corona-News-Ticker: Der erste deutsche Corona-Patient gibt ein Interview

Auch im österreichischen Urlaubsort St. Wolfgang am Wolfgangsee gab es einen Coronavirus-Ausbruch. Bis Montagmorgen gab es 53 bestätigte Infektionen, die meisten wurde bei Mitarbeitern der Tourismusbranche festgestellt. Nach dem Bekanntwerden des Ausbruchs wurden über 1000 Tests durchgeführt, noch liegen nicht alle Ergebnisse vor. Lesen Sie dazu: Corona-Ausbruch in Touristenort St. Wolfgang in Österreich - droht ein zweites Ischgl?

Nachdem die Corona-Fälle auch im beliebten Urlaubsland Spanien wieder gestiegen sind, müssen britische Urlauber nach ihrer Rückkehr nun in eine zweiwöchige Quarantäne. Damit soll verhindert werden, dass es in Großbritannien zu einer zweiten Infektionswelle kommt.

Unterdessen haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 340 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Damit waren seit Beginn der Corona-Krise mindestens 205 609 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das RKI am Montagmorgen meldete.

Alle aktuellen RKI-Fallzahlen lesen Sie hier: RKI meldet neue Fallzahlen – Reproduktionswert sinkt leicht

Montag, 27. Juli: Corona-Ausbreitung – WHO warnt wegen Wetter

17.10 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat angekündigt eine Testpflicht für Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten anzuordnen. Das sagte Spahn gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Einreisende aus Risikogebieten müssen sich wohl also wohl in Zukunft auf das Virus testen lassen.

16.05 Uhr: Donald Trumps Sicherheitsberater, Robert O’Brien, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das Weiße Haus mit. „Er hat milde Symptome, hat sich selbst isoliert und arbeitet von einem sicheren Ort aus.“ Für US-Präsident Trump und seinen Vize Mike Pence bestehe keine Ansteckungsgefahr. Auch die Arbeit des Nationalen Sicherheitsrates werde fortgesetzt.

O’Brien gehört zu den wichtigsten und engsten Beratern von Trump. In dessen Umfeld hatten sich in den vergangenen Monaten mehrere Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

15.32 Uhr: Genau sechs Monate nachdem der erste Corona-Fall in Deutschland nachgewiesen wurde, meldet sich „Patient 1“ zu Wort. In einem Interview auf der internen Seite seines Arbeitgebers „Webasto“ berichtet der Mann, wie er die Infektion erlebte und wie es ihm heute geht.

Er leide unter keinerlei Nachwirkungen und habe „Riesenglück“ gehabt. Doch bereits drei Monate nach seiner Infektion habe er keine Antikörper mehr in sich getragen, die gegen eine neue Ansteckung schützen könnten. „Seit April habe ich keine neutralisierenden Antikörper mehr“, sagte der Mann, der Mitte 30 ist und anonym bleiben möchte.

Der Mitarbeiter des Automobilzulieferers aus Stockdorf war am 27. Januar positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Er sei damals vor allem um seine schwangere Frau und seine kleine Tochter besorgt gewesen, die sich aber ebenso wie andere Familienmitglieder oder Freunde nicht bei ihm angesteckt hätten.

„Das ist für mich bis heute nicht nachvollziehbar, da ich eine volle Woche unbewusst dieses Virus in mir hatte und ich normal mit meiner Familie und Freunden zusammen war.“ Es seien aber alle zweimal getestet worden und alle Tests seien negativ ausgefallen. Der erste deutsche Corona-Patient war 19 Tage im Krankenhaus. Angesteckt hatte er sich während einer einstündigen Besprechung bei einer Kollegin aus China.

Maskenpflicht verweigert – Fluggäste müssen 1000 Euro Bußgeld zahlen

4.30 Uhr: Zwei Frauen haben sich geweigert, im Flugzeug eine Maske zu tragen - und deshalb je 1000 Euro Bußgeld gezahlt. Während des Fluges von Budapest nach München habe das Bordpersonal die 37-jährigen Zwillingsschwestern mehrmals aufgefordert, eine Mund-Nase-Bedeckung aufzusetzen, teilte die Polizei am Montag mit.

Laut Aussagen der Flugbegleiter zeigten sie stattdessen dem Kabinenchef den Mittelfinger. Nach der Landung in München am Freitag nahm die Polizei die Schwestern am Flughafen in Empfang. Nachdem die Frauen das Bußgeld bezahlt hatten, durften sie gehen. Allerdings wartet auf sie noch ein Strafverfahren wegen Beleidigung.

13.50 Uhr: Angesichts der bislang schlimmsten Corona-Infektionswelle hat Hongkong die Beschränkungen weiter verschärft. Von Mittwoch an sind Zusammenkünfte von mehr als zwei Personen in der chinesischen Sonderverwaltungszone verboten, wie die Stadtregierung am Montag mitteilte. Zudem darf in Restaurants nicht mehr gegessen werden. Binnen 24 Stunden gab es in der Metropole mit rund 7,4 Millionen Einwohnern 145 neue Corona-Fälle und zwei Tote.

Die neuen Maßnahmen sollen zunächst eine Woche lang gelten. Sie sehen auch das Tragen von Gesichtsmasken in der Öffentlichkeit - egal ob drinnen oder draußen - sowie die Schließung von Sportstätten und Schwimmbädern vor. Zuvor waren Schulen und Kindergärten eine Woche vor dem eigentlichen Beginn der Sommerferien wieder geschlossen worden.

Hongkong galt bislang als äußerst erfolgreich im Kampf gegen das Virus: Seit Januar gab es bis Anfang Juli nur etwas mehr als 1000 Infizierte. Seitdem ist die Zahl der gemeldeten Fälle jedoch rasant auf nun mehr als 2700 gestiegen. Hongkong verzeichnet seit einigen Tagen erstmals Zuwächse im dreistelligen Bereich bei den Neuinfektionen. Bislang sind 20 Infizierte gestorben.

13.31 Uhr: In Lateinamerika und der Karibik steigt die Zahl der Corona-Infektionen weiter deutlich an. Erstmals überholte die Region am Sonntag sogar kurzzeitig Nordamerika als am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Weltregion, wie aus einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP hervorgeht. Demnach wurden dort mittlerweile insgesamt 4,34 Millionen Infektionsfälle verzeichnet.

13.25 Uhr: Wegen eines starken Anstiegs von Corona-Infektionsfällen werden die Strände rund um Quiberon in Westfrankreich am Abend wieder geschlossen. Auch Parks und Gärten dürfen am Abend ab 21.00 Uhr nicht mehr besucht werden, wie die Behörden der Stadt in der Bretagne mitteilten. Hintergrund der Einschränkungen ist die Entdeckung von 54 Corona-Fällen in der bei Touristen beliebten Stadt.

Jair Bolsonaro fährt wieder Motorrad: Der brasilianische Präsident wurde vor mehr als zwei Wochen positiv auf das Coronavirus getestet. Inzwischen soll er aber wieder genesen sein.

Foto: SERGIO LIMA / AFP

12.52 Uhr: Brasilianische Gewerkschaften haben Präsident Jair Bolsonaro vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag wegen Menschenrechtsverbrechen während der Corona-Pandemie angezeigt. Sie werfen ihm vor, Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung in der Pandemie unterlassen zu haben und damit mitverantwortlich für den Tod von Zehntausenden Menschen zu sein, wie die Tageszeitung „Estado de São Paulo“ am Sonntagabend (Ortszeit) berichtete.

Dieses unverantwortliche Verhalten verstoße gegen die Richtlinien der internationalen Gesundheitsbehörden und sei ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, heißt es in der Anzeige. Das Gewerkschaftsbündnis repräsentiert mehr als eine Million Mitglieder.

Söder fordert bundesweite Testpflicht für Rückkehrer

10.14 Uhr: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat in einer Pressekonferenz eindringlich vor Leichtsinn gewarnt. Vorsicht müsse oberstes Gebot bleiben. „Corona ist nicht vorbei“, sagte er. Niemand dürfe sich täuschen: „Corona kommt schleichend zurück, leider aber mit aller Macht.“

Angesichts der zahlreichen Corona-Infektionen auf einem Gemüsehof in Mamming in Niederbayern sollen laut Ministerpräsident Söder während der Erntezeit alle Betriebe in Bayern in noch kürzeren Intervallen geprüft werden. Zudem würden all Saisonarbeiter im Freistaat verpflichtend getestet, kündigte Söder an.

Außerdem sollen zum Schutz einer Corona-Ausbreitung durch Urlauber auch Auto- und Bahnfahrer verstärkt getestet werden. Söder kündigte an, dass an den Grenzübergängen Walserberg, Pocking und Kiefersfelden sowie an den Hauptbahnhöfen München und Nürnberg Teststationen aufgebaut werden sollen. Dort könnten sich Urlaub-Rückkehrer freiwillig testen lassen.

Söder forderte zudem erneut, an den Flughäfen verpflichtende und kostenlose Corona-Tests für Rückkehrer vorzunehmen. Hierfür müsse der Bund die Rechtsgrundlage schaffen, Bayern wolle alles vorbereiten, um sofort den „Start-Knopf“ drücken zu können.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder kündigt Corona-Testzentren an Bayerns Grenzen an.

Foto: Peter Kneffel / dpa

China verzeichnet den stärksten Anstieg von Corona-Infektionen seit April

8.43 Uhr: China hat am Montag den höchsten Anstieg der Corona-Neuinfektionen seit April verzeichnet. Insgesamt infizierten sich binnen 24 Stunden 61 Menschen mit dem neuartigen Virus, wie die nationale Gesundheitsbehörde mitteilte. Die Entwicklung ist auf Infektionsherde in drei Regionen zurückzuführen: In der nordwestlichen Region Xinjiang wurden demnach 41 Neuinfektionen gemeldet. Mitte Juli war dort in der Regionalhauptstadt Urumqi ein neuer Infektionsherd aufgetreten.

14 weitere Fälle wurden aus der nordöstlichen Region Liaoning gemeldet, die meisten davon in der Hafenstadt Dalian. Zwei weitere Fälle wurden nach Behördenangaben in der Nachbarprovinz Jilin registriert. Vier weitere Infizierte waren aus dem Ausland eingereist.

Die Behörden ordneten Massentests für hunderttausende Bewohner von Dalian an. Auch in Urumqi wurden am Sonntag reihenweise Bewohner auf das Coronavirus getestet, wie die staatliche Zeitung „Global Times“ berichtete. Für einige Viertel der beiden Städte wurden Lockdowns verhängt.

8.16 Uhr: Die vietnamesische Regierung kündigt die Evakuierung von 80.000 Menschen aus Danang an, nachdem dort drei Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden seien. Es handle sich überwiegend um vietnamesische Urlauber, die aus der zentralvietnamesischen Stadt geholt werden sollen. Die Aktion werde mindestens vier Tage dauern.

7.57 Uhr: Nach der Corona-Masseninfektion von 174 Erntehelfern auf einem Gemüsehof in Mamming will die Staatsregierung am Montag eine Covid-Teststation in der niederbayerischen Gemeinde aufbauen. Der örtlichen Bevölkerung werde die freiwillige Testung in einem mobilen Testzelt angeboten, sagte Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Montag. „Gerade in einer Situation wie dieser ist dies ein sehr wichtiges Angebot an die Bevölkerung.“ Lesen Sie hier: Corona-Krise: Kommt eine Testpflicht gegen die zweite Welle?

Corona-Krise reißt Ryanair in die Verlustzone

7.43 Uhr: Der Zusammenbruch des Flugverkehrs in der Corona-Krise hat Europas größten Billigflieger Ryanair im abgelaufenen Quartal nicht so tief in die roten Zahlen gerissen wie befürchtet. Unter dem Strich stand im ersten Geschäftsquartal bis Ende Juni ein Verlust von 185 Millionen Euro nach einem Gewinn von 243 Millionen ein Jahr zuvor, wie die Rivalin von Easyjet und der Lufthansa-Tochter Eurowings am Montag in Dublin mitteilte. Analysten hatten mit einem größeren Minus gerechnet.

Der Umsatz sackte im Jahresvergleich um 95 Prozent auf 125 Millionen Euro ab. Die Zahl der Fluggäste brach sogar um 99 Prozent auf eine halbe Million ein. Das Quartal sei das schwierigste in der 35-jährigen Geschichte von Ryanair gewesen, teilte das Unternehmen mit. Lesen Sie dazu: Diese Standorte will Ryanair in Deutschland schließen.

Eine Gewinnprognose wagte das Management um Ryanair-Chef Michael O’Leary weiterhin nicht. Die größte Gefahr sei eine mögliche zweite Welle von Infektionsfällen im späten Herbst. Ryanair rechnet im Geschäftsjahr bis Ende März 2021 jetzt mit rund 60 Millionen Fluggästen. Im zweiten Geschäftsquartal, das den Großteil der wichtigen Sommersaison umfasst, soll der Verlust aber geringer ausfallen als im abgelaufenen Jahresviertel, da der Flugverkehr seit 1. Juli wieder anzieht.

Ryanair ist wegen Corona in der Verlustzone gelandet.

Foto: Thomas Frey / dpa

7.07 Uhr: In Spanien steigen die Corona-Zahlen wieder stark an. Großbritannien schickt Urlauber aus dem Land in Quarantäne. So sieht die aktuelle Corona-Lage in Spanien aus.

6.51 Uhr: Das Risiko neuer Corona-Infektionen steigt nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wenn die Urlaubszeit zu Ende geht und es kühler wird. Das liege daran, dass sich dann wieder mehr Menschen in geschlossenen Räumen statt draußen aufhalten, sagte eine WHO-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Ob und wann es aber in welchen Ländern zu einem neuen Anstieg von Infektionen oder einer zweiten Welle komme, sei nicht vorherzusagen.

„Wir wissen, dass das Virus sich draußen weniger effektiv verbreitet als in geschlossenen Räumen, dass gut gelüftete Räume weniger Risiko bergen als schlecht gelüftete und dass das Abstand Halten ebenfalls eine Rolle spielt“, sagte die Sprecherin. „Umweltbedingungen wie Luftfeuchtigkeit, Temperaturen und UV-Strahlung dürften auch eine begrenzte Rolle spielen.“

Die tatsächlichen Übertragungsraten hingen aber vom Verhalten der Menschen und den geltenden Schutzmaßnahmen ab, um das Risiko von Covid-19 und anderen Atemwegserkrankungen, die sich in kälteren Monaten ausbreiteten, einzudämmen. Es könne nötig sein, bereits aufgehobene Maßnahmen vorübergehend erneut zu verhängen.

„Wir können keine Vorhersagen machen, wann die Pandemie weltweit oder in einem bestimmten Land ihren Höhepunkt erreicht, oder wo und wann wir mit neuen Höhepunkten oder Wellen von Fällen rechnen müssen“, sagte die Sprecherin. Das Risiko eines Wiederaufflammens der Krankheit bestehe in jedem Land. „Mit der Pandemie umzugehen ist ein Marathon, kein Sprint.

Südamerika und Lateinamerika besonders von Corona betroffen

6.11 Uhr: Lateinamerika und die Karibik sind inzwischen die am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Weltregion. Das geht aus einer am Sonntagabend veröffentlichten Zählung der Nachrichtenagentur AFP hervor. Demnach wurden in in dieser Region mittlerweile insgesamt 4,34 Millionen Infektionsfälle verzeichnet. Damit setzten sich Lateinamerika und die Karibik vor Nordamerika, wo 4,33 Millionen Ansteckungen registriert wurden.

Das am schlimmsten von der Pandemie heimgesuchte Land in Lateinamerika ist Brasilien mit 2,4 Millionen erfassten Infektionen und rund 87.000 Todesfällen bis Sonntag. Insgesamt hat sich die Ausbreitung des Virus weltweit zuletzt wieder stark beschleunigt. Bis Sonntag infizierten sich rund um den Globus mehr als 16 Millionen Menschen. Mehr als fünf Millionen Neuansteckungen, also fast ein Drittel aller Infektionsfälle, wurden seit dem 1. Juli verzeichnet, wie die auf Behördenangaben beruhende AFP-Statistik ergab.

Süd- und mittelamerikanische Länder sind besonders von Corona betroffen.

Foto: LUIS ROBAYO / AFP

Forderung nach Corona-Testpflicht für Urlauber

5.41 Uhr: In der Diskussion um Corona-Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten hat sich CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt für eine Testpflicht ausgesprochen. „Gerade wenn man aus Risikogebieten kommt, dann sollte es einen verpflichtenden Test geben“, sagte Dobrindt (CSU) am Sonntagabend im Bild-Talk „Die richtigen Fragen“. Und: „Wenn es rechtlich nicht geht, dann muss man das entsprechende Recht schaffen, dass es geht.“

Er sprach sich zudem dafür aus, eine dritte Unterscheidung zu finden neben Risikogebieten und Nicht-Risikogebieten. „Es gibt auch Regionen mit regionalen Ausprägungen“, sagte Dobrindt. Diese sollten als „Gefahrenregionen“ definiert werden, für die ebenfalls entsprechende Maßnahmen ergriffen werden sollten.

Rückkehrer aus dem Auslandsurlaub können sich seit dem Wochenende auf mehreren Flughäfen in Deutschland auf das Coronavirus testen lassen. Das hatten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und seine Kollegen aus den Bundesländern am Freitag beschlossen. Wer keinen negativen Befund hat, muss wie bisher für zwei Wochen in häusliche Quarantäne. Auch Reisende aus Nicht-Risikoländern können sich freiwillig innerhalb von 72 Stunden testen lassen - dann nicht am Flughafen, sondern etwa in Arztpraxen oder Gesundheitsämtern.

FDP-Vorsitzender Christian Lindner forderte dagegen, die Kosten für die Tests sollten die Reisenden selbst tragen. „Verbindliche Tests für Menschen an Flughäfen dürfen kein Tabu sein“, sagte der am Sonntag im Sommerinterview der ZDF-Sendung „Berlin direkt“. Und: „Wer sich in ein Risikogebiet freiwillig begibt als Tourist, der wird damit in Kauf nehmen müssen, dass er für diesen Test auch bezahlt.“

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach wiederum sprach sich für kostenlose Corona-Tests aus. „Aus meiner Sicht ist das eine gemeinsame Aufgabe der gesamten Gesellschaft, das sollte der Steuerzahler bezahlen, vielleicht anteilig die Krankenkassen“, so Lauterbach am Sonntagabend beim Bild-Talk. „Aber ich warne hier vor einer kleinkarierten Diskussion, wer das zahlt.“

Corona-News vom Sonntag, 26. Juli: Briten müssen nach Urlaub in Spanien in Quarantäne

22.16 Uhr: Nach der Behebung der Probleme bei der Corona-Warn-App haben die Bundesregierung und die Entwickler gemeinsam für eine noch stärkere Nutzung geworben. „Wir wollen noch mehr Menschen von der App überzeugen“, hieß es am Sonntagabend in einer gemeinsamen Erklärung. Die App sei ein wichtiges Hilfsmittel im Kampf gegen die Corona-Pandemie. „Jeder, der sie nutzt, macht einen Unterschied.“

Die Corona-Warn-App sei innerhalb von sechs Wochen von mehr als 16 Millionen Bürgerinnen und Bürgern heruntergeladen worden, hieß es in der Erklärung von Kanzleramtschef Helge Braun, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) sowie den Unternehmen Telekom und SAP. „Wir bedanken uns für das große Vertrauen.“ Die Handy-Anwendung funktioniere gut: „Sie hilft, die Nutzer über Risikobegegnungen zu informieren und dadurch Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen.“

Zugleich gestanden Regierung und Entwickler ein, dass es auch Probleme gab. „Nicht auf allen Mobiltelefonen lief die Anwendung der App ohne Einschränkungen.“ Die bekannt gewordenen Schwachstellen bei der Aktualisierung der Daten seien jetzt aber beseitigt, hieß es in der Erklärung. Das Entwicklerteam werde auch zukünftig über mögliche Einschränkungen und unvorhergesehene technische Probleme informieren. Lesen Sie hier: Corona-Warn-App: Fehler bei iPhone und Android wohl behoben

Corona-Ausbruch in Österreich: Zahl der Infizierten in St. Wolfgang steigt auf 48

19.55 Uhr: Im österreichischen St. Wolfgang am Wolfgangsee gibt es einen Corona-Ausbruch. Die Zahl der bestätigten Fälle stieg am Sonntag auf 48 an, wie die Landesbehörden in Linz mitteilten. Mehr als 100 Resultate waren am Sonntagabend noch ausständig.

Am malerischen Wolfgangsee in Österreich gab es einen Corona-Ausbruch, die meisten Infizierten arbeiten in der Tourismusbranche.

Foto: Kerschbaummayr / AFP

19.43 Uhr: Nach dem Auslaufen zusätzlicher Arbeitslosenhilfe des Bundes für Millionen Amerikaner inmitten der Corona-Pandemie dauert das Ringen um ein neues Hilfspaket an. Finanzminister Steven Mnuchin sagte dem Sender Fox News am Sonntag, das Weiße Haus und die Republikaner würden ihren Vorschlag an diesem Montag in den Kongress einbringen. „Wir sind darauf vorbereitet, schnell zu handeln.“ Die Demokraten werfen den Republikanern vor, ein neues Paket verzögert und damit Leid für amerikanische Familien verursacht zu haben. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, sagte dem Sender CBS: „Dies ist ein Notfall.“

Am Wochenende lief die Arbeitslosenhilfe des Bundes in Höhe von 600 Dollar pro Woche aus einem früheren Hilfspaket im März aus. Sie wurde von mehr als 16 Millionen Menschen bezogen und zusätzlich zur Arbeitslosenhilfe der Bundesstaaten gewährt. Kurz zuvor endete bereits eine Maßnahme des Bundes, die Mieter im Fall von Säumigkeit vor Räumungen schützte. Am vergangenen Donnerstag war die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Corona-Pandemie erstmals seit mehr als drei Monaten wieder gestiegen. In der Woche bis einschließlich 18. Juli stellten nach Angaben des Arbeitsministeriums mehr als 1,4 Millionen Menschen einen entsprechenden Antrag.

Israelische Regierung billigt Einmalzahlung für Bürger

16.21 Uhr: Die israelische Regierung hat am Sonntag eine Einmalzahlung für viele Bürger gebilligt, um deren Finanznöte während der Corona-Krise zu lindern. Das Hilfspaket habe einen Umfang von umgerechnet rund 1,6 Milliarden Euro, teilte das Büro des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit. Fast jeder Israeli soll demnach eine Zahlung von rund 190 Euro erhalten. Eltern sollen zudem knapp 40 Euro für jedes Kind bekommen, für bis zu drei Kinder.

Sozialhilfempfänger sollen eine größere Summe erhalten. Die Maßnahme muss in den kommenden Tagen noch dem Parlament zur abschließenden Billigung vorgelegt werden. Bürger mit einem Jahreseinkommen von mehr als 160.000 Euro sollen dagegen keine Einmalzahlung erhalten.

15.04 Uhr: Tausende Briten müssen nach ihrem Sommerurlaub in Spanien in eine zweiwöchige Quarantäne. Auch der britische Verkehrsminister Grant Shapps ist direkt betroffen: Der Minister sei mit seiner Familie in Spanien, bestätigte sein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Quarantänepflicht gelte nicht nur für das spanische Festland, sondern auch für Rückkehrer von den Balearen und den Kanaren, erklärte der Sprecher.

Spanien gehört zu den Ländern, in denen die Briten am liebsten Ferien machen. „Wir haben die Entscheidung so schnell getroffen wie wir konnten“, sagte der britische Außenminister Dominic Raab dem Nachrichtensender Sky News. Man habe damit auf einen „großen Anstieg an Covid-19-Fällen“ auf dem spanischen Festland reagiert. Mit der Einführung der Quarantänepflicht für die Rückkehrer soll eine zweite Infektionswelle im Vereinigten Königreich verhindert werden.

Alle Urlauber, die nicht bis Mitternacht wieder nach Großbritannien zurückgekehrt sind, müssen nach ihrem Sommerurlaub in Spanien 14 Tage in häusliche Quarantäne.

Foto: Dominic Lipinski / dpa

Stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Bärbel Bas erteilt Corona-Tests für Urlaubsrückkehrer Absage

14.57 Uhr: Der Vorsitzende der Christdemokraten im Europaparlament, Manfred Weber, hat Kritik an der Entscheidung des EU-Sondergipfels zur Aufnahme gemeinschaftlicher Schulden zurückgewiesen. „Natürlich sind Schulden grundsätzlich falsch“, sagte der CSU-Politiker unserer Redaktion. „Jedoch gibt es in der aktuellen Wirtschaftskrise keine Alternative. Wenn wir nicht gegensteuern und die Wirtschaft abfangen, dann würden wir ein verlorenes Jahrzehnt für Europa und damit auch Deutschland riskieren.“ Entscheidend sei, dass die Gelder jetzt in echte Zukunftsprojekte fließen. „Darauf werden wir im Europäischen Parlament achten.“

14.01 Uhr: Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Bärbel Bas hat verpflichtenden Corona-Tests für Urlaubsrückkehrer eine klare Absage erteilt. „Ich gehe davon aus, dass sich viele freiwillig testen lassen, um sich selbst und andere zu schützen, wenn sie einen schnellen Zugang über Testzentren haben“, sagte Bas unserer Redaktion.

Die Gesundheitspolitikerin kritisierte, dass „viele Kommunen und Länder ihre Testzentren bereits vor der Urlaubszeit wieder abgebaut“ hätten. Eine Testpflicht wäre der auch bei ausreichenden Testzentren „nicht erforderlich und auch nur schwer umzusetzen“.

Scharf kritisierte Bas den Umgang von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit den Schwierigkeiten bei der Corona-App. „Damit die Information einer Infektion schnell an viele Kontaktpersonen weitergegeben werden kann, ist eine funktionierende App jetzt besonders wichtig“, sagte sie. „Das Kommunikationsdesaster der letzten Tage sowohl des Bundesgesundheitsministers Spahn als auch der Entwickler hat viel Vertrauen verspielt.“ Sie erwarte, dass technische Probleme und Lösungsmöglichkeiten offensiv kommuniziert und transparent gemacht würden.

Italien: 1000 Euro Strafe für Maskenmuffel

13.49 Uhr: Die Behörden der süditalienischen Region Kampanien haben die Strafen für Maskenmuffel deutlich verschärft. Wer in geschlossenen Räumen oder im öffentlichen Nahverkehr keinen Mund-Nasen-Schutz trägt, riskiert eine Geldbuße von 1000 Euro, wie mehrere italienische Medien am Sonntag berichteten. Die ersten Bußgelder wurden demnach am Samstag unter anderem gegen die Betreiber einer Bar und eines Friseurgeschäfts in der Hafenstadt Salerno verhängt.

Hinter dem strikten Vorgehen der Behörden steht die Sorge, die Coronavirus-Zahlen könnten erneut stark ansteigen. „Wenn unsere Mitbürger glauben, dass das Problem gelöst ist, heißt das, dass wir innerhalb weniger Wochen wieder einen schlimmen Notstand haben werden“, erklärte der Gouverneur von Kampanien, Vincenzo de Luca.

12.16 Uhr: Mehrere tausend Menschen haben am Samstag in Israel den Rücktritt von Regierungschef Benjamin Netanjahu gefordert, der wegen Korruption angeklagt ist und wegen seiner Corona-Politik massiv in der Kritik steht. Die Demonstranten versammelten sich vor der Residenz des Ministerpräsidenten in Jerusalem. Dabei schwenkten sie Plakate mit Aufschriften wie „Du bist korrupt, wir haben genug von Dir“ und „Wo bleibt die Moral?“

Auch in Tel Aviv gingen tausende Menschen gegen Netanjahu auf die Straße. In Israel gibt es seit Wochen Proteste gegen den Regierungschef. Dieser muss sich seit Mai wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit, des Betrugs und der Untreue vor Gericht verantworten, weshalb viele Israelis seinen Rücktritt fordern.

Zudem halten die Demonstranten dem Regierungschef seine ihrer Meinung nach chaotische Corona-Politik vor: Restaurants, Strände und Sportstudios wurden zunächst geschlossen, dann wieder geöffnet und dann angesichts einer zweiten Infektionswelle wieder geschlossen.

In Israel mit seinen rund neun Millionen Einwohnern wurden bisher nach offiziellen Angaben mehr als 60.000 Corona-Fälle registriert, 455 Menschen starben. Zuletzt gab es täglich mehr als tausend neue Ansteckungen. Lesen Sie hier: Hier könnten neue Corona-Hotspots entstehen.

11.43 Uhr: Knapp einen Monat vor Beginn einer Corona-Studie mit Popmusiker Tim Bendzko (35) haben sich mehr als 1140 Teilnehmer gefunden. Das geht aus Angaben auf dem Internetauftritt des Projekts hervor. Insgesamt werden gut 4000 Probanden gesucht. Bei einem besonderen Konzert mit dem Berliner Musiker („Nur noch kurz die Welt retten“) wollen Forscher der Unimedizin Halle mehr über Großveranstaltungen in Corona-Zeiten herausfinden. Gesucht werden gesunde Freiwillige, die zwischen 18 und 50 Jahre alt sind.

Touristenort St. Wolfgang in Österreich wird zum Corona-Hotspot

11.22 Uhr: Im österreichischen Touristenort St. Wolfgang steigt die Zahl der Corona-Infizierten immer weiter an. Bis Samstagabend wurden 44 Fälle bestätigt, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf die Behörden des Bundeslands Oberösterreich berichtete. Unter den Infizierten seien Mitarbeiter von einer ganzen Reihe von Tourismus-Betrieben, bislang sei aber nur ein Urlauber betroffen.

Die Behörden hatten in dem Ort am Wolfgangsee im oberösterreichischen Salzkammergut im Laufe des Samstags 628 Abstriche genommen. Getestet wurden Mitarbeiter von Tourismus-Betrieben, Gäste und Einheimische. Bis Samstagabend wurden 258 Tests ausgewertet. Die restlichen Testergebnisse sollten am Sonntagnachmittag vorliegen. Von Infektionen betroffen sind laut APA sieben Hotels, eine Pizzeria und zwei Bars in St. Wolfgang.

USA vergeben keine Visa mehr bei Online-Semestern

10.50 Uhr: Ausländische Studierende, deren Kurse im nächsten Semester ausschließlich online stattfinden, erhalten nach Angaben der US-Regierung kein Einreisevisum mehr. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Erklärung der US-Einwanderungsbehörde hervor. Von der Maßnahme dürften wegen der Corona-Pandemie zahlreiche Unis und Studenten betroffen sein.

Erst vergangene Woche hatte die Regierung von US-Präsident Donald Trump ihre Ankündigung zurückgenommen ausländische Studenten auszuweisen, die wegen der Corona-Pandemie nur an Online-Kursen teilnehmen können. Gegen das umstrittene Vorhaben waren mehrere Universitäten und Bundesstaaten vor Gericht gezogen. Viele US-Hochschulen sind auf die von ausländischen Studierenden gezahlten Gebühren stark angewiesen. In den USA studieren schätzungsweise rund eine Million Ausländer.

US-Präsident Donald Trump.

Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Zweite Corona-Welle schon da – laut Kretschmer

10.01 Uhr: Die zweite Infektionswelle der Corona-Pandemie hat nach Einschätzung des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer bereits Deutschland erreicht. „Die zweite Corona-Welle ist schon da. Sie findet bereits jeden Tag statt. Wir haben jeden Tag neue Infektionsherde, aus denen sehr hohe Zahlen werden könnten“, sagte der CDU-Politiker der „Rheinischen Post“ (Samstag). Die Aufgabe bestehe darin, mit den Gesundheitsämtern diese Welle jeden Tag neu zu brechen. „Das klappt erstaunlich gut.“

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer glaubt, dass die zweite Corona-Welle längst da sei.

Foto: Sebastian Kahnert / dpa

9.44 Uhr: Das Coronavirus breitet sich zunehmend bei Boliviens Ureinwohnern aus. In den indigenen Gemeinden Charagua Iyambae und Yuqui wurden dutzende Infektionsfälle verzeichnet, wie die Nichtregierungsorganisation Cejis am Samstag unter Berufung auf offizielle Angaben aus den Gemeinden mitteilte. In Charagua Iyambae in der Region Santa Cruz und in Yuqui in der Region Cochabamba wurden demnach jeweils 26 Infektionen bestätigt.

Rio sagt Silvesterparty wegen Corona ab

8.58 Uhr: Rio de Janeiro hat seine traditionelle Silvesterparty an der Copacabana wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Solange es keinen Impfstoff gegen das Coronavirus gebe, seien die Feierlichkeiten am berühmtesten Strand der zweitgrößten Stadt Brasiliens „nicht realisierbar“, teilte das Tourismusbüro der Stadt mit. Zu der Silvesterparty mit Feuerwerk kommen normalerweise mehrere Millionen Menschen.

Rios Tourismusbüro erklärte, statt der Party werde nun eine virtuelle Silvesterfeier geplant. Aus der Tourismusbranche kamen umgehend Beschwerden über die Absage. Das Tourismusbüro kündigte daraufhin an, nach möglichen Alternativen zu suchen. Im Gespräch sind etwa kleinere Partys an mehreren Stränden statt der Riesenparty an der Copacabana.

Brasilien ist nach den USA das am meisten von der Corona-Pandemie betroffene Land der Welt. In dem südamerikanischen Land wurden inzwischen mehr als 85.000 Todesfälle verzeichnet, davon 12.654 im Bundesstaat Rio de Janeiro und fast 8000 in der Metropolregion.

8.44 Uhr: Das RKI meldet im Vergleich zum Vortag 305 Corona-Neuinfektionen. In den vergangenen Tagen hatte diese Zahl noch deutlich über 700 gelegen. RKI warnt wegen dramatischen Anstieg der Corona-Zahlen in Deutschland.

So viele Corona-Tote wie noch nie in Australien

8.25 Uhr: Australien hat am Sonntag so viele Corona-Tote gemeldet wie nie zuvor. Zehn Menschen zwischen 40 und 80 Jahren seien binnen 24 Stunden an den Folgen einer Coronavirus-Infektionen gestorben, gab der Regierungschef des stark betroffenen Bundesstaats Victoria, Daniel Andrews, bekannt. Das ist laut einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP die höchste Zahl von neu hinzugekommenen Todesfällen in Australien seit Beginn der Pandemie.

Die Behörden in Victoria meldeten zudem 459 neue Ansteckungsfälle - am Samstag waren noch 357 Neuinfektionen verzeichnet worden. Der Bundesstaat mit der Millionenmetropole Melbourne ist weitgehend vom Rest des Landes abgeriegelt, in Melbourne wurden Ausgangsbeschränkungen und eine Maskenpflicht verhängt. Trotzdem seien die Infektionszahlen immer noch „viel zu hoch“, sagte Andrews.

Australien hatte die Ausbreitung des Coronavirus zunächst erfolgreich eingedämmt. Bereits im April gab die Regierung Entwarnung, im ganzen Land wurden die Corona-Regeln wieder gelockert. Die Gesamtzahl der verzeichneten Coronavirus-Infektionen in Australien liegt inzwischen bei rund 14.000.

Dutzende Erntehelfer in Bayern mit Corona infiziert

07.28 Uhr: Mindestens 174 Erntehelfer haben sich auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Mamming in Bayern mit dem Corona-Virus infiziert. Das berichtet der Sender Antenne Bayern am Sonntagmorgen unter Berufung auf die Behörden im Landkreis Dingolfing-Landau.

Der gesamte Betrieb, auf dem zuvor eine Reihenuntersuchung erfolgt war, sei unter Quarantäne gestellt worden und werde nunmehr von einem Sicherheitsdienst überwacht.

Bundesbank-Präsident Weidmann warnt vor unbegrenzten Corona-Hilfen

2.21 Uhr: Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hat die Politik zu einer zeitlichen Begrenzung der Corona-Hilfen aufgerufen. „Wichtig ist, dass Hilfsmaßnahmen befristet sind. Dann laufen sie im weiteren Verlauf automatisch aus, und die Staatsfinanzen stabilisieren sich wieder“, sagte er unserer Redaktion. „Auch für die staatlichen Beteiligungen an Firmen gilt: Sie können jetzt nötig sein. Aber der Staat sollte sich nach der Krise wieder zügig zurückziehen. Der Staat ist nicht der bessere Unternehmer.“

Die Politik solle auch „das Kurzarbeitergeld regelmäßig überprüfen“, forderte Weidmann. Zwar sei es sinnvoll, mit diesem Instrument einen vorübergehenden Wirtschaftseinbruch zu überbrücken. „Das Kurzarbeitergeld sollte aber nicht Strukturen verfestigen, die keine Zukunft mehr haben, etwa wenn Geschäftsmodelle überholt sind.“

Samstag, 25. Juli: Update für Corona-Warn-App veröffentlicht

