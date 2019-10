Genesungsständchen für Miley Cyrus

US-Sängerin Miley Cyrus liegt derzeit im Krankenhaus und erholt sich von einer schweren Mandelentzündung. Am Wochenende will sie beim „Gorillapalooza“ auftreten.

US-Sängerin Stimme in Gefahr: Miley Cyrus liegt im Krankenhaus

New York. Mit einem Gruß aus dem Krankenhaus hat sich US-Sängerin Miley Cyrus am Dienstag bei ihren Fans gemeldet. „Ich versuche, so schnell wie möglich gesund zu werden“, schrieb die 26-Jährige bei Twitter und Instagram.

Das verursachte große Sorgen bei einigen Fans – geht es dem Star („Slide Away“) nach der Trennung von ihrem Mann Liam Hemsworth etwas nicht gut? Tatsächlich hatte die Einlieferung in die Klinik offenbar einen anderen Hintergrund.

Laut US-Medienberichten kuriert Cyrus in der Klinik eine Mandelentzündung aus. Um ihre Gesangs-Stimme nicht weiter zu gefährden wird sie einige Tage ans Krankenbett gefesselt sein. „Schickt mir gute Genesungs-Energie“, schrieb die Sängerin weiter in den sozialen Netzwerken.

Miley Cyrus kriegt Genesungsständchen im Krankenhaus

Denn spätestens bis zum Wochenende will die Sängerin wieder fit sein, um beim Gorillapalooza, eine Wohltätigkeitsveranstaltung zur Rettung der Gorillas, auf der Bühne stehen zu können. Neben Cyrus werden bei der Veranstaltung auch Ellen DeGeneres, Portia de Rossi und Bruno Mars auftreten.

Neben zahlreichen Genesungwünschen in den sozialen Netzwerken bekommt Miley Cyrus auch Besuch von ihrer Mutter Leticia Cyrus oder ihrem Freund Cody Simpson.

Danke dem Besuch in der Klinik dürfte Miley Cyrus jedoch hoffentlich schnell wieder gesund werden. Cyrus postete Fotos von sich mit ihrer Mutter Leticia Cyrus aus dem Krankenhauses und eines, das sie mit Cody Simpson zeigt. Der australische Sänger Simpson soll nach Berichten des „People“-Magazin der neue Freund der 26-Jährigen sein und hat Cyrus ein Genesungsständchen gesungen.

Erst im August hatte Cyrus und ihr Mann, Schauspieler Liam Hemsworth (29, „Die Tribute von Panem“), ihre Trennung bekanntgegeben. Die Sängerin hatte auch am Charity-Song „Earth“ mitgewirkt. Die Festivalsaison 2019 hatte Miley Cyrus mit einem Nacktfoto eingeläutet.

