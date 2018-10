Halloween ist bunt und gruselig - das sind die besten Bilder

Ein Vampir schaut aus seinem Sarg – vor einem Haus im hessischen Roßdorf. So oder so ähnlich sieht es im Elternhaus von Tanja Roth nicht zum ersten Mal aus. Sie gestaltet das Haus und den Garten zum Gruselfest mit ihrem Bruder und Freunden jedes Jahr für Halloween her.

Foto: Andreas Arnold / dpa