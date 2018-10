AIDAaura wartet nach Kabelschaden im Atlantik auf Reparatur

Berlin. Eigentlich sollte die AIDAaura schon längst unterwegs nach Brasilien sein, doch eine technische Störung machte den Weltreisenden einen Strich durch die Rechnung. Wie das Kreuzfahrtunternehmen Aida Cruises „Spiegel Online“ bestätigte, sei es auf dem Weg von Madeira zu den Kapverdischen Inseln zu dem Defekt gekommen.

Dort liegt die AIDAaura derzeit noch außerplanmäßig vor Anker, wie auf dem Schiffsortungsportal „Marine Traffic“ zu sehen ist. Auch die Bugcam der AIDAaura selbst zeigt ein Bild des Hafens von Mindelo. Aktuelle Geschwindigkeit: 0 Knoten.

Wie die „Kieler Nachrichten“ berichten, habe ein Kabelschaden dazu geführt, dass warme Speisen nur noch eingeschränkt zubereitet werden konnten. Antrieb und Klimaanlage seien hingegen nicht betroffen. Für die rund 1000 Passagiere habe zu keiner Zeit Gefahr bestanden.

AIDAaura forderte deutsche Techniker an

Die sitzen nun allerdings vorerst auf den Kapverdischen Inseln fest. Immerhin: Aida sorgte für alternative Verpflegung. „Wir laden die Passagiere auf unsere Kosten in verschiedene Restaurants in Mindelo ein. Außerdem wird an Deck gegrillt. Die Zubereitung kalter Speisen ist natürlich auch weiter möglich“, sagte Reedereisprecher Hansjörg Kunze den „Kieler Nachrichten.“

Weil die Besatzung den Schaden alleine nicht reparieren könne, seien Techniker aus Deutschland angefordert worden – samt Ersatzteilen und Kabeln. Wann die AIDAaura wieder aus Mindelo ablegen kann, stehe allerdings noch nicht fest. Womöglich könnte es noch am Wochenende so weit sein. Die Reiseroute werde entsprechend angepasst.

Diese Karte zeigt, wo die AIDAaura derzeit repariert wird:

Passagier fühlt sich nicht gut informiert

Laut „Spiegel Online“ droht die Stimmung der Passagiere langsam zu kippen. So berichteten die Gäste Andrea und Bernhard Schiepe dem Portal, dass viele Reisende zwar die Crew für ihren Einsatz in der Ausnahmesituation lobten, der Kapitän lese seit seiner ersten Ansage jedoch nur noch Pressestatements von Aida vor. „Ich habe das Gefühl, dass uns Informationen vorenthalten werden“, so Bernhard Schiepe. „Mir fehlt die Kommunikation auf Augenhöhe.“

Die AIDAaura war am 8. Oktober von Hamburg aus zu ihrer ersten Weltreise gestartet. Auf dem Plan standen ursprünglich 41 Häfen in 20 Ländern. Erstmals sollten auch Südafrika und Namibia angesteuert werden. Ende der 117-tägigen Reise ist am 2. Februar 2019.

Das neue Kreuzfahrtschiff AIDAnova hat am Montag seinen Weg von der Meyer Werft in Papenburg über die Ems in Richtung Nordsee angetreten. Foto: Mohssen Assanimoghaddam / dpa

Das mit Flüssiggas betriebene Schiff legte am Abend in Papenburg ab. Foto: Mohssen Assanimoghaddam / dpa

om Ufer aus beobachteten Schiffsfans das schwierige Manöver auf dem engen Fluss. Foto: Mohssen Assanimoghaddam / dpa

Das Großereignis wurde auch medial begleitet: Übertragungswagen des Norddeutschen Rundfunks (NDR) stehen hinter dem Hafenbecken der Meyer Werft. Foto: Mohssen Assanimoghaddam / dpa

Eigentlich hatte die AIDAnova bereits am Montagmorgen starten sollen, doch wegen zu niedrigen Wasserstandes war das Ablegen auf den Abend verschoben worden. Foto: Mohssen Assanimoghaddam / dpa



AIDAaura fiel 2007 schon einmal aus

Die AIDAaura ist das dritte Clubschiff der Aida-Flotte. Sie hatte 2007 schon einmal einen Schaden erlitten, während sie aus der Werft in Genua nach Palma überführt wurde. Die geplante Transatlantik-Reise in die Karibik musste abgesagt werden.

Zuletzt sorgte die AIDAprima für ähnliche Schlagzeilen gesorgt. Ihre für September geplante Mittelmeer-Kreuzfahrt platzte, weil es Probleme mit dem Antrieb gegeben hatte.

Nach Plan verlief hingegen die Überführung der nagelneuen AIDAnova in die Nordsee – auch wenn sie ihre erste Reise verspätet angetreten hatte.

