AIDAnova: Darum ist das Kreuzfahrtschiff so besonders

Ein Schiff der Superlative: Das ist die AIDAnova AIDAnova: Darum ist das Kreuzfahrtschiff so besonders

Kreuzfahrtschiff AIDAnova fährt rückwärts an Leer vorbei Richtung Nordsee

Papenburg. Die AIDAnova hat seine erste Reise angetreten und fährt nun erstmal rückwärts. Am Dienstagmorgen sendete das 337 Meter lange und 42 Meter breite Kreuzfahrtschiff eine Meldung mit der aktuellen Position aus der Nähe von Leer. Um 18.35 Uhr am Montagabend hatte es an der Papenburger Meyer-Werft geheißten: Leinen los zur Emsüberführung!

Hunderte Schaulustige hatten diesem Moment seit den Nachmittagsstunden entgegengefiebert. Viele reisten mit dem Wohnmobil aus dem ganzen Bundesgebiet an, um sich dieses Spektakel aus der Nähe anzusehen. Einige hatten sich mit Proviant eingedeckt und ihre Campingtische und -stühle frühzeitig in der ersten Reihe platziert.

AIDAnova-Überführung mit Verspätung

Dabei hätte man auch ohne eigene Verpflegung weder verhungern noch verdursten müssen: Etliche Buden versorgten die Besucher mit Currywurst und Getränken.

Die Kreuzfahrtfans mussten lange ausharren am Montag. Ursprünglich sollte die Überführung der AIDAnova bereits in den Morgenstunden beginnen. „Daraufhin habe ich mir extra frei genommen“, erzählt ein Besucher am Rande des Werfthafens.

„Der Countdown läuft“, hieß es zuvor noch in einem Tweet der Wasserschutzpolizei. „Die #AIDAnova liegt in den Startlöchern.“ Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren, auch das Wetter spiele mit.

+++der #Countdown läuft+++

Die #AIDAnova liegt in den Startlöchern. Die ersten Schaulustigen befinden sich bereits vor Ort. Die Vorbereitungen für die #Überführung laufen auf Hochtouren. Das #Wetter spielt auch mit. *gt pic.twitter.com/nDsSZ42HSa — Wasserschutzpolizei Niedersachsen (@Wasserschutz_NI) October 8, 2018

Am Sonntag hatte die Werft die etwa neun- bis zwölfstündige Verzögerung kommuniziert. Da hatten viele ihren Tag in Papenburg bereits geplant. Später verkündete der Kreuzfahrtanbieter AIDA auf seiner Internetseite, „gegen 19.30 Uhr“ heiße es „Leinen los“.

Aber so ist das: So eine Überführung über die kleine Ems ist eine logistische und organisatorische Herausforderung, für die alle Rahmenbedingungen stimmen müssen. Und auf die entscheidendsten Faktoren hat der Mensch wenig bis gar keinen Einfluss: Wetter, Wind und Wasserstand. Insofern ist der Vorlauf für die konkrete Planung klein.

Erst Mitte vergangener Woche präsentierte die Meyer-Werft den Zeitplan für die Überführung – um ihn dann am Sonntag zu korrigieren.

AIDAnova ist 42 Meter breit

Weitere im Laufe des Tages befürchtete Verzögerungen blieben aus. Eine gute halbe Stunde nach dem Start erreichte das Schiff das erste Nadelöhr: die Dockschleuse. Der 45 Meter breite Übergang vom Werfthafen zur Ems ist nicht wirklich üppig für ein 42 Meter breites Kreuzfahrtschiff.

Zentimeter für Zentimeter schob sich der 337 Meter lange Ozeanriese durch die Schleuse. Vorne und hinten am Schiff sorgte je ein Schlepper für Unterstützung bei der perfekten Positionierung.

Auf der Brücke hatte einer den Gesamtüberblick: Werftkapitän Wolfgang Thos. Er steuerte bereits mehrere Kreuzfahrtschiffe erfolgreich über die Ems. Natürlich macht er das nicht allein. „50 Menschen an Bord sind direkt mit der Überführung beschäftigt“, sagte Peter Hackmann, Pressesprecher der Meyer-Werft. Hinzu kämen etwa 750 weitere Werftarbeiter für den Innenausbau. „Und 400 bis 500 Crew-Mitglieder sind auch schon an Bord.“

Zahlreiche Schaulustige beobachten die Übeführung.

Foto: Mohssen Assanimoghaddam / dpa

Macht unterm Strich schon über 1200 Menschen. Menschen, die während der Ems-Passage auch Zeit fanden, den zahlreichen Beobachtern am Ufer zuzuwinken. Was bei einigen Schaulustigen gleich die Frage aufwarf: „Was sind das für Leute, die bei solch einer Fahrt an Bord dürfen?“ Um die Fragesteller zu beruhigen: Buchen konnte man diese Tour nicht – auch nicht für viel Geld.

Kreuzfahrtschiff gehört zu den größten der Welt

Die Passage der Dockschleuse ging deutlich schneller über die Bühne als erwartet. Nach knapp anderthalb Stunden, gegen 20 Uhr, ertönte dreimal das laute Schiffstyphon als Signal: erstes Nadelöhr erfolgreich gemeistert!

Und das bei dieser Größe! Die AIDAnova ist das bislang größte in Deutschland gebaute Kreuzfahrtschiff und gehört damit zu den größten der Welt. Sie bietet bei voller Auslastung Platz für bis zu 6600 Passagiere. Nur die Oasis-Klasse der Reederei Royal Caribbean ist noch größer.

Die AIDAnova hat am 21. August bei strahlendem Sonnenschein das Baudock der Meyer Werft in Papenburg verlassen. Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

Unzählige Schaulustige und Kreuzfahrtschifffans waren dafür nach Niedersachsen gereist. Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

Die AIDAnova ist das erste Kreuzfahrtschiff, das mit Flüssigerdgas (LNG) fährt. Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

Insgesamt gibt es 2600 Passagierkabinen auf dem Schiff. Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa



Im Laufe des Dienstags warten auf die AIDAnova noch weitere Engstellen auf dem Weg Richtung Eemshaven (Niederlande): die Friesenbrücke bei Weener, die Jann-Berghaus-Brücke bei Leer sowie das Ems-Sperrwerk bei Gandersum.

Bei der Taufe der AIDAnova war sogar David Guetta dabei.

Foto: Mohssen Assanimoghaddam / dpa

Dieses soll die AIDAnova voraussichtlich am Dienstagmittag passieren. Vor Emden wird das Schiff dann gedreht, bevor es im Vorwärtsgang weiter bis nach Eemshaven fährt. Geplante Ankunft: Mittwoch, 7 Uhr.

Von Eemshaven aus starten in den nächsten Wochen etliche Probefahrten durch die Nordsee. Hierbei wird besonders der neue innovative Antrieb des Schiffes getestet: Die AIDAnova ist das weltweit erste Kreuzfahrtschiff, das vollständig mit Flüssiggas betrieben werden kann.

Am 15. November wird das Schiff in Bremerhaven offiziell der Reederei übergeben. Am selben Tag startet die erste von vier viertägigen Kurzreisen, bevor die AIDAnova am 2. Dezember von Hamburg aus zur Jungfernfahrt Richtung Kanaren aufbricht.

Das ist der weitere Zeitplan für die Überführung der AIDAnova:

Dienstag, 9, Oktober, ca. 2.30 Uhr: Weener, Passage Friesenbrücke

Dienstag, 9. Oktober, ca. 7 Uhr: Leer, Passage Jann-Berghaus-Brücke

Dienstag, 9. Oktober, ca. 11.15 Uhr: Gandersum, Ankunft Ems-Sperrwerk

Dienstag, 9. Oktober, ca. 13.30 Uhr: Gandersum, Passage Ems-Sperrwerk

Dienstag, 9. Oktober, ca. 15 Uhr: Passage Emden, Schriff drehen

Mittwoch, 10. Oktober, ca. 7 Uhr: Ankunft Eemshaven

Das ist die AIDAnova:

Die AIDAnova hatte am 21. August 2018 das Baudock der Meyer Werft verlassen . Der Kreuzliner ist einer der größten der Welt mit 2600 Kabinen, Platz für bis zu 6600 Passagiere, 16 Restaurants und 17 Bars. Das Schiff ist 337 Meter lang und 42 Meter breit. Aida gehört zu den beliebtesten Betreibern von Kreuzfahrten: Das sind die wichtigsten Infos zu Aida Cruises.

Größter Konkurrent ist übrigens Tui: Doch wer von beiden ist besser? Aida oder Tui – das ZDF hat den Kreuzfahrt-Check gemacht.

Die AIDAnova wird als erstes Schiff weltweit mit Flüssiggas (LNG) betrieben. Das gilt als umweltfreundlicherer Antrieb als Diesel oder Schweröl. Im Kreuzfahrt-Ranking des NABU der umweltfreundlichsten Schiffe landete die AIDAnova noch vor ihrer ersten richtigen Fahrt auf Platz 1 der saubersten Schiffe. Der Umweltschutzverband fordert, dass Hamburg die Einfahrt in den Hafen für „dreckige Schiffe“ ab 2020 verbietet.

• Schifffahrten sind häufig teuer: So lässt sich bei der Buchung von Kreuzfahrten Geld sparen

AIDA hat bei Meyer bislang drei LNG-Schiffe in Auftrag gegeben und investiert eigenen Angaben zufolge mehr als drei Milliarden Euro in den Ausbau seiner Flotte.

Die AIDAnova ist übrigens nicht das einzige Kreuzfahrtschiff, das demnächst in See sticht. 2019 nimmt der Neubauboom noch weiter Fahrt auf. 21 neue Schiffe soll es geben.

Wo kann ich die AIDA-Überführung im Livestream sehen?

Das NDR überträgt die Fahrt live. Am Dienstag geht es um 12.30 Uhr weiter. Zum Livestream geht es hier. (jha,hip, bekö)



