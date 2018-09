Indonesien: Erdbeben der Stärke 7,6

In Indonesien hat es ein Erdbeben der Stärke 7,6 gegeben. Eine zwischenzeitliche Tsunamiwarnung haben die Behörden wieder aufgehoben.

Palu. In Indonesien hat sich ein Erdbeben der Stärke 7,6 ereignet. Das berichtet das Geoforschungszentrum Potsdam. Die US-Erdbebenwarte USGS gibt das Beben mit einer Stärke von 7,5 an. Das Epi-Zentrum lag demnach in der Nähe der Stadt Palu auf der Insel Sulawesi. Es habe auch Nachbeben gegeben.

Das Zentrum lag nach Angaben der US-Erdbebenwarte in etwa zehn Kilometern Tiefe. Eine von den Behörden kurz nach dem Beben herausgegebene Tsunami-Warnung wurde inzwischen wieder aufgehoben.

Das Beben auf Sulawesi, einer der größten indonesischen Inseln, ereignete sich nach Angaben der Behörden um 17.44 Uhr Ortszeit (11.44 Uhr MESZ). Auf Sulawesi hatte es bereits wenige Stunden zuvor ein Beben der Stärke 6,1 gegeben. Dabei kam nach ersten Angaben mindestens ein Mensch ums Leben. Mehrere Häuser wurden zerstört.

Der Inselstaat Indonesien liegt auf dem Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Dort kommt es immer wieder zu Vulkanausbrüchen und Erdbeben. Bei mehreren Beben auf der bei Touristen beliebten Insel Lombok , der Nachbarinsel von Bali, kamen in diesem Sommer mehr als 500 Menschen ums Leben.(dpa)

