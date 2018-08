Beben auf Ferieninsel Lombok – Jetzt schon 555 Todesopfer

Jakarta. Die Zahl der Opfer durch mehrere starke Erdbeben auf der indonesischen Ferieninsel Lombok ist auf 555 gestiegen. Beinahe 400.000 Inselbewohner lebten weiterhin in Notunterkünften, sagte Sutopo Nugroho, ein Sprecher der indonesischen Katastrophenschutzbehörde, am Freitag. 77.000 Häuser seien durch die Beben zerstört worden.

Der Inselstaat Indonesien liegt auf dem Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Die Serie von Beben ist jedoch auch für indonesische Verhältnisse ungewöhnlich.

Starkes Erdbeben Anfang August

Lombok – die weniger bekannte Nachbarinsel von Bali – war am vergangenen Sonntag erneut von zwei schweren Beben erschüttert worden: morgens von einem der Stärke 6,5, abends von einem der Stärke 6,9. Dabei starben 20 Menschen. So stark war auch das Beben, bei dem am 5. August mindestens 460 Menschen ums Leben kamen. Dass es dieses Mal weniger Opfer gab, liegt daran, dass das neue Beben weiter entfernt war und tiefer im Meer.

Tote, Verletzte und Zerstörung: Auf der indonesischen Insel Lombok kam es innerhalb kürzester Zeit zu mehreren schweren Erdbeben. Der Erdstoß mit einer Stärke von 6,2 ließ am Donnerstag erneut einige Häuser einstürzen. Bilder der Katastrophe. Foto: Firdia Lisnawati / dpa

Das Beben am Sonntag (5. August) hatte die Stärke 6,9. Foto: Firdia Lisnawati / dpa

Nach offiziellen Angaben der indonesischen Katastrophenschutzbehörde wurden Hunderte Menschen getötet. Befürchtet wird, dass die Zahl noch deutlich höher liegt. Foto: Ulet Ifansasti / Getty Images

Indonesische Soldaten entladen Hilfsgüter für die Opfer auf einem Luftstützpunkt in Mataram auf Lombok. Foto: ANTARA FOTO / REUTERS

Tausende Häuser wurden zerstört. Foto: ANTARA FOTO / REUTERS



Polizei, Rettungskräfte und Suchhunde im Einsatz. Foto: ANTARA FOTO / REUTERS

Eine Mutter sitzt mit ihrer Tochter in einer provisorischen Unterkunft, nachdem ihr Dorf durch das Erdbeben beschädigt wurde. Foto: Firdia Lisnawati / dpa

Wegen der zahlreichen Nachbeben halten sich viele Menschen auf Lombok vorzugsweise im Freien auf. Foto: BEAWIHARTA / REUTERS

Indonesien liegt auf dem Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Foto: ANTARA FOTO / REUTERS

Das Zentrum des Bebens am 5. August lag rund 18 Kilometer nordöstlich von Lombok im Meer, in etwa 15 Kilometern Tiefe. Foto: Adrial Pranandi / dpa



Die größten Schäden gab es an der Nordküste. Auch die Hauptstadt Mataram wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen. Foto: BEAWIHARTA / REUTERS

Mehrere Hundert Menschen wurden schwer verletzt. Foto: Johannes Christo / REUTERS

Die meisten Touristen haben die Insel verlassen. Foto: SOCIAL MEDIA / REUTERS

Auch Pferde werden evakuiert. Foto: Ulet Ifansasti / Getty Images

Verwüstete Strände. Foto: Ulet Ifansasti / Getty Images



Touristen verlassen das Erdbeben-Gebiet. Foto: ANTARA FOTO

Ein Bild der Zerstörung. Foto: Johannes Christo / REUTERS



Die Regierung hatte den wirtschaftlichen Schaden durch die Erdbeben zunächst auf 7,45 Billionen Indonesische Rupien (etwa 440 Millionen Euro) beziffert, ging aber davon aus, dass die Zahl noch steigen werde, da die Schadenseinschätzung noch nicht abgeschlossen war. (dpa)



