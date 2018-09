"DSDS-Star" Daniel Küblböck: Vater Günter Küblböck wollte Reise seines Sohnes verhindern

Berlin. Tage nach dem Verschwinden von Daniel Küblböck hat sich nun auch die Familie geäußert. Der Vater postete ein emotionales Statement auf der offiziellen Website des vermissten Sängers.

Die Reise seines Sohnes mit der AIDAluna habe Günter Küblböck demnach verhindern wollen. Er habe sich aufgrund „einer plötzlichen Wesensveränderung“ – unter anderem Daniels Auftreten als Frau – Sorgen um seinen Sohn gemacht.

„Wir haben uns durch seine plötzliche Wesensveränderung, die sich in den letzten Wochen in vielen Facetten gezeigt hat, große Sorgen gemacht und so habe ich alles daran gesetzt, diese Reise zu verhindern“, heißt es in dem Statement.

Weil er sich aber nicht von der Reise habe abhalten lassen, habe er die Verantwortlichen des Kreuzfahrtschiffes im Vorfeld gebeten, besonders auf seinen Sohn zu achten, heißt es in dem emotionalen Text. „Durch die schwierige Gesetzeslage in Deutschland war es jedoch, nach Auskunft der AIDA Gesellschaft, nicht möglich, ihm die gebuchte Reise zu verwehren.“

Ohne Begleitung an Bord des Schiffes

Eigentlich wollte sich die Familie nach Angaben des Vaters zum Schutz der Privatsphäre von Daniel nicht äußern. Die Gerüchte hätten allerdings überhand genommen. „Die Tragödie und alles was in den letzten Wochen geschehen ist beschäftigt die ganze Familie und enge Freunde sehr und macht unendlich traurig“, schreibt Günter Küblböck.

Anders als beispielsweise ein Ex-Freund Küblböcks, Robin Gasser, öffentlich vermutet hatte, sei der 33-Jährige alleine und ohne Begleitung an Bord der AIDAluna gereist.

Der Popsänger und frühere Casting-Show-Star Daniel Küblböck. Der 33-Jährige ist bei einer Kreuzfahrt im Nordatlantik über Bord gegangen und wird seither vermisst. Die Karriere des Casting-Show-Stars in Bildern. Foto: dpa Picture-Alliance / Revierfoto / picture alliance / dpa

Der Sänger und Entertainer, der zuletzt unter dem Namen Daniel Kaiser-Küblböck auftrat, wurde bekannt, als er in den Jahren 2002 und 2003 an der RTL-Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) teilnahm. Foto: imago stock&people / imago/teutopress

Küblböck schaffte es bis ins Halbfinale von „DSDS“. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Er belegte den dritten Platz hinter Alexander Klaws (l.) und Juliette Schoppmann. Foto: imago stock&people / imago/teutopress

Nach seinem Auftritt bei RTL nahm sich Musikproduzent und TV-Star Dieter Bohlen dem damals 17-Jährigen an und wurde sein Mentor. Foto: Boris Roessler / dpa



Eigentlich absolvierte er eine Ausbildung zum Kinderpfleger. Aber nur Monate nach seinem Ausscheiden bei DSDS veröffentlichte der am 27. August 1985 im bayerischen Hutthurm geborene Küblböck mit beträchtlichem Erfolg sowohl das Album „Positive Energie“ als auch – mit gerade einmal 18 Jahren – seine Autobiografie „Ich lebe meine Töne“. Foto: imago stock&people / imago/Scherf

Mit seiner Single „You Drive ME Crazy“ kam der Teenager mit der markanten Brille an die Spitze der CD-Charts in Deutschland und Thailand. Foto: Oliver Weiken / Bongarts/Getty Images

Er sammelte diverse Auszeichnungen und Goldene Schallplatten ein. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Daniel Küblböck im Jahr 2004 kurz vor der Premiere des halbdokumentarischen Kinofilms „Daniel, der Zauberer“, in dem Küblböck sich selbst spielt. Foto: Daniel Karmann / dpa

Küblböck machte im Laufe seiner Karriere viele Wandlungen durch. Anfang 2004 nahm er bei der ersten Staffel der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil. Foto: Fredrik von Erichsen / dpa



2010 startete er mit „Küblböck's Talk Night“ eine Internet-Talkshow, die in Wiesbaden aufgezeichnet wurde. Foto: Dirk Fellinghauer / dpa

Vor seinem Auftritt als Talkmaster trat er in Doku-Soaps auf und versuchte sich als Jazz-Sänger. Foto: imago stock&people / imago/Guido Krzikowski

In den Fokus der Öffentlichkeit geriet der Sänger auch 2011, als er von einer Millionärin adoptiert wurde und fortan Kaiser-Küblböck hieß. Foto: Sascha Steinbach / Getty Images

2015 nahm er als Kandidat an der achten Staffel der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ teil. Foto: imago stock&people / imago/Revierfoto

Mit Profitänzerin Otlile Mabuse belegte er den sechsten Platz. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa



In Berlin absolvierte er eine Schauspielausbildung am Europäischen Theaterinstitut in Berlin. Foto: imago stock&people / imago/Future Image

In den vergangenen Jahren wurde es ruhig um ihn. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Daniel Küblböck lebte zuletzt in Berlin und Palma de Mallorca. Foto: Jörg Carstensen / dpa



Auch zu den Spekulationen über eine psychische Krankheit seines Sohnes äußerte sich der Vater: „Daniel war nicht depressiv, aber er hatte seit kurzem psychische Probleme, die man wohl am besten mit einer Art Psychose beschreiben kann.“

Zwar könne der Vater nicht zu hundert Prozent ausschließen, dass Daniel Küblböck Selbstmord begangen habe, er könne dies jedoch nur „in einem Ausnahmezustand getan haben, ohne sich wirklich im Klaren darüber zu sein, was er tut und welche Folgen das haben wird.“

Daniel Küblböck habe nicht zur Frau werden wollen

Des Weiteren gab es nach dem Verschwinden Daniel Küblböcks die Annahme, er habe sich eine Geschlechtsumwandlung gewünscht. Auch dem widerspricht sein Vater. Zwar habe er eine Wesensveränderung bei seinem Sohn wahrgenommen, dieser habe jedoch nie erwähnt, eine Frau sein zu wollen.

Dass er sich dennoch als solche gezeigt hatte, führt Günter Küblböck auf dessen Ausbildung an einer Schauspielschule zurück und auf die Vorbereitung auf eine Rolle als Frau.

„Wir vermissen Dich“

In dem Brief bezeichnet der Vater seinen Sohn als einen liebenswerten und vielschichtigen Menschen. Die Familie sei jederzeit für ihn da gewesen und habe ihm Hilfe zukommen lassen. Die letzten Worte richtet er direkt an den Vermissten: „Wir vermissen Dich...“.

Der ehemalige Teilnehmer der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ wird seit dem 9. September vermisst. Er soll von Bord der „AIDAluna“ gesprungen sein. Die Küstenwache hat die Suche nach ihm eingestellt. (jb)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.