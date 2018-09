Daniel Küblböck: Angebliche Durchsage von Aida-Kapitän aufgetaucht

Berlin. Von Daniel Küblböck fehlt noch immer jede Spur, nachdem er am frühen Morgen des 9. September über Bord der AIDAluna ging. Die Suche nach dem 33-Jährigen wurde inzwischen eingestellt. Nun ist eine Audiodatei der Durchsage aufgetaucht, die der Kapitän kurz nach Küblböcks Verschwinden gemacht haben soll.

Die Aufnahme liegt der Münchner „tz“ vor, die sie von einem Passagier der AIDAluna zugeschickt bekommen haben will. Der Mann habe sich mit seiner Frau zum Unglückszeitpunkt an Bord des Kreuzfahrtschiffes von Hamburg nach New York befunden.

Durchsage in allen Kabinen

Auf der Aufnahme ist eine männliche Stimme zu hören: „Einen Passagier suchen wir an Bord dieses Schiffes. Wir wissen zur Zeit nicht, wo er sich hier an Bord aufhält, von daher habe ich mich also entschieden, direkt die höchste Eskalationsstufe zu wählen. Es sind also alle Besatzungsmitglieder auf dem Weg beziehungsweise es haben sich alle Besatzungsmitglieder auf ihrer Notfallposition gemeldet.“

Der Popsänger und frühere Casting-Show-Star Daniel Küblböck. Der 33-Jährige ist bei einer Kreuzfahrt im Nordatlantik über Bord gegangen und wird seither vermisst. Die Karriere des Casting-Show-Stars in Bildern. Foto: dpa Picture-Alliance / Revierfoto / picture alliance / dpa

Der Sänger und Entertainer, der zuletzt unter dem Namen Daniel Kaiser-Küblböck auftrat, wurde bekannt, als er in den Jahren 2002 und 2003 an der RTL-Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) teilnahm. Foto: imago stock&people / imago/teutopress

Küblböck schaffte es bis ins Halbfinale von „DSDS“. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Er belegte den dritten Platz hinter Alexander Klaws (l.) und Juliette Schoppmann. Foto: imago stock&people / imago/teutopress

Nach seinem Auftritt bei RTL nahm sich Musikproduzent und TV-Star Dieter Bohlen dem damals 17-Jährigen an und wurde sein Mentor. Foto: Boris Roessler / dpa



Eigentlich absolvierte er eine Ausbildung zum Kinderpfleger. Aber nur Monate nach seinem Ausscheiden bei DSDS veröffentlichte der am 27. August 1985 im bayerischen Hutthurm geborene Küblböck mit beträchtlichem Erfolg sowohl das Album „Positive Energie“ als auch – mit gerade einmal 18 Jahren – seine Autobiografie „Ich lebe meine Töne“. Foto: imago stock&people / imago/Scherf

Mit seiner Single „You Drive ME Crazy“ kam der Teenager mit der markanten Brille an die Spitze der CD-Charts in Deutschland und Thailand. Foto: Oliver Weiken / Bongarts/Getty Images

Er sammelte diverse Auszeichnungen und Goldene Schallplatten ein. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Daniel Küblböck im Jahr 2004 kurz vor der Premiere des halbdokumentarischen Kinofilms „Daniel, der Zauberer“, in dem Küblböck sich selbst spielt. Foto: Daniel Karmann / dpa

Küblböck machte im Laufe seiner Karriere viele Wandlungen durch. Anfang 2004 nahm er bei der ersten Staffel der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil. Foto: Fredrik von Erichsen / dpa



2010 startete er mit „Küblböck's Talk Night“ eine Internet-Talkshow, die in Wiesbaden aufgezeichnet wurde. Foto: Dirk Fellinghauer / dpa

Vor seinem Auftritt als Talkmaster trat er in Doku-Soaps auf und versuchte sich als Jazz-Sänger. Foto: imago stock&people / imago/Guido Krzikowski

In den Fokus der Öffentlichkeit geriet der Sänger auch 2011, als er von einer Millionärin adoptiert wurde und fortan Kaiser-Küblböck hieß. Foto: Sascha Steinbach / Getty Images

2015 nahm er als Kandidat an der achten Staffel der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ teil. Foto: imago stock&people / imago/Revierfoto

Mit Profitänzerin Otlile Mabuse belegte er den sechsten Platz. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa



In Berlin absolvierte er eine Schauspielausbildung am Europäischen Theaterinstitut in Berlin. Foto: imago stock&people / imago/Future Image

In den vergangenen Jahren wurde es ruhig um ihn. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Daniel Küblböck lebte zuletzt in Berlin und Palma de Mallorca. Foto: Jörg Carstensen / dpa



Weiter heißt es: „Und wir suchen nun das gesamte Schiff ab auf der Suche nach der Person. Ich hoffe, Sie sehen es mir nach, dass ich Sie so früh am Tage hier gestört habe per Durchsage, ich denke, es ist aber auch nachvollziehbar, dass wir in einer solchen Situation keine Zeit verlieren möchten und so schnell wie möglich die Person entsprechend hier an Bord finden möchten.“

Am Ende der Durchsage bedankt sich der Sprecher für das Verständnis der Passagiere: „Ich werde von nun an erst einmal davon absehen, weitere Durchsagen hörbar in die Kabinen zu schalten und ich danke Ihnen für Ihr Verständnis.“

Ob die Aufnahme authentisch ist, ist unklar. (raer)

